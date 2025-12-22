AB’de “verimlilik/katma değer ile artan” asgari ücret; İşçi bulamayınca rekora gidiyor…
Toplam verimlilik/refah artışı için:
Ücreti değil, alım gücünü artırmanın yollarını aramamız gerekliliğini biliyorken…
Asgari ücretin, nominal olarak ne kadar olacağına odaklanıyoruz…
★★★
Yıllardır yaptığımız hatayı tekrarlıyor:
İşvereni de, işçiyi de memnun etmeyen/etmeyecek rakamlarla zaman harcıyoruz…
Bu yolla:
Verimsizliğimizi geliştiriyoruz(!)…
★★★
Bu arada:
Avrupa Birliği ülkelerinde, “alımgücü yüksek asgari ücretin”, farklı nedenlerle rekor artışına da şahitlik ediyoruz…
★★★
Örnek mi?
Doğrudan yabancı yatırımlarda rakibimiz olan Romanya ve Macaristan…
İkisinde de asgari ücret son 5 yılda yaklaşık 2 kat artarak (Euro cinsinden) Romanya’da 800, Macaristan’da 730 Euro seviyesine yükseldi…
★★★
Makedonya’dan Sırbistan’a, Karadağ’a Balkan ülkelerinde de aynı durum geçerli…
Örneğin Karadağ’daki ücret 670 Euro’yu geçti…
VELHASIL
Asgari ücretin 2 bin 704 euro olduğu Lüksemburg’ta;
2 bin 300 euro olduğu İrlanda’da;
2 bin 250 euro olduğu Hollanda’da;
2 bin 161 euro olduğu Almanya’da;
2 bin 112 euro olduğu Belçika’da;
Ve bin 100 euro olduğu Polonya’da, alımgücü yüksek ücrete nasıl erişildiğini biliyoruz…
★★★
Yetenek geliştiren eğitim sistemlerini de, yine bu eğitim sistemi ile aşılanan verimlilik/tasarruf kültürünü de yıllardır okuyoruz/dinliyoruz, görüyoruz/anlatıyoruz…
★★★
Son dönemde, çalışan sayısındaki (ve niteliğindeki) düşüşe de bağlanan ücret artışları ise (yıllardır çözmemiz/almamız gereken) farklı bir sorun/ders konusu…
