ABD’li temiz enerji şirketinden Ankara’ya yatırım
Yenilenebilir yakıtlar üreten ABD’li WasteFuel, Türkiye pazarına girecek. Türkiye’de yeşil metanol biyorafinerisi kuracak olan şirket, Türk şirket ITC ile ön anlaşma imzaladı. 2026'da kurulacak olan tesis, Anadolu’da bu alanda kurulan ilk tesis olma özelliğini sahip olacak. Yatırımla, yılda 1,8 milyon tondan fazla belediye atığı kabul edilecek.
İklim krizinde mobiliteyi değiştirmek için kanıtlanmış teknolojiler kullanarak yenilenebilir yakıtlar üreten ABD’li WasteFuel, Türkiye’ye gelme kararı aldı. ABD’nin en ünlü bağışçılarından biri olan ve bir dönem ünlü milyarder Warren Buffett’ın torunu Howard W. Buffett ile birlikte Net Zero’yu hayata geçiren Trevor Neilson’un şirketi WesteFuel, Türkiye’de yeşil metanol biyorafinerisi kurmak için Türk şirket ITC ile ön anlaşma imzaladı.
Anadolu’da kurulan ilk tesis olma unvanının sahibi olmaya hazırlanan tesis, 2026 yılında hayata geçirilecek. Yapılacak yatırımla, yılda 1,8 milyon tondan fazla belediye atığı kabul edilecek. WasteFuel’in İcra Kurulu Başkanı David Trench, “Türk şirketi ITC ile ortaklık kurarak küresel yeşil yakıt projeleri portföyümüzü güçlendireceğiz. Yeşil metanol, nakliye sektörünün yakın vadede karbondan arındırılması için hayati önem taşıyacak ve bu proje bu büyüyen küresel talebi karşılamaya yardımcı olacak” dedi.
Türk şirketi ITC Genel Müdürü Yavuz Kantur ise tesisin, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve WasteFuel ile hayata geçeceğini belirtti. Proje tamamlandığında Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’nın kesiştiği noktada sürdürülebilir deniz yakıtı tedarikinin merkezi konumuna gelecek.
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak
ABD’li yeni nesil biyoenerji şirketi WasteFuel ile Türk iş ortağı ITC’nin kuracağı tesis, dünyanın en büyük yeşil metanol tesislerinden biri olacak. Anadolu’da kurulan ilk tesis olma unvanının da sahibi olmaya hazırlanan tesis, 2026 yılında hayata geçirilecek. ITC’nin mevcut entegre atık yönetim tesisine bitişik olacak olan biyorafineri, anaerobik sindirim ve depolama gazı toplamadan elde edilen biyogazı kullanacak.
Faaliyete geçtikten sonra, yeşil metanolünün deniz taşımacılığı pazarı için düşük karbonlu yakıt olarak kullanılması amaçlanıyor. Yapılan araştırmalara göre küresel denizcilik sektörü, 2030 yılına kadar 300’den fazla metanol kapasiteli konteyner gemisinin teslim edilmesiyle daha sürdürülebilir operasyonlar gerçekleştirecek. Yeşil metanolün deniz yakıtı olarak kullanılması, sera gazı emisyonlarını yüzde 90’a kadar azaltabilir ve deniz taşımacılığı şirketlerinin düşük karbonlu nakliye çözümlerini genişletmelerini ve sektörün emisyonlarını azaltmayı amaçlayan düzenlemelere uymalarını sağlayabilir.
Ünlü sanatçılara danışmanlık veriyor
Trevor Neilson ve Alejandro Estrada tarafından kurulan WasteFuel, belediye ve tarımsal atıkları yeşil metanol dahil düşük karbonlu yakıtlara dönüştürmeye odaklanmış durumda. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Neilson, ABD’de bu konuda en fazla sosyal araştırma ve danışmanlık yapan isimlerden biri. Neilson’un kurduğu Global Philanthropy Group (Küresel Hayırseverlik Grubu), ünlü sanatçılar Madonna, John Legend, Avril Lavigne, Miley Cyrus, Eva Longoria gibi isimler ve Gucci gibi markalarla çalışıyor.