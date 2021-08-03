ABD’deki cıvata-somun müşterisi 40’ı aştı, 280 milyon Euro’yu yakaladı

TÜRKİYE’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Chicago Başkonsolosu Engin Türesin, Ticaret Ataşesi Uğur Öztürk,Michigan Eyaleti eski Fahri Konsolosu Nurten Ural, Michigan’daki Norm Fasteners Co.’yu ziyaret etti.

Norm Fasteners Co. Genel Müdürü Koray Gürbüz, Murat Ercan başkanlığındaki konuklarına önce 2 bin 500 metrekare kapalı alana kurulu depoyu gezdirdi.

Koray Gürbüz, Büyükelçi Murat Mercan başkanlığındaki heyeti Lansing Belediye Başkanı Andy Schor, Lansing Ekonomik Kalkınma Ajansı yetkilileri, Michigan State Üniversitesi temsilcileri ve Washington’daki Türk iş insanlarının da katılacağı bir buluşmaya davet etti.

Gürbüz, Norm Cıvata’nın 1973 yılında Nedim Uysal tarafından İzmir’de kuruluş öyküsünden başlayan sunum yaptı.

Sunumun girişinde şu cümle vardı:

- İlk cıvatamızı 1973 yılında çift vuruşlu bir makine ile ürettik. İşte, o cıvatanın çanağa düştüğünde çıkardığı ses hala kulağımızda. Bizi bugünlere getiren, daha iyisini yapabilmemiz için çalışma azmi veren aynı tutku.

Halen Norm Holding’in Onursal Başkanlığı görevini yürüten Nedim Uysal’ın Norm Cıvata’yı İzmir Bornova’da “çift vuruşlu bir set makine” ile üretime geçirdiğini belirtti:

- Sektörde kazanılan başarılar sayesinde 1994 yılında şu anda faaliyette olan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisimiz kuruldu.

Cıvata üretimiyle başlayan yolculuğun bugün ulaştığı noktayı şöyle özetledi:

- 5’i yurt dışında (Polonya, Romanya, Almanya, ABD, Fransa) olmak üzere 16 şirketimiz ve 12 üretim tesisimizle holdinge dönüştük. 3 bin dolayında istihdam yaratıyoruz.

Bağlantı elemanları sektöründe faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti:

- İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Sanayi Kuruluşu” listesi ile “Ar-Ge 250” sıralamasında yer alıyoruz.

Bağlantı elemanları verdikleri sektörleri sıraladı:

- Otomotiv yan sanayi başta olmak üzere beyaz eşya, elektronik, mobilya, inşaat ve makine sektörlerindeki ana üreticilerin, güçlü markaların çözüm ortağı olarak ulusal ve uluslararası pazarlarda hizmet veriyoruz.

İzmir ve Salihli’deki (Manisa) fabrikalarının kapasitelerine işaret etti:

İZMİR: Norm Cıvata (45 bin ton/yıl), Norm Somun (20 bin ton/yıl)

SALİHLİ: Norm Salihli (60 bin ton/yıl), Norm Somun Salihli (20 bin ton/yıl), MŞ Vida (10 bin ton/yıl)

Toplam kapasitenin yıllık 155 bin tonu bulduğunu paylaşıp ekledi:

- 2019 yılındaki üretimimiz 110 bin tonu buldu. Toplam satışlarımız da 280 milyon Euro’ya ulaştı.

30’u aşkın ülkeye ihracat yaptıklarını ifade etti:

- Yıllık ihracat gelirimiz de 100 milyon Euro dolayında seyrediyor.

ABD’deki işleri üzerinde de durdu:

- Norm Fasteners Co. 2018 yılından buyana Michigan’da faaliyetlerini sürdürüyor. Amerika kıtasında 40’tan fazla firmaya 200 dolayında ürün sağlıyoruz. ABD’nin birçok eyaletinde, Meksika ve Kanada’da farklı firmalara ağırlıklı olarak somun, cıvata ve müşteriye özel ürün dağıtıyoruz.

1973’te Bornova’da çanağa düşen ilk cıvata ile başlayan Norm yolculuğu, 5’i yurt dışında 16 şirkete, 12 üretim tesisine ulaştı…

100 milyon Euro’su ihracat olmak üzere 280 milyon Euro’luk satış gelirini yakaladı…

ABD’ye götüren elektrikli araç üreticisi oldu

NORM Fasteners Co. Genel Müdürü Koray Gürbüz, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Ercan ve beraberindeki heyete ABD yolculuklarını ayrıca anlattı:

- ABD yolculuğumuz lider konumda olan bir elektrikli araç üreticisi markaya üretim yapmamızla başladı.

Aynı zamanda John Deere markasına sattıkları 14 farklı ürün olduğunu kaydetti:

- Daha sonra elektrikli araç üreticisi şirket ABD’deki depomuzdan alım yapmak istediğini bildirdi. Biz de Norm Fasteners Co.’yu kurduk.

Tamamı Norm markalı ve Türk Malı olan ürünlerini ABD’de pazarladıklarını vurguladı:

- Başta otomotiv ve tarım aletleri olmak üzere OEM müşterilerimize ürün veriyoruz.

Ara eleman için eğitime önem veriyoruz

NORM Fasteners Co. Genel Müdürü Koray Gürbüz, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve heyetine sunumunda eğitime verdikleri önem üzerinde durdu:

- Norm Holding, ara eleman kaynağı için eğitime büyük önem veriyor. Bu amaçla Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sanayi için öğrenciler yetiştiriyor.

Daha sonra Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin sitesine girip tarihçesine baktım:

- İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İAOSB yönetimi tarafından 2014 yılında kuruldu.

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