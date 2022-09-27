ABD’den Hindistan’a 1000 yabancı alıcı mücevhere geliyor

Türkiye mücevher sektörü, son yıllarda ihracatın yıldızlarından biri. Hem içerideki üretim ve tüketim artıyor, hem de yurtdışından ürünlerimize ilgi büyük. Elbette yurtdışı başarısında, dünyanın birçok yerinde düzenlenen fuarlara Türk firmalarının yoğun katılım göstermeleri ve ürünlerini tanıtmalarının rolü büyük. Ancak dünyanın 5 büyük fuarı arasında yer alan bir İstanbul Jewelry Show var ki, işte bu organizasyon 1986’dan beri bu sektöre deyim yerindeyse can veriyor. Fuarın organizatörü UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, organizasyonu bir çocuğu büyütür gibi büyütmüş ve bugünlere getirmiş. Fuar bu yıl 6-9 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek. Yine hem Türk firmalarının yoğun katılımı olacak hem de yurtdışından önemli katılımcı firmalar gelecek. ABD, İtalya ve Hong Kong’la birlikte dünyanın alanında en önemli 5 fuarından biri olan Istanbul Jewelry Show’u konuşmak üzere Şermin Cengiz ile bir araya geldik…

Fuar, devler liginde

Türkiye, mücevherde parlıyor. Dünya mücevher pazarında son 10 senedir düzenli olarak pazar payını yükselten iki ülke var. Bunlardan biri Türkiye, diğeri de Çin. Öte yandan mücevherin en önemli üretim ve pazarlama paydaşlarından İtalya ise kan kaybediyor. İtalya’nın yerini Türkler ve Çinliler alıyor. Türkiye’nin mücevherde atağa kalkmasının ve çekim merkezi olmasında önemli bir etkinlik olan Istanbul Jewelry Show’la ilgili Şermin Cengiz şunları söylüyor: “Informa Markets olarak Istanbul Jewelry Show’u 1986’dan beri düzenliyoruz. Istanbul Jewelry Show dünyanın en büyük 5 büyük uluslararası mücevher fuarından biri olarak devler liginde. Ayrıca Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası nitelikli mücevher ihtisas fuarı olmasıyla da benzersiz. İstanbul Jewelry Show’u mart ve ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez düzenliyoruz. Elmas Kule sponsorluğunda 6-9 Ekim’de 52.kez düzenlenecek olan fuar, tasarımda, üretimde ve ihracatta yıldızı parlayan Türkiye mücevherat sektörünün dünya arenasında gücünü gösterdiği bir organizasyona imza atacak. Fuarımızda altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerlive yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün grupları yer alıyor. Istanbul Jewelry Show, yalnızca Türkiye değil dünya mücevherat sektörü ve sektör profesyonelleri için de vazgeçilmez bir buluşma platformu oluşturmakta. Bu yüzden fuara olan ilgi, her yıl artış gösteriyor.”

Istanbul Jewelry Show’un sadece sektör profesyonellerinin ziyaretine açık olduğunu söyleyen Cengiz, fuarda 23 bine yakın ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini açıklıyor. Ekim 2022 online ziyaretçi kayıtlarının da bir önceki Ekim 2021 fuarına göre arttığını söyleyen Cengiz, “Katılımcılarımız ağırlıklı olarak altın takı, pırlantalı ve değerli taşlı takı ve değerli ve yarı değerli taşlı takı, makine ve ekipmanları ürün gruplarında ürünleri sergiliyorlar” diyor. Peki yurtdışı katılımı nasıl bu yıl? Cengiz şöyle devam ediyor: “15 ülkeden 1.000’den fazla alıcı gelecek. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Hong Kong, Çin, Litvanya, Lübnan, Polonya, Rusya, Tayland, Özbekistan, İspanya ve İtalya’dan ziyaretçilerimiz olacak.”

1986’da 38 firma ile başladı

Şermin Cengiz, fuarın tarihçesini şöyle anlatıyor: “36 yıl önce, yani 1986 yılında ilk Istanbul Jewelry Show’u düzenlediğimizde fuarımızda sadece 38 firma yer alıyordu. Fuar alanımız ise YıldızSarayı Silahhane salonuydu ve büyüklüğü sadece 1.000 metrekareydi. 50-60 ziyaretçi geldiği için çok mutlu olmuştuk. Bugün ise her yıl 80.000 metrekarelik bir fuar alanı ve hepsi sektör profesyoneli olan 50 binin üzerinde ziyaretçiden söz ediyoruz. Bu verileri daha da anlamlı kılan en önemli gösterge ise 1992 yılında sadece 2,8 milyon ABD doları olan altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası ihracatının, 2021 yılı rakamlarıyla 6,8 milyar ABD dolarına ulaşmış olması; ihracatımızdaki yüzde 80’likpayın ise Istanbul Jewelry Show kapsamında gerçekleşmesidir. Istanbul Jewelry Show, bugün tüm dünyada tanınan, 600 civarındaki ilgili fuar arasından dünyanın en büyük beş mücevherat fuarından biri konumuna yükselmeyi başarmış bir organizasyondur.”