ABD’de yaşa, Türkiye’de çalış, hem de 15 yıl...

✔ Şaşırmamayı henüz öğrenemedik! Bakar mısınız Merkez Bankası PPK üyelerinden Abdullah Yavaş ABD'de yaşıyor ve her ay toplantı için Türkiye'ye geliyormuş. 2008'den beri... Görev süresi 2013 ve 2018'de iki kez uzatılmış ve 2023'e kadar devam edecek. Bugüne kadarki uçak bileti faturasının 700 bin doları geçtiği hesaplanıyor.

Yıl 2008... Ocak-şubat ayları... Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’na banka dışından bir akademisyen atanması gerekiyor. Kurulda zaten bu özelliklere sahip bir kişi bulunabiliyor. Bu özellikleri taşıyan üyenin görev süresi bitmiş ve yeniden atanmamış. Yeni bir görevlendirme yapılacak. Dönem, mortgage kaynaklı gayrimenkul krizinin tüm dünyayı kasıp kavurmaya başladığı bir dönem.

Bu konularda çok yetkin bir isim bulunuyor; Abdullah Yavaş. Ancak Abdullah Yavaş ABD’de yaşıyor. Bu dezavantaj ikinci planda kalıyor, Merkez Bankası gayrimenkul konusundaki bilgi birikiminden yararlanmak ve ABD’deki gelişmeleri doğru takip edebilmek için Yavaş’ı tercih ediyor.

Görev süresi 2023’te bitiyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyeleri beş yıllığına atanıyor. Hani üç beş aylık bir iş değil ki, beş yıl sürecek bir görev. Her ay toplantı yapılması gerekiyor. Bu durum hem Yavaş için zorluk, hem Merkez Bankası için külfet. Ancak Türkiye'de yaşayan aile fertlerinin bulunması ve burada bir üniversitede zaman zaman görev alıyor olması Yavaş'ın geliş-gidişlerine biraz anlam katıyor, bu seyahatler yalnızca Merkez Bankası toplantıları için yapılmamış oluyor.

İlk görevlendirmesi 2008'de yapılan Yavaş'ın süresi 2013'te bitiyor. Yavaş bu göreve beş yıllığına ikinci kez atanıyor. Süre 2018'de bitiyor, üçüncü bir beş yıllık atama daha yapılıyor. Şu durumda Yavaş'ın görev süresi 2023'te bitecek. Yeni bir atama daha yapılırsa toplam süre 20 yılı bulacak.

700 bin dolarlık uçak bileti!

Bazı meraklı dostlar oturup hesap yapmış. 2008 martından bu yana geçen 13.5 yıldaki onlarca ABD seyahati, business class uçuşlar... Hesaplanan uçak bileti bedeli 700 bin doları geçiyor.

Çok para doğrusu... Bu tutarı duyunca dün Merkez Bankası'na bu üyenin toplantılara neden video konferans yoluyla katılmadığını sordum. Güvenlik gerekçesiyle bu tercih edilmemiş. Güvenlikten kasıt tabii ki Merkez Bankası’nın faizinin açıklanmadan birileri tarafından duyulması.

Yavaş’ı kim istedi, kim karşı çıktı?

Abdullah Yavaş’ın akademik yetkinliği konusunda kimse bir şey söylemiyor. Bu konuda tereddüt yok. Ama 13.5 yıl boyunca ABD ile Türkiye arasında her ay mekik dokumayı gerektiren böyle bir görevlendirme kaçınılmaz mıydı, diye sormak da herhalde gerekir.

O zaman başa dönelim ve 2008 yılına gidelim.

Merkez Bankası’nda o dönem görev almış bazı isimlerle görüştüm.

Dönemin Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz Abdullah Yavaş’ın bu göreve getirilmesine, ABD’de yaşıyor olması dolayısıyla karşı çıkıyor. Halen İyi Parti Ankara Milletvekili olan Yılmaz Para Politikası Kurulu üyeliği için başka isimler öneriyor, ancak bu isimler kabul görmüyor ve Yavaş’ta ısrar ediliyor.

Yani edindiğimiz bilgiye göre Abdullah Yavaş Durmuş Yılmaz’a rağmen bu göreve getiriliyor. Yavaş’ı bu görev için önerenler Başkan Yardımcısı Erdem Başçı ve Para Politikası Kurulu Üyesi İbrahim Turhan. Bu önerinin temelinde de Yavaş’ın gayrimenkul konusunda dünyanın sayılı akademisyenlerinden biri olduğu gerçeği yatmaktadır.

Bu arada bu görevlendirmeye başta karşı çıkan Durmuş Yılmaz’ın da daha sonra yakın çevresine Yavaş’ın akademik bilgi düzeyiyle ilgili olarak olumsuz hiçbir şey söylemediği ve Yavaş ile uyumlu bir şekilde çalıştığı belirtiliyor.

Yılmaz yalnız bırakılıyor

Siyasilerin, başkanın değil de yardımcısının ve kurul üyesinin önerdiği ismi uygun bulması, Durmuş Yılmaz’ın banka içinde yalnızlaşmaya başladığının da bir göstergesidir.

Zaten Erdem Başçı 2006 yılında Süreyya Serdengeçti’den sonra Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanmak istenmiş, ancak bu atama Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in vetosu dolayısıyla gerçekleşmemişti. Başçı, Durmuş Yılmaz’ın görev süresi bitince Başkanlığa getirilmişti.

Bu kadar yıl sürmeli miydi?

2008’den 2023’e kadar devam edecek bir görev. 2023’ün martında yeni bir uzatma olmazsa tabii ki...

2008 yılında gayrimenkulden kaynaklanan küresel bir kriz yaşandı; tamam. Abdullah Yavaş da bu konuda çok yetkin bir isim; kabul. İyi de o kriz geride kalalı çok oldu.

Hadi o yıllarda Türkiye’de böylesine yetkin, Yavaş’ın yerini doldurabilecek bilgi birikimine sahip biri bulunamadı diyelim. Bulunurdu da, hadi bulunamadı. İlk görevlendirmenin süresi 2013’te bittiğinde “Hizmetleriniz için teşekkür ederiz” denilemez miydi?

Ya ikinci uzatma? 2018’e geliyorsunuz ve bir beş yıl daha... Koskoca Türkiye’de, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nda görev yapacak bir akademisyen bulunamıyor mu yani?

Bu arada bazı toplantılarda yer alamayan Yavaş için açıklama metnine “görevde” yazıldığını gördük. Herhalde bu görevlendirmeyi Merkez Bankası yapmıyordu. Merkez Bankası, PPK üyesine ne görev verecek! Anlaşılan Yavaş, ABD'den gelememişti.

Abdullah Yavaş, geçen haftaki son toplantıya da Covid olduğu için ABD’den gelemedi ve katılamadı.