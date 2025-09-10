AB’de güvenoyu stratejisi
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e hem sol hem de aşırı sağ partiler yeniden güven oylaması istiyor. Avrupa Parlamentosu’nda grubu bulunan radikal sol ve aşırı sağ partiler AB Komisyonu’nun düşmesi için iki farklı gensoru önergesi vermeye hazırlanıyor.
AP yaz tatiline çıkmadan önce bir güven oylaması atlatan Komisyon Başkanı von der Leyen’in ekibine yönelik gensoru önergesinin önümüzdeki ay AP genel kuruluna gelmesi bekleniyor.
AB Komisyonu ile ABD arasında uzlaşmaya varılan “gümrük vergisi anlaşması” AP’de büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. AB Komisyonu ile AP’yi karşı karşıya getiren “AB-ABD gümrük vergisi” anlaşması bu hafta AP genel kurulunda sorgulanacak. AP yapılacak oturumda Komisyon Ticaret Şefi ve anlaşma müzakerecisi Sabine Weyand AP milletvekillerine, AB-ABD ticaret anlaşması ile ilgili geniş bilgi vermesi bekleniyor.
Başkan von der Leyen’in de mensubu olduğu AP’nin en büyük grubu olan merkez sağ muhafazakar parti EPP tarafından da eleştiriliyor. AP’nin Fransa milletvekili EPP üyesi Celine Imart, “Bu düpedüz bir teslimiyet. ABD’nin yeniden sanayileşmesi hamlesi. ABD’ye yüzde 0 gümrük vergisi uygularken, yatırımlar için devasa meblağlar taahhüt ediyor ve milyarlarca dolarlık çip ve askeri teçhizat satın alma sözü veriyoruz” açıklaması yaptı.
AP liberal grup Renew de ABD tarım ürünlerine tanınan yüzde 0 gümrük vergisi ve belirli kalemler için avantajlı kotalardan yararlanma eleştirilere neden oldu. Renew’in Belçikalı milletevekili Benoit Cassart, “Bütün bu durum beni öfkelendiriyor. Evet, elbette savunma konusunda ABD’nin verdiği sözler var ama bu anlaşma bizi her şeyi imzalamaya zorlayan tam bağımlılığımızı gözler önüne seriyor” çıkışı yaptı.
AP’nin Yeşiller Grubu, “orantısız bir anlaşma” olarak nitelendirdiği “gümrük vergileri anlaşması”na karşı çıkarak, AB’nin ABD ile istikrarlı ticari ilişkiler sağlamayacağını savunuyor.
Avrupa Parlamentosu’nun radikal sol ve aşırı sağcı kanatları AB Komisyonu’nu düşürmek için harekete geçti. Radikal Sol’un 46 ve Avrupa için Vatanseverler’in (PfE) 85 milletvekili iki farklı gensoru önergesi hazırlayarak AP gündemine taşıyacak.
Radikal sol: İşçiler feda ediliyor
Sol Grup Sözcüsü Thomas Shannon geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, gensoru önergesinin “iyi yolda olduğunu” söyledi. AB Komisyon Başkanı von der Leyen’in politikalarıyla her düzeyde çeliştiği için grubun güvensizlik oylamasını oy birliğiyle desteklediğini belirten Shannon, “Komisyon, işçileri feda ederek ve Yeşil Mutabakatı yok ederek savunduğumuz her şeye karşı çıkıyor” diye konuştu.
Fransa’nın “Boyun Eğmeyenler”i (LFI), İspanya’nın “Podemos”u ve İtalya’nın “Beş Yıldız Hareketi” (M5S) gibi partiler tarafından oluşturulan AP’nin radikal sol kanadı, AB’nin Gazze konusundaki “sessizliği” ve “Mercosur ile imzalanan anlaşma”ya da karşı çıkarak AB Komisyonu Başkanı von der Leyen hakkında güven oylaması istiyor.
AP’de 46 milletvekiline sahip olan Sol Grup, gensoru önergesinin AP genel kurul gündemine alınması için ulaşması gereken 72 sayısı için aşırı sağcı Avrupa için Vatanseverler (PfE) ya da Avrupa Muhafazakârları ve Reformistleri'nden (ECR) destek istemeyeceklerini duyurdu. Radikal Sol, desteğin Sosyal Demokratlar (S&D), liberal Renew Europe ve Yeşiller gruplarına mensup milletvekillerinden destek alacaklarına inanıyorlar.
Aşırı sağın yeni stratejisi
Geçtiğimiz temmuz ayında AP Genel Kurulu’nda oylanan gensoru önergesine 175 milletvekili “evet” oyu kullanmıştı. AP’de 85 milletvekili bulunan aşırı sağ grup ise AB Komisyonu’nun “güvenirliği”ni sürekli gündem tutmak için her iki ayda bir “gensoru” vermeyi strateji olarak belirledi.
Önümüzdeki dört yıl boyunca aşırı sağ grup PfE, yasal hakkı olan her iki ayda bir “gensoru önergesi” vererek AB Komisyonu’nu yıpratmayı ve AP’de daha çok söz hakkı elde etmeyi hedefliyor.
