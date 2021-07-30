Abdi İbrahim’in aşısı Hint hükümetine takıldı

Türk ilaç sektöründe üretim miktarı ve pazar payı açısından ilk sırada yer alan Abdi İbrahim, portföyüne bir koronavirüs aşısı eklemek için uzun süredir hummalı bir çalışma yürütüyor. Alman BioNTech ile 2020’nin sonbaharından bu yana Türkiye’de üretime yönelik görüşmeler yürüttüklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, son olarak DÜNYA gazetesine “Görüşmelerimiz sürüyor. Bu teknolojide bir aşıyı üretmek için tesisimiz de yatırım gücümüz de var” açıklamasını yapmıştı.

Barut ile geçtiğimiz günlerde gelişmeler hakkında görüştük. “Hindistan ile aşı konusunda temasımız var” şeklindeki demecini hatırlatarak, sürecin akıbetini sordum. Bir iyi bir de kötü haber verdi Abdi İbrahim’in patronu.

Ön anlaşma tamam ama…

Son dönemde ilaç ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan Hindistan, COVID-19 aşısıyla ilgili yarışta da kulvar dışı kalmadı. Nezih Barut, Abdi İbrahim olarak Hindistan’ın biyoteknoloji şirketlerinden Bharat Biotech ile aşı konusunda ön anlaşma yaptıklarını belirtti. Aşının Türkiye’de üretim ve dağıtımını içeren anlaşma ne yazık ki Hindistan’da artan koronavirüs vakaları nedeniyle şu anda hayata geçirilemiyor. Barut, “Anlaşmayı yaptık ama Hindistan’da vaka sayısı aşırı artınca Hindistan hükümeti aşı ihracatını tamamen durdurdu. Her hangi bir ödeme yapmadığımız için bir kayıp söz konusu değil. Anlaşmaya göre ilk aşamada aşıyı ithal edecektik, sonrasında da Türkiye’de üretim süreci başlayacaktı” açıklamasını yaptı.

COVAXIN’in kapasitesi 300 milyon doz

Bharat Biotech’in 2020’de Hindistan’da acil kullanım onayına sunduğu koronavirüs aşısı COVAXIN, Gavi’nin verilerine göre üçüncü faz sonuçlarında yüzde 81 etkinliğe sahip. 1996’da kurulan Bharat Biotech, aşıyı yıllık 300 milyon doz kapasiteyle üretebiliyor. Bugüne kadar Kanada, Meksika, Brezilya, Jamaika, Filipinler, İran, Paraguay, Fas, Umman, Güney Afrika, Sırbistan, Arjantin, Venezuela gibi ülkelerden sipariş alan aşı, Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi’nin desteğiyle üretilmiş. İnaktif virüs bazlı aşının üretimi şu anda Haydarabad’daki Genome Valley tesisinde yapılıyor. Bharat Biotech, aşıyı ülkenin başka eyaletlerinde de üretebilmek için görüşme halinde.

Ocugen ile Türkiye bağlantısı

Bharat Biotech, COVAXIN’in global üretimi için de birçok anlaşma imzalamış durumda. Ocak 2021’de Presica Med ile Brezilya için, Nisan 2021’de Haffkine Enstitüsü ile Hindistan’ın farklı bölgeleri için imza atılmış. Asıl önemlisi; Amerikalı biyoteknoloji şirketi Ocugen ile Kuzey Amerika’da üretime yönelik el sıkışılmış. İşin bu kısmında şirketin yolu Abdi İbrahim ile kesişiyor. Abdi İbrahim, 2017 yılında bir startup olarak Ocugen’e 7.5 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. Ocugen ile Abdi İbrahim ile yapılan anlaşma ise biyoteknolojik oftamoloji ürünleri geliştirmeyi kapsıyor.