ABD’liler, Ak’la Kara’yı ve Karga 7’yi satın aldı

Türkiye’de üretilen dizilerin yüzde 75’i dünyaya ihraç ediliyor. Yeni Zelanda’dan Brezilya’ya kadar 150 ülke Türk dizilerini izliyor. Türk dizilerinin izleyicisi sayısının ise 400 milyon kişiyi aştığı düşünülüyor. 2008 yılında sadece 10 milyon dolar olan Türk dizilerinin ihracatı 2018 yılında 35 milyon dolara çıktı.

Kasım 2022’de İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayınlanan "Kültürel Değişim ve Endüstrileşme Sürecinde Türk Dizileri" raporuna göre, bu rakam şu anda 650 milyon dolara ulaşmış durumda. Yani 14 yılda Türk dizilerinin ihracatındaki artış 65 kata durumda.

Dizilerde yaşanan bu rakamsal artış şimdilerde yeni bir boyut değiştirmiş durumda. Bu alanda dünyaca ünlü şirketler, Türkiye’ye geliyor ya da bu dizileri çeken, beyazperdeye ürünler üreten şirketleri almaya başladılar. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda bununla ilgili bir haberi sizinle paylaşmıştık.

Mart ayında yaptığımız haberde Türkiye’nin en büyük dublaj stüdyolarından biri olan Ak’la Kara’ya ABD’li medya yerelleşme şirketi Iyuno ortak olmak istiyordu. Iyuno, Türk firması Ak’la Kara’ya yatırım yaparak Türkiye’deki dublaj pazarında büyümek istiyordu. İşte o süreç tamamlandı ve Iyuno, İstanbul merkezli dublaj stüdyosu Ak'la Kara International'ı satın aldığını duyurdu.

Amazon ve Netflix’le çalışıyor

Amazon Prime’dan Netflix’e, Discovery’den Riot Games’e ViaSat’tan Lego’ya kadar dünyanın en büyük yayıncılık kuruluşlarıyla çalışan Ak’la Kara, bu kanallardaki film, dizi ve oyunlara dil hizmeti veriyor. Iyuno CEO'su David Lee, “Türkiye'nin önde gelen dil hizmetleri sağlayıcısı olan Ak'la Kara International'ı satın aldığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

2000 yılında Savaş Özdural ve Kerem Kobanbay ortaklığında kurulan şirket, Türkiye’nin en eski ve en yüksek kapasiteye sahip özel yatırım seslendirme ve altyazı stüdyosu olarak biliniyor. İstanbul’da ve Bodrum’da stüdyoları olan Türk şirketinin yine aynı isimde bir tiyatrosu da bulunuyor.

1974 yılında eğlence endüstrisi için altyazı , çeviri ve dil dublaj hizmetleri için Los Angeles’ta kurulan Iyuno, Türkiye’ye adım atarak faaliyet gösterdiği ülke sayısını 35’e çıkarmış oldu. Şirketin yatırımcıları arasında Sumitomo Corporation ve Cool Japan Fund öne çıkıyor. ABD merkezli şirketin değeri geçen yıl yapılan yatırım turunda 1.2 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Rise of Empires: Ottoman’ın yapımcısı

Gelelim günün ikinci haberine. Hollywood yapımcısı Peter Chernin’in şirketi North Road'un ilk büyük uluslararası satın alımlarından biri kapsamında Türk film ve televizyon şirketi Karga Seven Pictures'ı satın aldığını açıkladı.Los Angeles-İstanbul merkezli Karga Seven, Netflix'in en iyi dizileri arasında yer alan popüler İngilizce dönem dizisi "Rise of Empires: Ottoman" ve tarihi dönem draması türündeki "Pera Palas'ta Gece Yarısı" ile tanınıyor.

North Road Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Chernin, "Küresel olarak alakalı ve yüksek kaliteli içerik hacmi göz önüne alındığında, Türkiye, North Road'un kapsamlı uluslararası stratejisiyle mükemmel bir uyum sergiliyor ve Karga 7'nin satın alımı önemli bir başarı" dedi. Karga Seven'ın kurucuları Sarah Wetherbee, Emre Şahin ve Kelly McPherson yönetici rollerinde kalmaya devam ederken, Wetherbee ve Şahin eş CEO'lar olarak görev yapacak