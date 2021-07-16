ABD’li kimya devi Vinmar Türk şirketi Alfa’yı devralacak

Dünyanın en büyük kimya şirketlerinden biri olan ABD’li Vinmar Group, yıllık 5 milyar dolarlık ciroya sahip. 110 ülkede satış yapan, 35 ülkede de ofisi bulunan Vinmar Group, Türkiye’yi yakından tanıyan bir şirket. Hatırlayacağınız üzere Türkiye’deki ilk büyük yatırımını da ilk kez DÜNYA Gazetesi 4 yıl önce sizlere duyurmuştu. O haberimizde Vinmar’ın Türk kimya şirketi Veser’i satın aldığını sizlerle paylaşmıştık. ABD’li Vinmar, Veser Kimya ile yetinmedi ve Türkiye’deki yatırımına bir yenisini daha ekledi. Vinmar, Türkiye’nin önemli tekstil kimya şirketlerinden Alfa Kimya ve bağlı firması Bursa Alfa Kimya şirketinin tamamını satın alıyor. Anlaşma sağlanırsa ABD’li Vinmar’a ait Global Chemplast adlı firma, Türk firması Alfa Kimya ve Bursa Alfa Kimya firmalarının yüzde 100 hisselerini satın alacak ve Türkiye’deki ikinci yatırımına imza atacak. Vinmar’ın satın almaya hazırlandığı Alfa Kimya, 1983 yılında kuruldu. 350’yi aşkın çeşit ürün üreten Alfa, tekstil ile birlikte deterjan ve inşaat sektörlerine yönelik kimyasal üretim, boya, enzim, optik ve silikon ithalatı da gerçekleştiriyor. Alfa ayrıca, Danimarkalı Novozymes, Fransız Protex- International, Hintli Indo Colchem ve Çinli Zheijang Runtu firmalarının da Türkiye distribütörü. Alfa Kimya’nın İstanbul dışında Bursa, Tekirdağ ve Denizli’de üretim depo ve satış merkezleri bulunuyor.

HİNDİSTAN'DAN KAÇIP ABD'YE GELDİ

Biraz da Vinmar hakkında detaylı bilgi vermekte fayda var. 1978 yılında kurulan Houston merkezli Vinmar Group, Hint asıllı milyarder Vijay Goradia tarafından kuruldu ve yönetiliyor. 1.5 milyar dolarlık serveti bulunan Goradia’nın ilginç bir hayat hikayesi var. 1970’li yılların başında Hindistan’dan önce Afganistan’a, ardından İran’a kaçan Goradia, Hintli bir girişimciden plastik ürün alımıyla bu işe giriyor. Servetinin ve zamanının çoğunu sosyal amaçlarla kullanan Goradia, kurduğu vakıfla eğitime odaklanıyor, öğretmen yetiştirilmesi ve okul yapılmasını sağlıyor.

DÜNYA GAZETESİ NİSANDA DUYURMUŞTU

Dünyanın en büyük demir-çelik şirketlerinden Rus devi MMK, Türkiye’de yeni yatırım yapacağını resmen açıkladı. 26 Nisan’da ilk kez DÜNYA Gazetesi’nde duyurduğumuz haberde Rus devinin Türkiye’de 2012’de yapmaya karar verdiği ancak iptal ettiği sıcak haddelenmiş çelik üretimini 9 yıl aranın ardından açacağını sizlerle paylaşmıştık. Haberimizin ardından MMK’dan resmi açıklama geldi. Rus Vedamosti Gazetesi'ne yapılan açıklamada ilk planda üretim için 40 milyon dolarlık yatırım yapacağı bilgisi yer aldı. Yeni yatırımla Hatay’daki fabrikada her yıl 2 milyon ton sıcak haddelenmiş çelik üretilecek. 8 milyar dolar cirosu bulunan MMK’nın başında ise 13.1 milyar dolarlık servete sahip Viktor Rashnikov bulunuyor.