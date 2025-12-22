AB’de “verimlilik/katma değer ile artan” asgari ücret; İşçi bulamayınca rekora gidiyor…

Toplam verimlilik/refah artışı için:

Ücreti değil, alım gücünü artırma­nın yollarını aramamız gerekliliğini bili­yorken…

Asgari ücretin, nominal olarak ne kadar olacağına odaklanıyoruz…

★★★

Yıllardır yaptığımız hatayı tekrarlıyor:

İşvereni de, işçiyi de memnun etme­yen/etmeyecek rakamlarla zaman har­cıyoruz…

Bu yolla:

Verimsizliğimizi geliştiriyoruz(!)…

★★★

Bu arada:

Avrupa Birliği ülkelerinde, “alımgücü yüksek asgari ücretin”, farklı nedenlerle rekor artışına da şahitlik ediyoruz…

★★★

Örnek mi?

Doğrudan yabancı yatırımlarda rakibi­miz olan Romanya ve Macaristan…

İkisinde de asgari ücret son 5 yılda yakla­şık 2 kat artarak (Euro cinsinden) Roman­ya’da 800, Macaristan’da 730 Euro seviye­sine yükseldi…

★★★

Makedonya’dan Sırbistan’a, Karadağ’a Balkan ülkelerinde de aynı durum geçerli…

Örneğin Karadağ’daki ücret 670 Euro’yu geçti…

VELHASIL

Asgari ücretin 2 bin 704 euro olduğu Lüksemburg’ta;

2 bin 300 euro olduğu İrlanda’da;

2 bin 250 euro olduğu Hollanda’da;

2 bin 161 euro olduğu Almanya’da;

2 bin 112 euro olduğu Belçika’da;

Ve bin 100 euro olduğu Polonya’da, alım­gücü yüksek ücrete nasıl erişildiğini biliyo­ruz…

★★★

Yetenek geliştiren eğitim sistemleri­ni de, yine bu eğitim sistemi ile aşılanan verimlilik/tasarruf kültürünü de yıllardır okuyoruz/dinliyoruz, görüyoruz/anla­tıyoruz…

★★★

Son dönemde, çalışan sayısındaki (ve niteliğindeki) düşüşe de bağlanan ücret artışları ise (yıllardır çözmemiz/alma­mız gereken) farklı bir sorun/ders ko­nusu…