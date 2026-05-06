AB’den ortak imzalı mektup
Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin Türkiye raportörleri ortak bir mektup kaleme alarak Türkiye’ye “insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve seçme hakkı” uyarısında bulundu.
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Birliği (AB) Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Jelena Drenjanin, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden Bryony Rudkin ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye Raportörleri Lord David Blencathra ve Yves Cruchten’in ortak imzaları ile Türkiye’ye bir mektup gönderdi.
Örneğine az rastlanan Avrupa kurumlarının ortak mektubu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye hitaben yazıldı. Mektupta, “sorunların aşılması için birlikte çalışma” ve “Türkiye’nin demokratik yükümlülüklerini yerine getirmesine daha fazla destek verme” vurgusu yapıldı.
Avrupa kurumlarının Türkiye ile iş birliğinin, ortak değerler olan demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü üzerine kurulu olduğunun ve bu değerlerin devam eden ilişkilerin temelini oluşturduğu hatırlatılan mektupta, “Bu nedenle, ülkenizdeki yerel demokrasiyi etkileyen son gelişmelerle ilgili ortak endişelerimizi dile getirmek ve bu sorunların üstesinden gelmek için nasıl birlikte çalışabileceğimizi görüşmek amacıyla size ortaklaşa sesleniyoruz” denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılanmasında ikinci yıla girildiği ve Türkiye’de muhalefet partilerinden birçok yerel seçilmiş temsilcinin uzun süredir tutuklu bulunduğu hatırlatılan mektupta, “Mevcut durum, seçmenlerin temsilcilerini özgürce seçme hakkını zedeleyerek genel olarak demokrasiyi zayıflatmaktadır” ifadelerine yer verildi. Türk yetkililerle yürütülen siyasi diyalog çerçevesinde sistematik olarak bu konulardaki endişelerin dile getirildiği belirtildi. Demokrasi, adalet ve insan hakları gibi temel ilkelere bağlılık ve seçilmiş temsilcilerin tutuklu yargılanması konusu bağlamında diyaloğu sürdürmeye hazır olunduğu ifade edildi.
“Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği’nin stratejik ortağı olan Türkiye’nin demokratik taahhütlerini yerine getirmesine daha fazla destek vermeye hazırız” denilen ve “Ortaklık ruhu ve ortak sorumluluk bilinci içinde iş birliğimizin devam etmesini dört gözle bekliyoruz” cümleleri ile biten mektupta, “Süregelen zorlukların üstesinden birlikte gelerek, Türkiye’de demokratik ilke ve değerlerin korunmasında somut ve sürdürülebilir ilerlemeler kaydedilebileceğine olan inancımızı muhafaza ediyoruz” vurgusu yapıldı.
AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, geçtiğimiz Şubat ayında AP’deki Türkiye Raporu taslağı görüşmelerinde yaptığı konuşmada, “Türkiye’deki Avrupa ve demokrasi yanlısı sivil toplumu kaybediyoruz” diyerek, “AB Komisyonu ve AB Konseyi’nin Türkiye’deki demokratik gerilemeye karşı sessiz kalarak AB’nin imajına büyük ölçüde zarar verdiği” eleştirisini dile getirmişti.
AP Türkiye Raporu bu ay yayınlanacak
AP’de bu ay yapılacak tartışmalar sonrası Türkiye Raporu’na son hali verilerek kabul edilecek. Çok sert eleştirilerin yer aldığı Türkiye Raporu taslağında Türkiye’de yerel demokrasinin kötüye gitmesinden ciddi endişe duyulduğu” ifade ediliyor.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi geçtiğimiz yıl, Türkiye’de demokratik olarak seçilmiş belediye başkanları yerine hükümet tarafından atanan kayyumların getirilmesi uygulamasını eleştirdi. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, muhalefet partilerinin belediye başkanlarının terör ve yolsuzluk gerekçesiyle görevden uzaklaştırılması, tutuklanması ve yargılanmasının Türkiye’de temel özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğünün zayıflamasına neden olduğu” görüşüne yer verdi.
Her yıl düzenli olarak yüzlerce sayfalık Türkiye Raporu hazırlayan ancak Türkiye tarafından “asılsız değerlendirmeleri reddediyoruz, yok hükmündedir” cevabı alan Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve AB Komisyonu bu defa tek bir mektup ile “insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konuları”ndaki endişelerini Türkiye’ye iletti…
|Borsa
|14.495,77
|0,88 %
|Dolar
|45,2283
|0,01 %
|Euro
|52,9306
|0,12 %
|Euro/Dolar
|1,1693
|0,00 %
|Altın (GR)
|6.658,02
|0,53 %
|Altın (ONS)
|4.557,63
|0,78 %
|Brent
|109,01
|-2,95 %