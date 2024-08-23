ABD’li teknoloji devi siber güvenliğe geldi

Türkiye’deki siber güvenlik şirketleri son günlerde önemli satın almalara konu oluyor. Geçen hafta Barikat, bu hafta da Prolink satıldı. Prolink’i alan ABD’li TD Synnex, geçen yılı 57 milyar dolarlık ciroyla kapattı.

Dünyanın en büyük tek­noloji şirketlerinden biri, TD Synnex. Her ne kadar 3 yıllık bir geçmişi ol­sa da dünyaca ünlü iki bilişim şirketinin birleşmesiyle orta­ya çıkan köklü bir dev. 1980 yı­lında kurulmuş Synnex ile 50 yıllık geçmişi olan Tech Da­ta’nın 2021’de birleşmesiyle oluşan ABD’li dev, 22 binden fazla çalışanı, 100’den fazla ül­kede operasyonu bulunuyor.

Dünyanın en büyük BT dağı­tım şirketi olan TD Synnex, bu alandaki en büyük birleşme olma özelliğine de sahip. 3 yıl önce ortaya çıkan şirket, yak­laşık 60 milyar dolarlık yeni bir güç yarattı. Geçen yılı 57 milyar dolarlık ciroyla kapan şirketin en önemli hissedar­larından biri de Apollo Global Management.

550 milyar dolarlık fonu yönetiyor

Yüzde 45’lik paya sahip Apollo’nun toplam varlıkları da 550 milyar doların üzerin­de. Dünyaca ünlü ABD’li TD Synnex, Türkiye’de önemli bir satın almaya imza attı. Tür­kiye’deki operasyonunu bü­yütme kararı alan TD Synnex, Türkiyenin önemli siber gü­venlik şirketlerinden Prolink’i satın almak için anlaşma imza­ladı.

Resmi onayların alınma­sının ardından Türkiye’de ağ ve güvenlik çözümleri sunan Pro­link, global teknoloji distribü­törü TD Synnex bünyesine gi­recek. ABD’li devin aldığı Türk şirketi Prolink ise 1997 yılın­da faaliyetlerine başladı. İstan­bul dışında Ankara’da da ofisi bulunan Prolink, 60 çalışanıy­la 300’den fazla bayiye sahip.

TD Synnex Kuzeydoğu Av­rupa Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Judith Schreib­mayer, satın almayla ilgili ola­rak “Prolink ve TD Synnex mükemmel bir eşleşmedir. Bu işlem, müşterek teknolo­ji portföyümüzü zenginleştir­menin yanı sıra, Türkiye’nin dinamik pazarındaki ortakla­rımıza benzersiz uzman des­teği ve hızlandırılmış büyüme sağlama yeteneğimizi de güç­lendirecektir” diye konuştu.

Geçen hafta Barikat’ın yüzde 60’ı satılmıştı

Siber güvenlik alanında sa­tın alma haberleri son günler­de sıkça duyulmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Tera Yatırım, Barikat İnternet Güvenliği Bi­lişim Ticaret A.Ş. sermaye­sindeki payları satın aldığını açıkladı. Resmi onaylar alın­dıktan sonra Tera Yatırım, Ba­rikat’ın yüzde 60’ını bünyesi­ne katacak. 2008 yılında kuru­lan Barikat, kamu kurumları, finans sektörü, telekomüni­kasyon şirketleri ve diğer bü­yük ölçekli işletmelere yöne­lik çözümler sunuyor. Merke­zi Ankara’da bulunan şirketin Katar’dan Azerbaycan’a bir­çok ülkede ofisi bulunuyor.