ABD’li dev, BluTV’nin %35’ine 160 milyon lira ödedi

Medya dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan iş insanı Aydın Doğan’ın torunu Aydın Doğan Yalçındağ da dedesinin izinden gidiyor. Sadece medya sektöründeki varlığı ile değil, dedesi gibi, büyüme stratejisinde uluslararası yabancılarla ortaklık yapması dikkat çekiyor. 2016’da yerel abone bazlı online video izleme platformu (SVOD) BluTV’yi kuran Aydın Doğan Yalçındağ, markayı 2018’de de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya açmıştı. 2021 ocak ayı verilerine göre de kurulduğu andan itibaren 10 bin saatten fazla yerli ve yabancı sağlayarak kendini ispat etti. BluTV’deki bu büyüme yabancıların da dikkatini çekti ve ilk işbirliği kararı dünyaca ünlü medya devi Discovery’den geldi. ABD’li şirket, BluTV’nin yüzde 35’ini 3 ay önce satın aldı. Satış süreci bununla da sona ermedi. Ardından Twozero Ventures, BluTV’ye yatırım yapan ikinci şirket oldu, BluTV’nin yüzde 2.8’ini bünyesine kattı. Böylece 5 yaşındaki BluTV’ye kısa sürede iki önemli yatırımcı ve ortak gelmiş oldu. Satış süreci medyada yer bulurken, belirtilen hisse karşılığı fiyat ise açıklanmamıştı. Edindiğim bilgilere göre BluTV’de konuşulan miktar, 5 yılını doldurmamış bir şirkete göre oldukça yüksek.

ŞİRKET DEĞERİ YARIM MİLYAR LİRAYA VARIYOR

Aydın Doğan Yalçındağ, BluTV’nin yüzde 35’ini ABD’li Discovery’ye yaklaşık 20 milyon dolara satmış. Bugünkü kurla 160 milyon lira civarına denk geliyor. Şirketin geneline bakarsak, BluTV’nin toplam değeri yaklaşık 500 milyon lira ediyor. Satış sürecinin ardından BluTV’nin yönetiminde de değişikliğe gidildi. James Cooke ve Roanne Lea Weekes, Discovery tarafından BluTV yönetimine üye olarak girdi.

10.6 MİLYAR DOLAR CİRO YAPTI

1985 yılında kurulan Discovery; Animal Planet, Science Channel ve TLC gibi onlarca yayının sahibi. Norveç’ten Yeni Zelanda’ya kadar birçok ülkede kanalı bulunan New York merkezli Discovery’nin hisseleri Nasdaq’da işlem görüyor. 2020’de 10.6 milyar dolar ciro yapan Discovery’nin toplam varlıkları ise 34 milyar doların üzerinde. Net geliri 1.4 milyar dolar olan şirketin çalışan sayısı ise 9 bin 800 civarında. Discovery; Eurosport, All3Media, Lionsgate, Group Nine Media, Play Sports Group gibi medya devlerinin de ortağı.