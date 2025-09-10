AB’de güvenoyu stratejisi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ur­sula von der Leyen’e hem sol hem de aşırı sağ partiler yeniden güven oylama­sı istiyor. Avrupa Parlamentosu’nda gru­bu bulunan radikal sol ve aşırı sağ partiler AB Komisyonu’nun düşmesi için iki farklı gensoru önergesi vermeye hazırlanıyor.

AP yaz tatiline çıkmadan önce bir güven oylaması atlatan Komisyon Başkanı von der Leyen’in ekibine yönelik gensoru öner­gesinin önümüzdeki ay AP genel kuruluna gelmesi bekleniyor.

AB Komisyonu ile ABD arasında uzlaş­maya varılan “gümrük vergisi anlaşması” AP’de büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. AB Komisyonu ile AP’yi karşı kar­şıya getiren “AB-ABD gümrük vergisi” an­laşması bu hafta AP genel kurulunda sor­gulanacak. AP yapılacak oturumda Komis­yon Ticaret Şefi ve anlaşma müzakerecisi Sabine Weyand AP milletvekillerine, AB-ABD ticaret anlaşması ile ilgili geniş bilgi vermesi bekleniyor.

Başkan von der Leyen’in de mensubu ol­duğu AP’nin en büyük grubu olan merkez sağ muhafazakar parti EPP tarafından da eleştiriliyor. AP’nin Fransa milletvekili EPP üyesi Celine Imart, “Bu düpedüz bir teslimiyet. ABD’nin yeniden sanayileşme­si hamlesi. ABD’ye yüzde 0 gümrük vergisi uygularken, yatırımlar için devasa meblağ­lar taahhüt ediyor ve milyarlarca dolarlık çip ve askeri teçhizat satın alma sözü veri­yoruz” açıklaması yaptı.

AP liberal grup Renew de ABD tarım ürünlerine tanınan yüzde 0 gümrük ver­gisi ve belirli kalemler için avantajlı kota­lardan yararlanma eleştirilere neden oldu. Renew’in Belçikalı milletevekili Benoit Cassart, “Bütün bu durum beni öfkelen­diriyor. Evet, elbette savunma konusunda ABD’nin verdiği sözler var ama bu anlaş­ma bizi her şeyi imzalamaya zorlayan tam bağımlılığımızı gözler önüne seriyor” çıkı­şı yaptı.

AP’nin Yeşiller Grubu, “orantısız bir an­laşma” olarak nitelendirdiği “gümrük ver­gileri anlaşması”na karşı çıkarak, AB’nin ABD ile istikrarlı ticari ilişkiler sağlama­yacağını savunuyor.

Avrupa Parlamentosu’nun radikal sol ve aşırı sağcı kanatları AB Komisyonu’nu dü­şürmek için harekete geçti. Radikal Sol’un 46 ve Avrupa için Vatanseverler’in (PfE) 85 milletvekili iki farklı gensoru önergesi hazırlayarak AP gündemine taşıyacak.

Radikal sol: İşçiler feda ediliyor

Sol Grup Sözcüsü Thomas Shannon geç­tiğimiz hafta yaptığı açıklamada, genso­ru önergesinin “iyi yolda olduğunu” söyle­di. AB Komisyon Başkanı von der Leyen’in politikalarıyla her düzeyde çeliştiği için grubun güvensizlik oylamasını oy birliğiy­le desteklediğini belirten Shannon, “Ko­misyon, işçileri feda ederek ve Yeşil Muta­bakatı yok ederek savunduğumuz her şeye karşı çıkıyor” diye konuştu.

Fransa’nın “Boyun Eğmeyenler”i (LFI), İspanya’nın “Podemos”u ve İtalya’nın “Beş Yıldız Hareketi” (M5S) gibi partiler tara­fından oluşturulan AP’nin radikal sol ka­nadı, AB’nin Gazze konusundaki “sessizli­ği” ve “Mercosur ile imzalanan anlaşma”­ya da karşı çıkarak AB Komisyonu Başkanı von der Leyen hakkında güven oylaması is­tiyor.

AP’de 46 milletvekiline sahip olan Sol Grup, gensoru önergesinin AP genel kurul gündemine alınması için ulaşması gereken 72 sayısı için aşırı sağcı Avrupa için Vatan­severler (PfE) ya da Avrupa Muhafazakâr­ları ve Reformistleri'nden (ECR) destek is­temeyeceklerini duyurdu. Radikal Sol, des­teğin Sosyal Demokratlar (S&D), liberal Renew Europe ve Yeşiller gruplarına men­sup milletvekillerinden destek alacakları­na inanıyorlar.

Aşırı sağın yeni stratejisi

Geçtiğimiz temmuz ayında AP Genel Ku­rulu’nda oylanan gensoru önergesine 175 milletvekili “evet” oyu kullanmıştı. AP’de 85 milletvekili bulunan aşırı sağ grup ise AB Komisyonu’nun “güvenirliği”ni sürekli gündem tutmak için her iki ayda bir “gen­soru” vermeyi strateji olarak belirledi.

Önümüzdeki dört yıl boyunca aşırı sağ grup PfE, yasal hakkı olan her iki ayda bir “gensoru önergesi” vererek AB Komisyo­nu’nu yıpratmayı ve AP’de daha çok söz hakkı elde etmeyi hedefliyor.