AB’den İtalya’ya 200 milyar Euro geliyor iş yapın, payınızı alın

İTALYAN Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (CCIIST) Başkanı Livio Manzini’den davet geldi:

- Derneğimizin “İkili Ticari İlişkilerde Yatırımcı Ödülleri” sahiplerini bulacak. Törenimiz İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ve İtalya’nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi himayelerinde gerçekleşecek.

Törende Büyükelçi Gaiani, Italian Trade Agency (ITA) İstanbul Ofisi Direktörü Riccardo Landi, CCIIST Yönetim Kurulu Üyesi Giuseppe Farina ve Genel Sekreter Fatih Ayçin’le sohbet ettik.

Manzini, geçen yıl İtalya’ya yatırım yapan şirketler arasında ödülü Naturel Enerji’nin kazandığını belirtti:

- Pandemi nedeniyle geçen yıl tören yapamadık. O nedenle Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel’e ödülünü bu törende veriyoruz.

2021 ödülünü Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına İthalat ve Dış Finans Müdürü Nevin Altın’a takdim edildikten sonra ekrana bir film yansıdı:

Ünlü endüstriyel tasarım firması Pininfarina S.p.A, İstanbul Havalimanı’nın hava kontrol kulesinin tasarımını gerçekleştirdi.

Pininfarina ayrıca “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu”nun (TOGG) “Türkiye’nin Otomobili”nin iki SUV prototipini de tasarladı.

Manzini, İtalyan şirketler arasından Türkiye’de iki önemli projeye damgasını vuran Pininfarina’ya ödül vermeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.

Pininfarina Başkan Yardımcısı Giuseppe Bonollo, ödül törenine ABD’den bağlandı, şu mesajı verdi:

- Tasarımlarımızla Türk firmalarının başarısına katkıda bulunuyoruz.

Manzini, törendeki konuşmasında iki ülke arasındaki ticaret hacminin son durumuna işaret etti:

- İtalya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi bu yılın sonunda 20 milyar doları geçecek. Bu rakam, ikili ticaret tarihimizin en yüksek düzeyinin yakalandığını gösteriyor.

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası’nın 135 yıldır faaliyette olduğunu bildirip, derneğin hedefleriyle ilgili iki noktanın altını çizdi:

İtalya’dan Türkiye’ye yatırımcı ilgisini çekmek, daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak istiyoruz.

Türk şirketleri de İtalya’ya yatırım yapıyor. Türk şirketlerinin İtalya’ya yönelik yatırımlarının artması yönünde de çalışmalar yapıyoruz.

İkili ticaretin şu yönüne dikkat çekti:

- İtalyan ve Türk firmaları arasındaki ilişkilerin ne kadar derin olduğunu dengeli ticaretten anlamak mümkün.

Manzini, masada Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel’le sohbet ederken şu bilgiyi paylaştı:

- Avrupa Birliği (AB), İtalya’ya bir kısmı olmak üzere 200 milyar Euro’luk fon kullandırıyor. Bunun 40 milyar Euro’luk kısmı devreye girdi bile. İtalya, fonu hangi projelerde kullanacağını AB’nin ilgili organlarına bildirdi.

Söz konusu fonla yenilenebilir enerji yatırımlarının da gündemde olacağını kaydetti:

- İtalya’daki danışmanlarınızla birlikte projeleri araştırın, inceleyin. Yapılacak yatırımlara dönük fırsatları değerlendirin. O projelerden size yeni işler çıkabilir.

İtalya’nın 2021 yılını yüzde 6 büyüme ile geride bırakacağını bildirdi:

- İtalya’da Türk yatırımcılar için çok fırsatlar var…

Ülkeler gelişmiş olsa da, yatırım çekme yarışından geri durmuyor, daha fazla asılıyor.

İtalya’dan Türkiye’ye yönelen “Gelin, fırsatları değerlendirin” mesajları da bunu ortaya koyuyor…

Türkiye İtalyan şirketleri, İtalya, Türk iş insanlarını yatırıma bekliyor.

İtalya’ya 450 milyon Euro’luk yatırım planımız var

NATUREL Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği’nin 2020 ödülünü aldıktan sonra söze şöyle girdi:

- İtalya’da güneş enerjisi yatırımları yapıyoruz. İtalya’da güneş verimliliği Türkiye gibi yüksek. Bugüne kadar 64 milyon Euro’luk proje gerçekleştirdik.

Ardından hedefini paylaştı:

- İtalya’daki güneş enerjisi yatırımlarımız 450 milyon Euro’ya ulaşacak.

Türkiye’ye turist olarak geleceğim

İTALYA’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği’nin çalışmalarına değindi:

- İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine yönelik çok başarılı çalışmalar yaptığınızı görüyorum. Ülkeler arasındaki ilişkilerde ana aktörler iş insanlarıdır.

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, Büyükelçi Gaiani’nin Türkiye’deki görev süresinin tamamlandığını belirtti:

- Sayın Büyükelçimiz görevini noktalamadan resmi olarak en son bizim törenimize katılmış oldu.

Büyükelçi Gaiani, sohbeti noktalarken şu mesajı verdi:

- Türkiye’ye bundan sonra turist olarak gelmek istiyorum.

İstanbul’a 25 milyon turist gelsin, kişi başı 1500 dolar harcasın

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merin Sever’in derlediği “Geçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri” kitabının tanıtımında şu benzetmeyi yaptı:

- İstanbul, dünyanın en kıymetli sofrası gibi…

Bu sözünü şöyle açtı:

- Türkler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Balkan ülkelerinden gelenler, Kafkaslar’dan gelenler, benim gibi Karadenizliler, Diyarbakırlılar, Şanlıurfalılar İstanbul’u dünyanın en kıymetli sofrasına dönüştürüyor.

Dünyada gastronomi turizminin öne çıktığını belirtti:

- İstanbul, gastronomi turizmine en hazır kent. Tarihimiz de zengin, mutfağımız da. Ancak, İstanbul turizm açısından hak ettiği değerin 10’da biri düzeyinde şu anda. Bu durum İstanbul’da yaşayanların gelirini de olumsuz etkiliyor.

Gastronominin önemi konusunda restoran işletmecilerini uyardı, kendi yaşamından örnek verdi:

- Bu iş esnafa da sorumluluk yüklüyor. Damağın açtığı kapıları, yarattığı fırsatları iyi bilirim. Müşterilerime lezzetli köfte ısmarlayıp 100’lerce daire sattım.

Ardından İstanbul’la ilgili hedefinin altını çizdi:

- İstanbul’a yılda 25 milyon turist gelsin, kişi başına 1500 dolar harcasın istiyoruz. Bu hedef için çalışıyoruz.