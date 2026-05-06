AB’den ortak imzalı mektup

Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin Türkiye ra­portörleri ortak bir mektup kaleme alarak Türkiye’ye “insan hakları, demokrasi, hu­kukun üstünlüğü ve seçme hakkı” uyarı­sında bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Ra­portörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Bir­liği (AB) Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Jelena Drenjanin, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kong­resi’nden Bryony Rudkin ve Avrupa Kon­seyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye Raportörleri Lord David Blencathra ve Yves Cruchten’in ortak imzaları ile Türkiye’ye bir mektup gönderdi.

Örneğine az rastlanan Avrupa kurumla­rının ortak mektubu, İçişleri Bakanı Mus­tafa Çiftçi’ye hitaben yazıldı. Mektupta, “sorunların aşılması için birlikte çalışma” ve “Türkiye’nin demokratik yükümlülük­lerini yerine getirmesine daha fazla destek verme” vurgusu yapıldı.

Avrupa kurumlarının Türkiye ile iş birli­ğinin, ortak değerler olan demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü üzerine kuru­lu olduğunun ve bu değerlerin devam eden ilişkilerin temelini oluşturduğu hatırlatılan mektupta, “Bu nedenle, ülkenizdeki yerel demokrasiyi etkileyen son gelişmelerle ilgili ortak endişelerimizi dile getirmek ve bu so­runların üstesinden gelmek için nasıl birlik­te çalışabileceğimizi görüşmek amacıyla si­ze ortaklaşa sesleniyoruz” denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılan­masında ikinci yıla girildiği ve Türkiye’de muhalefet partilerinden birçok yerel seçil­miş temsilcinin uzun süredir tutuklu bu­lunduğu hatırlatılan mektupta, “Mevcut durum, seçmenlerin temsilcilerini özgür­ce seçme hakkını zedeleyerek genel olarak demokrasiyi zayıflatmaktadır” ifadelerine yer verildi. Türk yetkililerle yürütülen si­yasi diyalog çerçevesinde sistematik ola­rak bu konulardaki endişelerin dile getiril­diği belirtildi. Demokrasi, adalet ve insan hakları gibi temel ilkelere bağlılık ve seçil­miş temsilcilerin tutuklu yargılanması ko­nusu bağlamında diyaloğu sürdürmeye ha­zır olunduğu ifade edildi.

“Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birli­ği’nin stratejik ortağı olan Türkiye’nin de­mokratik taahhütlerini yerine getirmesine daha fazla destek vermeye hazırız” denilen ve “Ortaklık ruhu ve ortak sorumluluk bi­linci içinde iş birliğimizin devam etmesini dört gözle bekliyoruz” cümleleri ile biten mektupta, “Süregelen zorlukların üstesin­den birlikte gelerek, Türkiye’de demokra­tik ilke ve değerlerin korunmasında somut ve sürdürülebilir ilerlemeler kaydedilebi­leceğine olan inancımızı muhafaza ediyo­ruz” vurgusu yapıldı.

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, geçtiğimiz Şubat ayında AP’deki Tür­kiye Raporu taslağı görüşmelerinde yaptı­ğı konuşmada, “Türkiye’deki Avrupa ve de­mokrasi yanlısı sivil toplumu kaybediyoruz” diyerek, “AB Komisyonu ve AB Konseyi’nin Türkiye’deki demokratik gerilemeye karşı sessiz kalarak AB’nin imajına büyük ölçüde zarar verdiği” eleştirisini dile getirmişti.

AP Türkiye Raporu bu ay yayınlanacak

AP’de bu ay yapılacak tartışmalar sonra­sı Türkiye Raporu’na son hali verilerek ka­bul edilecek. Çok sert eleştirilerin yer aldığı Türkiye Raporu taslağında Türkiye’de yerel demokrasinin kötüye gitmesinden ciddi en­dişe duyulduğu” ifade ediliyor.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yöne­timler Kongresi geçtiğimiz yıl, Türkiye’de demokratik olarak seçilmiş belediye baş­kanları yerine hükümet tarafından atanan kayyumların getirilmesi uygulamasını eleş­tirdi. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, muhalefet partilerinin belediye başkanları­nın terör ve yolsuzluk gerekçesiyle görev­den uzaklaştırılması, tutuklanması ve yar­gılanmasının Türkiye’de temel özgürlükle­rin ve hukukun üstünlüğünün zayıflamasına neden olduğu” görüşüne yer verdi.

Her yıl düzenli olarak yüzlerce sayfalık Türkiye Raporu hazırlayan ancak Türkiye ta­rafından “asılsız değerlendirmeleri reddedi­yoruz, yok hükmündedir” cevabı alan Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve AB Komis­yonu bu defa tek bir mektup ile “insan hakla­rı, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konula­rı”ndaki endişelerini Türkiye’ye iletti…