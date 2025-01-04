ABD’li ZenaTech Türkiye’de drone tesisi kuruyor

Türkiye insansız hava araçları konusunda dünyanın en büyük güçlerinden biri. Bayraktar, ANKA, Kargu, Karayel gibi insansız hava araçlarıyla Türkiye, dünya drone gücü liginde ABD’nin ardından dünyanın en büyük ikinci drone gücüne sahip. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında sizlerle paylaştığımız bir yazıda Power Atlas ve The Drone Databook’u araştırmasından bahsetmiştik. Bu listede ABD’nin drone filosunda 13 binden fazla insansız hava aracı bulunurken, Türkiye ikinciliği bin 500’e yakın araçla üstleniyor. Savunma sanayi ihracatında büyük yer edinmeye başlayan sektör, yabancı firmaların da yeni merkezi olma yolunda ilerliyor. ABD’de askeri ve tarıma yönelik üretim yapan drone üreticisi ZenaTech, Türkiye’de tesis açmaya hazırlanıyor. ZenaTech, ABD Savunma Bakanlığı ve NATO’ya yönelik ZenaDrone 1000 İHA›ları için kuracağı tesisi bu yıl devreye alacak. Kuantum bilgisayar, İHA, yapay zekâ drone çözümlerinde uzmanlaşan teknoloji şirketi ZenaTech, tesisi 2025 yılı ilk çeyreğinde hizmete girecek.

ABD’li CEO: Türkiye, savunma inovasyonuyla tanınıyor Hisseleri ABD’de Nasdaq Borsası’nda işlem gören ve ilk adım olarak test merkezi kurmaya hazırlanan şirketin CEO’su Shaun Passley, “Türkiye’de bir test tesisinin olması, ZenaDrone 1000’in ABD Savunma ve NATO modellerinin geliştirilmesini hızlandıracak. Daha da önemlisi, yapay zekâ drone sürüsü çözümlerimizi ve görevlerin merkezindeki Drone Komuta Merkezi’ni ilerletmeye yardımcı olacak. Türkiye, deneysel drone testleri için elverişli bir Avrupa lokasyonu ve savunma sanayi inovasyonuyla tanınıyor ve orada iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Yapılacak tesis, ISRT adı verilen ‘İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Hedefleme’ ile birlikte, lojistik ve taşımacılık gibi uygulamalar başta olmak üzere savunma drone uygulamalarını test edecek. Şirket ayrıca, aynı anda uçan birden fazla drone için bilgisayarları, kontrolleri ve iletişimleri yöneten bir mobil Drone Komuta Merkezi’ni tasarlayacak. Yapılacak tesisin gelecekteki ABD FAA (Federal Havacılık İdaresi) lisanslama başvuruları için ek test ve hazırlık sağlamaya yardımcı olması bekleniyor.

Körfez’de iki üretim tesisi var 2017 yılında tarım endüstrisi için yazılım geliştirmek amacıyla kurulan ZenaTech, 2018 yılında tarımsal bitki izleme teknolojisini ve ilk drone’unu geliştirdi. 2019’da tıbbi kayıt yazılımı PacePlus’ı, 2020 yılında da demiryolları/inşaat için saha yönetim yazılımı olan TillerStack’ı satın alan şirket, 2022’de Dubai’de 3 bin metrekarelik alanda drone üretim tesisini kurdu. 2023 yılında ABD Hava ve Kara Kuvvetleri’ne bağlı askeri pilot sözleşmeleri sağlayan şirket, aynı yıl Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ikinci tesisini Sharjah Emirliği’nde kurdu. Bu tesis, 10 bin metrekarelik alanda hizmet veriyor.

Ordu istedi merkezini taşıdı

Drone üreticisi ZenaTech’in yan kuruluşu ZenaDrone’un geçen ay Arizona’nın Phoenix şehrinde yeni bir üretim tesisine taşındığı duyuruldu. Yeni tesis, şirketin ABD ordusu ve NATO için “Amerika’da Üretilmiş” drone’lar üretme çabalarında kilit bir rol oynuyor. Tesis, savunma uygulamaları için tasarlanmış gelişmiş otonom yapay zekâ drone’u ZenaDrone 1000’in üretimi, montajı ve AR-GE çalışmalarına odaklanacak.

Pazar 47 milyar dolara çıkacak

2023’te 14 milyar dolar değerinde olan küresel askeri drone pazarının 2032’ye kadar 47 milyar dolara ulaşması bekleniyor. ZenaDrone, bu büyüyen pazardan pay almayı hedefliyor ve istihbarat, gözetleme, keşif il hedefleme sektörlerine ve lojistiğe odaklanıyor. Şirket, ABD Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Rezervi ile başarılı denemeler gerçekleştirdi ve sahada lojistik ve kargo taşımacılığı için drone’ları test etti.