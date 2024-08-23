ABD’li teknoloji devi siber güvenliğe geldi
Türkiye’deki siber güvenlik şirketleri son günlerde önemli satın almalara konu oluyor. Geçen hafta Barikat, bu hafta da Prolink satıldı. Prolink’i alan ABD’li TD Synnex, geçen yılı 57 milyar dolarlık ciroyla kapattı.
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri, TD Synnex. Her ne kadar 3 yıllık bir geçmişi olsa da dünyaca ünlü iki bilişim şirketinin birleşmesiyle ortaya çıkan köklü bir dev. 1980 yılında kurulmuş Synnex ile 50 yıllık geçmişi olan Tech Data’nın 2021’de birleşmesiyle oluşan ABD’li dev, 22 binden fazla çalışanı, 100’den fazla ülkede operasyonu bulunuyor.
Dünyanın en büyük BT dağıtım şirketi olan TD Synnex, bu alandaki en büyük birleşme olma özelliğine de sahip. 3 yıl önce ortaya çıkan şirket, yaklaşık 60 milyar dolarlık yeni bir güç yarattı. Geçen yılı 57 milyar dolarlık ciroyla kapan şirketin en önemli hissedarlarından biri de Apollo Global Management.
550 milyar dolarlık fonu yönetiyor
Yüzde 45’lik paya sahip Apollo’nun toplam varlıkları da 550 milyar doların üzerinde. Dünyaca ünlü ABD’li TD Synnex, Türkiye’de önemli bir satın almaya imza attı. Türkiye’deki operasyonunu büyütme kararı alan TD Synnex, Türkiyenin önemli siber güvenlik şirketlerinden Prolink’i satın almak için anlaşma imzaladı.
Resmi onayların alınmasının ardından Türkiye’de ağ ve güvenlik çözümleri sunan Prolink, global teknoloji distribütörü TD Synnex bünyesine girecek. ABD’li devin aldığı Türk şirketi Prolink ise 1997 yılında faaliyetlerine başladı. İstanbul dışında Ankara’da da ofisi bulunan Prolink, 60 çalışanıyla 300’den fazla bayiye sahip.
TD Synnex Kuzeydoğu Avrupa Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Judith Schreibmayer, satın almayla ilgili olarak “Prolink ve TD Synnex mükemmel bir eşleşmedir. Bu işlem, müşterek teknoloji portföyümüzü zenginleştirmenin yanı sıra, Türkiye’nin dinamik pazarındaki ortaklarımıza benzersiz uzman desteği ve hızlandırılmış büyüme sağlama yeteneğimizi de güçlendirecektir” diye konuştu.
Geçen hafta Barikat’ın yüzde 60’ı satılmıştı
Siber güvenlik alanında satın alma haberleri son günlerde sıkça duyulmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Tera Yatırım, Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları satın aldığını açıkladı. Resmi onaylar alındıktan sonra Tera Yatırım, Barikat’ın yüzde 60’ını bünyesine katacak. 2008 yılında kurulan Barikat, kamu kurumları, finans sektörü, telekomünikasyon şirketleri ve diğer büyük ölçekli işletmelere yönelik çözümler sunuyor. Merkezi Ankara’da bulunan şirketin Katar’dan Azerbaycan’a birçok ülkede ofisi bulunuyor.