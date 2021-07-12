ABD’li Zynga, bir Türk oyun şirketini daha alıyor

Türkiye, son bir yıldır unicorn yani milyar dolarlık değere ulaşan girişimlerle tanıştı. Dünyaca ünlü oyun şirketi ABD’li Zynga’nın Türk oyun firması Peak Games’i 2020’de 1,8 milyar dolara satın almasıyla başlayan furyaya, önce dijital uygulamalar Getir ve ardından Hepsiburada eklendi. Getir, 7,5 milyar dolarlık, Hepsiburada ise 4,6 milyar dolarlık değere ulaştı. Son eklenen Türk unicorn’u ise Dream Games oldu. DÜNYA Gazetesi’nin yeni dijital platformu Paramevzu. com’un ilk kez detaylarını paylaştığı 30 Haziran’daki haberi hatırlarsak, Dream Games, son çıktığı yatırım turunda 155 milyon dolarlık yatırım alarak 1 milyar dolar değerlemeye ulaştı ve Türkiye'nin çıkardığı son unicorn olmayı başardı.

Türkiye’deki 4 unicorn’un ikisinin oyun şirketi olması da dikkat çekici. Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey’in yayımladığı ‘Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu’na göre Türkiye oyun pazarında bir önceki yıl 32 milyon olan oyuncu sayısı 36 milyona, 830 milyon dolar olan toplam hasılat ise 880 milyon dolara yükseldi. Yapılan araştırmada pandeminin, oyun sektörünün büyümesini hızlandırdığı ve bu dönemde oyun oynama sürelerinin yüzde 30 arttığı ortaya çıktı. Türkiye bu büyümeyle dünya oyun pazarında 18’inci sırada yer alıyor.

3 YATIRIMA 2.3 MİLYAR DOLAR ÖDEDİ

Dijital oyun pazarındaki büyüme, gözleri yeni yatırımlara hatta unicorn adaylarına çevirdi.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıllarda önemli satın almalar daha olmuştu. En önemli yatırımcı pozisyonunda olan ABD’li Zynga önce Türk oyun şirketi Peak Games’in bir birimini 100 milyon dolara, geri kalan bölümleri de 1,8 milyar dolara, sonrasında Gram Games’i 250 milyon dolara, ardından da bir diğer önemli oyuncu Rollic Games’in yüzde 80’ini 168 milyon dolara bünyesine katmıştı. Şimdilerde Zynga bir başka satın almaya imza atmak üzere.

Zynga'nın ana hissedarı olduğu Rollic Games Oyun Yazılım ve Pazarlama şirketi, Türk firması Forgerhero Yazılım ve iştiraki ByteTyper firmalarını bünyesine katmak üzere. Anlaşma sağlanırsa, ABD’li Zynga, Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyecek, Türk oyun pazarının en önemli oyuncularından biri haline gelecek. Şu ana kadar ABD’li Zynga’nın 2,3 milyar dolarlık satın alma yaptığını da unutmamak gerek.

2020 yılı Mart ayında kurulan Forgerhero Yazılım firması İstanbul merkezli. Şirketin kurucuları ve ortakları ise sektörde deneyim sahibi olan Alp Eren Özkul ve Dağhan Demirci. Forgerhero’nun iştiraki olan Estonya’da kurulu ByteTyper firmasının ise bünyesinde 18 farklı oyun bulunuyor.

ZYNGA'NIN DEĞERİ 10 MİLYAR $

Türk firması Forgerhero Yazılım’ı alan Rollic’in ana ortağı ABD’li Zynga San Francisco merkezli oyun firması. Temmuz 2007’de kurulan şirketin hisseleri Nasdaq’da işlem görüyor. Son açıklanan verilere göre piyasa değeri 10 milyar doları aşan Zynga’nın 2018 rakamlarına göre 2 bin çalışanı, 23 milyon aylık aktif kullanıcısı var. Dünya oyun pazarı ise yıldan yıla büyük genişleme gösteriyor.

2020 yılında pandeminin de etkisiyle yüzde 9,3 büyüyen dünya oyun pazarının büyüklüğü 159 milyar dolara ulaştı. Türkiye ise bu alanda aldığı yeni yatırımlarla payını artacak gibi görünüyor. Zira Türkiye’de 35 milyon mobil, 22 milyon bilgisayar, 17 milyon konsol oyuncusu bulunuyor.