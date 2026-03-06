ABD–İran gerilimi dünya ekonomisini nereye sürüklüyor?
Son günlerde ABD ile İran arasındaki askeri gerilim, yalnızca Orta Doğu’nun değil tüm dünya ekonomisinin odak noktasına yerleşti. Enerji hatlarındaki risk, petrol ve gaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş, küresel borsalarda volatilite ve merkez bankalarının para politikası üzerindeki baskı, tüm bu dinamikler artık birbirine sıkı sıkıya bağlı.
Bu çerçevede sadece jeopolitik riskleri okumak yeterli değil; ekonomik renklerin nasıl değiştiğini, hangi sektörleri etkilediğini ve bu girdabın orta ve uzun vadede küresel büyüme ile enflasyon dinamiklerine ne şekilde yansıyacağını derinlemesine analiz etmek gerekiyor.
Hürmüz Boğazı’nın kritik rolü
Enerji piyasalarının bugününde bahsedilecek ilk konu mutlak surette Hürmüz Boğazıdır. Bu dar su hattı, dünya petrol ve LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ticaretinin yaklaşık %20’sini oluşturur, bir başka ifadeyle küresel enerji arzının neredeyse beşte biri bu noktadan akar. İran’ın bu hattı kapatma tehditleri ya da riskli ticaret ortamı, petrol fiyatları üzerinde doğrudan negatif bir arz riski primine dönüşmektedir. Bu durum birkaç gündür fiyatlara yansımış durumda; Brent petrol 80 dolar civarına yükseldi ve gaz fiyatları da son yılların en yüksek seviyelerine tırmandı.
Enerji arz güvenliğinin risk altında olması ne anlama gelir? Basitçe söylemek gerekirse, petrol ve enerji fiyatlarının beklenmedik şekilde yükselmesi, tüm üretim süreçlerinde maliyetleri yukarı çeker. Üretim maliyetleri artarsa, bu durum ilk etapta üretici fiyat endeksine (ÜFE), ardından da tüketici fiyat endeksine (TÜFE) yansır. Sonuç olarak enflasyon yeniden hızlanır. Bu eğilim zaten politika yapıcıların en çok korktuğu “ikinci tur enflasyon” riskini tetikler.
Petrol, jeopolitik risk ve küresel büyüme
Bir çatışma ortamında petrol fiyatlarının yükselmesi doğrudan tüketici harcamalarını etkiler. Yüksek enerji maliyetleri, hane halkının harcanabilir gelirini azaltır, ulaşım maliyetlerini yükseltir ve endüstriyel üretimde kullanılan girdilerin maliyetini yükseltir. Tüm bunlar birlikte toplandığında küresel talep üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturur.
Bir diğer önemli etki ise küresel ekonomik büyümeye doğrudan yapılan baskıdır. Petrol fiyat şokları geçmişte defalarca ekonomileri yavaşlatmıştır. 1979’daki enerji krizi, dünya genelinde üretimi gevşetti, tüketimi baskıladı ve küresel büyüme üzerinde uzun süreli olumsuz etki yarattı. Bugün yeniden benzer bir risk gündemde olduğunda, küresel büyüme tahminleri gözden geçiriliyor.
Enflasyon ve faiz politikaları: Merkez bankalarının ikilemi
Merkez bankalarının son dönemde faiz politikaları en çok tartışılan konu oldu. 2022–2025 döneminde yaşanan yüksek enflasyon, gelişmiş ülke merkez bankalarını sert faiz artırımlarına zorladı. Bugün nominal faizlerin zirveye yakın olduğu bir dönemdeyiz; ancak petrol ve enerji fiyatlarındaki artış, çekirdek enflasyon üzerinde baskı yaratıyor. Enerji fiyatları yükseldiğinde, bu ara maliyet artışı üretici fiyatlarına yansır ve daha sonra tüketici fiyatlarına ulaşır. Bu etkilerin kalıcı olması, merkez bankalarının faiz indirimine acele etmelerini zorlaştırır; çünkü enflasyon hedeflerinin altına inmeden faizleri kesmek ekonomiyi tekrar aşırı ısıtabilir.
Öte yandan jeopolitik risklerin piyasalarda yarattığı belirsizlik, tüketici ve yatırımcı güvenini alabildiğine sarsar. Firmalar yatırımlarını erteleyebilir, tüketiciler harcamalarını kısmaya yönelebilir. Böyle bir ortamda para politikalarının yumuşatılması beklenir; fakat enerji maliyetleri enflasyonu yukarı iterken faiz indirimi siyaseti daha temkinli yürütülür.
Orta vadeli görünüm: Enflasyon, büyüme, sürdürülebilirlik
Kısa vadede jeopolitik riskin petrol ve enerji fiyatları üzerinden enflasyonu artırma riski bulunduğu açıktır. Ancak orta vadeli fiyatlama çok daha karmaşıktır. Enerji arzının sürdürülebilirliği, OPEC üretim kapasitesi, alternatif enerji tedarik zincirlerinin devreye alınması gibi faktörler devreye girecektir.
Sürecin uzun sürmesi senaryosunda enerji fiyatlarındaki baskı daha da artabilir ve bu durum uzun vadede küresel büyümeyi olumsuz etkileyecektir. Ayrıca enflasyonist baskı para politikalarını daha katılaştırabilir; bu da ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturur.
Küresel ticaret, lojistik ve gıda fiyatları
Orta Doğu’daki risk sadece enerji ile sınırlı değildir. Boğaz bölgelerinde deniz ticaretine yönelik riskler, sigorta primlerini artırmakta ve alternatif rotalara yönlendirmektedir. Bu da tedarik zincirinin maliyetini yükseltir ve lojistik maliyetler artar.
Yüksek lojistik ve enerji maliyetleri, gıda fiyatlarını da yukarı çekebilir; çünkü tarım girdilerinin üretiminde enerji önemli bir pay sahibidir. Böylelikle enflasyonun kırılımcı kanalları genişler.
Sonuç olarak, ABD–İran geriliminin gelecek haftalarda nasıl sonuçlanacağı ve bu çatışmanın ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor. Ancak şu gerçeklerle karşı karşıyayız: Enerji fiyatları yükseliyor ve bu durum enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor.
Merkez bankalarının faiz indirim alanı daralıyor, çünkü enflasyon henüz hedeflerin altına gerilemedi. Finansal piyasalar riskten kaçış eğilimi gösteriyor, bu da yatırım ve büyüme dinamiklerini zorluyor.
Enerji bağımlı ülkeler için maliyetler artıyor, bu da enflasyon ve cari açık üzerinde doğrudan etki yaratıyor.
Bu tablo, sadece jeopolitik bir kriz olmadığını; aynı zamanda uzun vadeli ekonomik politika ve yatırım kararları üzerinde belirleyici olabilecek bir kırılma dönemi olduğunu gösteriyor.
Bugün için yatırımcıların, politika yapıcıların ve şirketlerin önceliği belirsizliklerle mücadele ve risk yönetimi olmalıdır. Enerji piyasalarına yönelik hedge stratejileri, enflasyon beklentilerini güncellemek ve faiz politikası esnekliğini yeniden sorgulamak, kısa dönemde kritik karar olacaktır.
|Borsa
|13.078,93
|1,05 %
|Dolar
|44,0134
|0,04 %
|Euro
|51,1485
|-0,07 %
|Euro/Dolar
|1,1607
|0,02 %
|Altın (GR)
|7.188,94
|0,11 %
|Altın (ONS)
|5.082,67
|0,11 %
|Brent
|82,9800
|-0,65 %