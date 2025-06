ABD’li Aptar, Türk şirketi 7M’i satın aldı

İstanbul'da imzalanan anlaşma ile ilaç ve tüketici ürünlerinde dünyanın önemli dağıtım ve koruma teknoloji şirketlerinden ABD’li Aptar, aerasol valfleri, aktüatör, sprey ve losyon pompaları üretiminde 34 yıllık geçmişe sahip güzellik ambalajı üreticisi 7M’i satın alarak Türkiye pazarına girdi.

Türkiye’de son yıllar­da dikkat çekici yatırım ve satın almalara sahne olan ambalaj sektörüne ABD’li bir dev daha girdi. İlaç ve tüke­tici ürünlerinde dünyanın en önemli dağıtım ve koruma tek­noloji şirketlerinden ABD’li Aptar, güzellik ambalajı şirke­ti 7M’i satın alarak Türkiye pa­zarına adım attı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da imzala­nan anlaşma ile aerasol valfleri, aktüatör, sprey ve losyon pom­paları üretiminde 34 yıllık geç­mişi olan 7M’i bünyesine katan Aptar Beauty şirketinin EMEA Başkanı Xavier Susterac, Türk şirketi 7M’in bünyelerine ka­tılmasının, bölgedeki güzellik stratejilerinin daha da hızlan­dırma hedefinin bir parçası ol­duğunu söyledi.

Susterac, “Bu satın alma ile Türkiye’nin cazip ve büyüyen pazarına erişim sağlarken, ae­rosol valf, aktüatör ve pompa teknolojilerimizle Doğu Avru­pa, Orta Doğu ve Afrika’da yeni büyüme fırsatlarının kapısını aralayacağız. 7M’in kapasite ve uzmanlığı üzerine inşa ederek, mevcut müşterilerimize daha iyi hizmet vermeyi ve yeni pa­zarlara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

DÜNYA Gazetesi’nin sorula­rını yanıtlayan Xavier Susterac, “Şirketimizin anlamı, Latin­ce’deki ‘Aptare’ yani ‘uyum sağ­lamak’ ve ‘hazırlamak’ anlamla­rına geliyor. Bu satın alma da bi­zim anlayışımızın da bir parçası oldu. Dünya çapındaki müşteri ve hastaların hayatlarını iyileş­tirmek için kullanıcı uzmanlığı, mühendislik ve bilim kullanıyo­ruz

Amacımız bize bunun sade­ce daha iyi bir dağıtım çözümü veya ilaç verme sistemi yapmak­tan daha fazlası olduğunu hatır­latıyor” diye konuştu.

Çin yerine Türkiye cazip

Aptar’ı her ne kadar bilmesek de, ürünlerini günlük hayatta bolca kullanıyoruz. Güneş kre­minden, ketçaplara, hatta iğne­siz burun spreyine kadar hemen hemen her alanda kullanılan Aptar ürünleri, Türk şirketiyle aynı üretime sahip. Türkiye’nin bu alanda hem üretim hem de dağıtım konusunda oldukça yüksek potansiyele sahip oldu­ğunu söyleyen Susterac, “Türki­ye pazarı her zaman cazipti. Pa­zarın kendi hacmi büyük önem taşırken, hızlı büyüyen tüketim malları dinamikleri de demog­rafik büyümeyi yansıtıyor. Çin veya uzak coğrafyalarda üretim yerine Türkiye’yi tercih etme­mizdeki nedenlerden biri de böl­gesel yapısı. Afrika ve Ortadoğu pazarları yüksek hızda büyüyor. Doğu Avrupa’daki müşterileri­mize de İstanbul 7M Aptar tesi­sinde üretilecek ürün yelpaze­miz ile yaklaşacağız” dedi.

18 ülkede üretim yapıyor

Temelleri 2’nci Dünya Savaşı’nın hemen bitimine kadar dayanan Aptar, 18 ülkede üretim yapıyor. 1964 yılında Werner Die & Stamping adıyla faaliyete geçen, 1992 yılında da Aptar Group olarak birleşen şirket, satın almalarla büyüdü. 2012 yılında Stelmi’yi, 2016 yılında Mega Airless’ı 2018’de CSP Technologies’i satın alan Aptar, 2019’da Nanopharm, Gateway Analytical, Noble International’ı 2020’de FusionPKG ve Cohero Health’i 2021’de ise Voluntis ve Çinli Weihai Hengyu Medical Products’ı bünyesine kattı. Türk şirketi 7M, bu satın alma sürecindeki 11 firma oldu. Aptar’ın 2023 yılı verilerine göre 13 binden fazla çalışanı, 3.5 milyar dolar cirosu var.