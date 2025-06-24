ABD’li Aptar, Türk şirketi 7M’i satın aldı
İstanbul'da imzalanan anlaşma ile ilaç ve tüketici ürünlerinde dünyanın önemli dağıtım ve koruma teknoloji şirketlerinden ABD’li Aptar, aerasol valfleri, aktüatör, sprey ve losyon pompaları üretiminde 34 yıllık geçmişe sahip güzellik ambalajı üreticisi 7M’i satın alarak Türkiye pazarına girdi.
Türkiye’de son yıllarda dikkat çekici yatırım ve satın almalara sahne olan ambalaj sektörüne ABD’li bir dev daha girdi. İlaç ve tüketici ürünlerinde dünyanın en önemli dağıtım ve koruma teknoloji şirketlerinden ABD’li Aptar, güzellik ambalajı şirketi 7M’i satın alarak Türkiye pazarına adım attı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da imzalanan anlaşma ile aerasol valfleri, aktüatör, sprey ve losyon pompaları üretiminde 34 yıllık geçmişi olan 7M’i bünyesine katan Aptar Beauty şirketinin EMEA Başkanı Xavier Susterac, Türk şirketi 7M’in bünyelerine katılmasının, bölgedeki güzellik stratejilerinin daha da hızlandırma hedefinin bir parçası olduğunu söyledi.
Susterac, “Bu satın alma ile Türkiye’nin cazip ve büyüyen pazarına erişim sağlarken, aerosol valf, aktüatör ve pompa teknolojilerimizle Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da yeni büyüme fırsatlarının kapısını aralayacağız. 7M’in kapasite ve uzmanlığı üzerine inşa ederek, mevcut müşterilerimize daha iyi hizmet vermeyi ve yeni pazarlara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
DÜNYA Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Xavier Susterac, “Şirketimizin anlamı, Latince’deki ‘Aptare’ yani ‘uyum sağlamak’ ve ‘hazırlamak’ anlamlarına geliyor. Bu satın alma da bizim anlayışımızın da bir parçası oldu. Dünya çapındaki müşteri ve hastaların hayatlarını iyileştirmek için kullanıcı uzmanlığı, mühendislik ve bilim kullanıyoruz
Amacımız bize bunun sadece daha iyi bir dağıtım çözümü veya ilaç verme sistemi yapmaktan daha fazlası olduğunu hatırlatıyor” diye konuştu.
Çin yerine Türkiye cazip
Aptar’ı her ne kadar bilmesek de, ürünlerini günlük hayatta bolca kullanıyoruz. Güneş kreminden, ketçaplara, hatta iğnesiz burun spreyine kadar hemen hemen her alanda kullanılan Aptar ürünleri, Türk şirketiyle aynı üretime sahip. Türkiye’nin bu alanda hem üretim hem de dağıtım konusunda oldukça yüksek potansiyele sahip olduğunu söyleyen Susterac, “Türkiye pazarı her zaman cazipti. Pazarın kendi hacmi büyük önem taşırken, hızlı büyüyen tüketim malları dinamikleri de demografik büyümeyi yansıtıyor. Çin veya uzak coğrafyalarda üretim yerine Türkiye’yi tercih etmemizdeki nedenlerden biri de bölgesel yapısı. Afrika ve Ortadoğu pazarları yüksek hızda büyüyor. Doğu Avrupa’daki müşterilerimize de İstanbul 7M Aptar tesisinde üretilecek ürün yelpazemiz ile yaklaşacağız” dedi.
18 ülkede üretim yapıyor
Temelleri 2’nci Dünya Savaşı’nın hemen bitimine kadar dayanan Aptar, 18 ülkede üretim yapıyor. 1964 yılında Werner Die & Stamping adıyla faaliyete geçen, 1992 yılında da Aptar Group olarak birleşen şirket, satın almalarla büyüdü. 2012 yılında Stelmi’yi, 2016 yılında Mega Airless’ı 2018’de CSP Technologies’i satın alan Aptar, 2019’da Nanopharm, Gateway Analytical, Noble International’ı 2020’de FusionPKG ve Cohero Health’i 2021’de ise Voluntis ve Çinli Weihai Hengyu Medical Products’ı bünyesine kattı. Türk şirketi 7M, bu satın alma sürecindeki 11 firma oldu. Aptar’ın 2023 yılı verilerine göre 13 binden fazla çalışanı, 3.5 milyar dolar cirosu var.