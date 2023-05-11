ABD’li SSR’den Çalık’ın madenine 270 milyon $

ABD’li madencilik devi SSR Mining, Çalık Grubu’nun iştiraklerinden Artvin’deki Hod Maden’in yüzde 40’ını satın alıyor. Altın ve bakır madeninde öne çıkan şirketin yüzde 40’ı için ABD’li şirket, 270 milyon dolar ödeyecek.

Türkiye, pazar günü yapılacak seçimlere kilitlenmişken, ekonomide satın almalar ve yatırımlar devam ediyor. Dünyanın da yakından takip ettiği 14 Mayıs seçimleri öncesinde yapılan son satış işlemine madencilik sektörü imza attı. Türkiye’nin birçok bölgesinde altın ve bakır başta olmak üzere çeşitli madenleri işleten Çalık Holding, kurucusu olduğu bir maden şirketinde hisse satışı yaptı. ABD merkezli madencilik devi SSR Mining, Çalık Grubu iştiraklerinden Hod Maden’in yüzde 40’lık payını satın alacak.

120 milyon doları peşin

Çalık Grubu ve Alacer Gold tarafından 2009 yılında kurulan Lidya Madencilik’e ait Hod Maden, Artvin’de altın ve bakır üzerine madencilik yapıyor.

2015 yılında yapılan sondaj çalışmalarında bu madenden elde edilen yüksek tenör rakamları, cevherin sadece Türkiye’de değil dünyada da son 10 yılda yapılan en önemli keşiflerinden biri olduğunu ortaya koydu. Hod Maden’in yüzde 70’i Çalık iştiraki, kalan yüzde 30’luk hisse ise Sandstorm adlı yabancı bir firmaya ait.

ABD’li SSR Mining ise Hod Maden’deki yüzde 40’lık hisseyi 120 milyon doları peşin toplam 270 milyon dolara alacak. Geri kalan 150 milyon dolarlık ödeme ise anlaşmanın ertesi yılından itibaren belirli sürelerde gerçekleştirilecek.

Sandstorm'un Başkanı ve CEO'su Nolan Watson, "SSR Mining gibi deneyimli bir operatörü Hod Maden'deki geliştirme ekibine katmaktan çok memnunuz. SSR Mining'in eklenmesinin, Lidya'nın son zamanlarda üstlendiği işi tamamlayacağına inanıyoruz" dedi.

Arjantin’in en büyük madenini işletiyor

Eski adıyla Silver Standard Resources olarak bilinen SSR Mining, 1946 yılında kuruldu. Denver merkezli şirket 2 bin 500’den fazla çalışana sahip. Hisseleri Nasdaq’ta işlem gören SSR Mining, altın dışında gümüş, bakır, kurşun ve çinko üretiyor.

Yaklaşık 4 milyar dolarlık değere ulaşan SSR Mining, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyor. Arjantin'in Jujuy Eyaletinde Chinchillas ve Pirquitas madenlerinde çalışan şirket, gümüş ve kalay üretim gerçekleştiriyor.

İlk üretim yılı olan 2010'da 6,3 milyon ons gümüş üreten şirket, analistlere göre, "dünyanın en büyük gümüş madenlerinden biri". ABD’nin Nevada eyaletinin Humboldt ilçesinde bulunan altın madenini 1988 yılında faaliyete geçiren şirket, Kanada, Saskatchewan'daki Laonil Gölü yakınlarında bulunan Seabee altın madenini 1991 yılında bünyesine kattı.