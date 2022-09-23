Abdi İpekçi: Basına çağdaş değerler katan yazar

Mehmet Ali Ağca’nın silahlı suikastıyla 50 yaşında öldürülen Abdi İpekçi, Türk basınının çağdaşlaşmasına önemli katkılarda bulunmuş bir gazeteciydi….

Abdi İpekçi, 1929’da İstanbul’da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesini 1948’de bitirdi. Hukuk Fakültesine girse de gazeteci olmak istediği için, Ahmet Emin Yalman’ın Vatan gazetesinde çalışmaya başladı. Yalman, kısa bir süre sonra amcasına, “Bundan gazeteci olmaz, tüccar yapın!” deyince oradan ayrılıp, Yeni Sabah’a geçti. 1949’da Yeni İstanbul’da çalıştı, ardından İstanbul Ekspres’te yazı işleri müdürü oldu.

Askerliğini Kore’de Türk Birliği’nde yapan İpekçi için dönüm noktası Milliyet gazetesi olur. 1954‘de girdiği Milliyet’te önce yazı işleri müdürü, sonra genel yayın müdürlüğü görevini üstlenir. Gazetenin sahibi Ali Naci Karacan, İpekçi‘nin yeteneklerini hissetmiş olmalı. Nitekim İpekçi gazetede anlamlı yenilikler yaparak tirajı artırır.1959’da gazetenin başyazısını yazmaya başlar.

1968‘de Gazetecilik Enstitüsü’nde ders vermeye başladı. Benim hocam oldu. İTÜ’nün Zap suyuna “Gençlik Köprüsü” yapılması projesini destekledi ve gazetesinde yansıttı. Bir “tabu” olarak algılanan “üniversite reform tasarısı”nı kamuoyuna tanıttı.

1970’lerdeki terörü önlemek için iktidar ve muhalefet liderleri arasındaki diyaloğa ön ayak oldu. Partizanlık yerine, akılcı, çağdaş, diyaloğa dayalı önerilerini içeren yazılarla hep yön göstericiydi.

Basın örgütlerinde yöneticilikleri arasında Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Basın Enstitüsü Başkanlığı ve Uluslararası Basın Enstitüsü ikinci başkanlığı var.

İhtilalin İçyüzü, İnönü Atatürk’ü Anlatıyor, Liderler Diyor ki, Dünyanın Dört Bucağından başlıklı ufuk açan kitaplar yazdı.

Yazılarında hep demokrasiyi, barışı, düşünce özgürlüğünü ve ülke bütünlüğünü savundu. Ilımlı ve uzlaşmacı bir yaklaşımı vardı. Tufan Türenç ve Erhan Akyıldız onu “Gazeteci” isimli kitaplarında çok güzel anlattılar.

1 Şubat 1979’da arabası seyir halindeyken Papa suikastını da gerçekleştiren Mehmet Ali Ağca’nın silahlı saldırısıyla 50 yaşında öldürüldü.

Avukatı Turgut Kazan‘ın bitip tükenmez delillerine karşın öldürülme nedeni bir “sır perdesi” olarak bırakılan hocam İpekçi’nin özgür basına katkılarını saygıyla anıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, 17. hizmet yılını bir veda mektubu ile noktaladı. DÜNYA olarak mesaisini takdirle anacağız.