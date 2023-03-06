ABD’li Iyuno, Türkiye’ye geldi yatırım için “Ak’la Kara”yı seçti

Dünyanın en büyük medya yerelleşme şirketlerinden ABD'li Iyuno, Türkiye’ye hızlı girdi. Iyuno, Ak’la Kara’ya ortak olmaya kararı verdi. Türk şirketi, Netflix, Amazon Prime gibi kanallarla çalışıyor.

Türkiye, son yıllarda e-ticaretten dijital pazarlamaya kadar sanal dünyanın birçok alanına yatırım alıyor. Dünyaca ünlü e-ticaret şirketlerinin Türkiye’ye geldiği ve satın alma yaptığı bu pazarda yeni alanlar da ilgi görüyor. Bunlardan biri de TV endüstrisi.

Türkiye’nin en büyük dublaj stüdyolarından biri olan Ak’la Kara’ya ABD’li medya yerelleşme şirketi Iyuno, ortak oldu. Iyuno, Türk firması Ak’la Kara’ya yatırım yaparak Türkiye’deki dublaj pazarında büyümek istiyor. Amazon Prime’dan Netflix’e, Discovery’den Riot Games’e ViaSat’tan Lego’ya kadar dünyanın en büyük yayıncılık kuruluşlarıyla çalışan Ak’la Kara, bu kanallardaki film, dizi ve oyunlara dil hizmeti veriyor.

2000 yılında Savaş Özdural ve Kerem Kobanbay ortaklığında kurulan şirket, Türkiye’nin en eski ve en yüksek kapasiteye sahip özel yatırım seslendirme ve altyazı stüdyosu olarak biliniyor. İstanbul’da ve Bodrum’da stüdyoları olan Türk şirketinin yine aynı isimde bir tiyatrosu da bulunuyor.

Iyuno CEO’su David Lee “Bu satın alma ile operasyonel ayak izimizi büyüterek müşterilerimizin dil hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Bu minvalde Ak’la Kara ile ilişkimizi derinleştirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Iyuno’nun resmi sitesinden duyurulan ortaklıkla ilgili olarak Ak’la Kara International’ın Kurucuları Savaş Özdural ve Kerem Kobanbay, şu bilgileri verdi: “Iyuno ekibiyle ilişkimizi derinleştirmekten heyecan duyuyoruz. Iyuno’nun Türkçe dublaj pazarına yaptığı yatırım, talepler artmaya devam ederken sektöre fayda sağlayacaktır.”

1974 yılında eğlence endüstrisi için altyazı , çeviri ve dil dublaj hizmetleri için Los Angeles’ta kurulan Iyuno, Türkiye’ye adım atarak faaliyet gösterdiği ülke sayısını 35’e çıkarmış oldu. Şirketin daha önce 34 ülkede 67 ofisi bulunuyordu.

Şirketin yatırımcıları arasında Sumitomo Corporation ve Cool Japan Fund öne çıkıyor. ABD merkezli şirketin değeri geçen yıl yapılan yatırım turunda 1.2 milyar dolar olarak açıklanmıştı.