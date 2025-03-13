ABD’li temiz enerji şirketinden Ankara’ya yatırım

Yenilenebilir yakıtlar üreten ABD’li WasteFuel, Türkiye pazarına girecek. Türkiye’de yeşil metanol biyorafinerisi kuracak olan şirket, Türk şirket ITC ile ön anlaşma imzaladı. 2026'da kurulacak olan tesis, Anadolu’da bu alanda kurulan ilk tesis olma özelliğini sahip olacak. Yatırımla, yılda 1,8 milyon tondan fazla belediye atığı kabul edilecek.

İklim krizinde mobiliteyi değiştirmek için kanıt­lanmış teknolojiler kul­lanarak yenilenebilir yakıt­lar üreten ABD’li WasteFuel, Türkiye’ye gelme kararı al­dı. ABD’nin en ünlü bağışçı­larından biri olan ve bir dö­nem ünlü milyarder Warren Buffett’ın torunu Howard W. Buffett ile birlikte Net Ze­ro’yu hayata geçiren Trevor Neilson’un şirketi WesteFu­el, Türkiye’de yeşil metanol biyorafinerisi kurmak için Türk şirket ITC ile ön anlaş­ma imzaladı.

Anadolu’da ku­rulan ilk tesis olma unvanının sahibi olmaya hazırlanan te­sis, 2026 yılında hayata geçi­rilecek. Yapılacak yatırımla, yılda 1,8 milyon tondan fazla belediye atığı kabul edilecek. WasteFuel’in İcra Kurulu Başkanı David Trench, “Türk şirketi ITC ile ortaklık kura­rak küresel yeşil yakıt proje­leri portföyümüzü güçlendi­receğiz. Yeşil metanol, nakli­ye sektörünün yakın vadede karbondan arındırılması için hayati önem taşıyacak ve bu proje bu büyüyen küresel ta­lebi karşılamaya yardımcı olacak” dedi.

Türk şirketi ITC Genel Mü­dürü Yavuz Kantur ise tesi­sin, Ankara Büyükşehir Be­lediyesi ve WasteFuel ile ha­yata geçeceğini belirtti. Proje tamamlandığında Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’nın kesiştiği noktada sürdürüle­bilir deniz yakıtı tedarikinin merkezi konumuna gelecek.

Dünyanın en büyüklerinden biri olacak

ABD’li yeni nesil biyoener­ji şirketi WasteFuel ile Türk iş ortağı ITC’nin kuracağı te­sis, dünyanın en büyük ye­şil metanol tesislerinden bi­ri olacak. Anadolu’da kuru­lan ilk tesis olma unvanının da sahibi olmaya hazırlanan tesis, 2026 yılında hayata ge­çirilecek. ITC’nin mevcut entegre atık yönetim tesisi­ne bitişik olacak olan biyora­fineri, anaerobik sindirim ve depolama gazı toplamadan elde edilen biyogazı kullana­cak.

Faaliyete geçtikten son­ra, yeşil metanolünün deniz taşımacılığı pazarı için düşük karbonlu yakıt olarak kulla­nılması amaçlanıyor. Yapılan araştırmalara göre küresel denizcilik sektörü, 2030 yılı­na kadar 300’den fazla meta­nol kapasiteli konteyner ge­misinin teslim edilmesiyle daha sürdürülebilir operas­yonlar gerçekleştirecek. Ye­şil metanolün deniz yakıtı olarak kullanılması, sera gazı emisyonlarını yüzde 90’a ka­dar azaltabilir ve deniz taşı­macılığı şirketlerinin düşük karbonlu nakliye çözümleri­ni genişletmelerini ve sektö­rün emisyonlarını azaltma­yı amaçlayan düzenlemelere uymalarını sağlayabilir.

Ünlü sanatçılara danışmanlık veriyor

Trevor Neilson ve Alejand­ro Estrada tarafından kuru­lan WasteFuel, belediye ve ta­rımsal atıkları yeşil metanol dahil düşük karbonlu yakıt­lara dönüştürmeye odaklan­mış durumda. Şirketin Yöne­tim Kurulu Başkanı Neilson, ABD’de bu konuda en faz­la sosyal araştırma ve danış­manlık yapan isimlerden bi­ri. Neilson’un kurduğu Global Philanthropy Group (Küre­sel Hayırseverlik Grubu), ün­lü sanatçılar Madonna, John Legend, Avril Lavigne, Mi­ley Cyrus, Eva Longoria gibi isimler ve Gucci gibi marka­larla çalışıyor.