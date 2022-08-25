ABD’den TÜSİAD’a mektup….

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo’nun TÜSİAD’a gönderdiği yaptırım mektubu, Rusya ile iş yapan şirketleri tedirgin ediyor…

Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, TÜSİAD’a gönderdiği 22 Ağustos tarihli mektupta, Türk şirket ve bankalarını Rusya ile “çalışmamaları” konusunda uyardı. Adeyemo’nun, 19 Ağustos’ta Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş’la yaptığı telefon görüşmesinde de uyarıda bulunduğu biliniyor. TÜSİAD’ın bu uyarı mektubunu Hazine-Maliye, Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları ile paylaşmasıyla konu yeni bir boyut kazandı.

Mektupta, 30 ülkenin uyguladığı yaptırımları Rusya’nın Türkiye üzerinden delmek istediğini belirterek, “ABD tarafından yaptırım uygulanan kişilere maddi destek sağlayan kişi ve kuruluşlar, yaptırım riski altındadır. Türkiye bankaları, yaptırım uygulanan Rusya bankalarıyla aynen ABD bankalarıyla olduğu gibi ilişki kuramazlar” uyarısına yer veriliyor. Buna karşılık Wall Street Journal, konu ile ilgili haberinde “ABD Hazine Bakanlığı Moskova ile güçlü bağı olan bir NATO müttefikine baskı uygulamaya devam ediyor” diyerek, eleştirel bir yaklaşım ortaya koydu.

Türkiye’de bazı yayın organları, TÜSİAD’dan mektup konusunda tavır almasını bekliyorlar. TÜSİAD’ın mektubu ileterek haberdar ettiği Bakanlıklardan da açıklama bekleyen kurumlar da var.

İş dünyasından tepkiler de geliyor. Çelik ihracatçıları, Kanada’nın Rus hammadde ve ara malı ile üretilmiş çelik ürünlerine soruşturma başlatarak ithalatı yasakladığı bilgisini veriyor. Özellikle Rus kütüğünden inşaat demiri üreten firmaların yaptırım geleceğinden korkarak, zorlanacağını belirtiyorlar. Bunun rekabet güçlerini olumsuz etkileyeceği sektörün esas kaygısını oluşturuyor.

Önde gelen armatörler de çeşitli ülkelerden gelip Türkiye limanlarından Rusya limanlarına taşıdıkları yüklerin tüm evraklarını incelettiklerini, ambargo kapsamında olmadığı sonucuna varınca, malı Rusya’ya gönderdiklerini açıklıyorlar. ‘’En ufak bir şüphe’’ konumunda malı göndermediklerini kaydediyorlar. İKMİB Başkanı Adil Pelister, “Yaptırım söz konusu olursa sadece Rusya’ya ihracat yapan firmalar değil onları finanse eden bankaların da zarara uğrayacağını” açıklıyor.

Rusya ile iş ilişkisi olan çeşitli sektörlerdeki birçok firma da ABD’nin gönderdiği mektuptaki uyarı nedeniyle tedirginlik yaşıyorlar. TÜSİAD’ın ilettiği mektubu ilgili bakanlıların inceleyip, yapılabilecek ve yapılamayacakları Rusya’yla iş yapan kuruluşlara “ivedilikle” bildirmeleri gerekiyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’nin bu yaptırım mektubuna bir “yanıt” vermesi de gerekmiyor mu?

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