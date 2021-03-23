ABD’li danışmanlık şirketi NMS Türk Softforay’a ortak oluyor

ABD’li stratejik danışmanlık ve yatırım şirketi NMS Consulting, Türkiye’ye hızlı girdi. Asya ve Avrupa’da ofisleri bulunan NMS, İstanbul merkezli danışmanlık firması Softeconomics Yazılım ve Danışmanlık ve iştiraki Softforay Dijital Dönüşüm’e ortak oluyor. Bu ortaklık ve hisse alımı ile Softforay’ın ismi de NMS Consulting Türkiye A.Ş. olacak. Los Angeles merkezli NMS, bu ortaklık ile Ortadoğu ve Doğu Avrupa pazarına da adım atacak. Kuzey Carolina Üniversitesi'nden mezun olan ve sırasıyla Procter & Gamble, Roche Pharmaceuticals, Sabancı Holding, Linde Gas ve Gulf Cryo Holding gibi şirketlerde Türkiye ve Bölge yönetimlerinde bulunan Aykut Çakır tarafından kurulan Softforay, mali analiz ve raporlama, yönetim-danışmanlık gibi hizmetler veriyor. Anlaşma tamamlanır ve imzalar atılırsa hisse devrinden sonra Aykut Çakır, NMS Consulting’in Türkiye Başkanı ve Ortak olarak atanacak.

ABD’DE EN HIZLI BÜYÜYEN 50 ŞİRKET ARASINDA

Softforay’dan hisse alarak ortak olmaya hazırlanan NMS ise ABD’de en hızlı büyüyen danışmanlık firmalarından biri olarak dikkat çekiyor. 2019’da ABD’de yaygın olan işletme ve teknoloji dergisi The Silicon Review tarafından 2019'un En Hızlı Büyüyen 50 Şirketi’nden biri seçilen NMS Consulting Yönetici Ortağı Trevor Saliba, "NMS Consulting, müşterilerimiz için bir danışmanlık firmasından daha fazlası olmak istiyor. Softforay ekibinin büyüyen yörüngemize eklenmesiyle küresel erişimimiz 15 ofise genişledi. Aynı zamanda bu yapılanmamız, şirketimizin bölgede; Avrupa ve Orta Doğu merkezli müşterilerimize önemli destekte bulunacak” dedi.

ENERJİDEN SAĞLIĞA 16 ŞİRKETE YATIRIM YAPTI

Şirket satın alma süreçleri de dahil olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren NMS Colsulting’in ABD ve Kanada’nın dışında Hindistan, Almanya, Japonya, Fransa, Çin gibi ülkelerde de faaliyetleri ve ofisleri bulunuyor. Otomotiv, siber güvenlik, enerji, finans, ulaşım, kamu hizmetleri gibi farklı faaliyetlerde bulunan şirkete ait NMS Capital ise girişim yatırım fonu olarak öne çıkıyor. NMS Capital’in bünyesinde ilaç, teknoloji, enerji gibi alanlara yayılmış 16 firma yer alıyor.