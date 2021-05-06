ABD’nin DHV soruşturması ve muhtemel yaptırımlar

Ahmet YAKICI - Eski Dış Ticaret Müsteşarı/Büyükelçi

Genel anlamda bilişim teknolojisinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler ama özellikle internet ile hızla gelişen ve derinleşen dijitalleşme, hayatın tüm alanlarında geri dönülemez köklü değişikliklere ve dönüşümlere yol açmaktadır.

Doğal olarak ekonomik ve ticari faaliyetler dijital dönüşümden en çok etkilenen, dönüşümü hızlandıran ve kökleştiren alanlar olarak öne çıkmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeydeki mevcut ekonomik, ticari ve mali örgütlenmeler, ilke ve kuralların bu değişime yön vermekten, hatta gidişata ayak uydurmaktan bile çok uzak olduğu görülmektedir.

Bu çerçevede, Sanayi Devrimi sonrası oluşan geleneksel yapılar dijital devrimin büyük meydan okumasıyla karşı karşıyadır. Meydan okumanın iki temel dayanağı olduğu değerlendirilebilir. Bunlardan ilki merkeziyetsizlik, ikicisi ise siyasal engelsizliktir. Bu iki temele dayanan iki büyük dijital araç bulunmaktadır. Dijital paralar ve uluslararası dijital hizmet sağlayıcıları. Yakın gelecekte bu iki aracın entegrasyonu, yaygın kabulü ve kullanımı klasik hükümranlık alameti farikası olarak kabul edilen paranın ve verginin tanımını ve uygulamasını geri dönülmez şekilde değiştirecektir.

Bu çerçevede, fiziki varlık veya temas olmaksızın ekonomik ve ticari faaliyetlerin, sabit bir merkezi olmadan ve mevcut uluslararası sınırlara da takılmadan hızla ve kapsamlı bir şekilde yaygınlaşması, geleneksel vergi ilkelerinin ve kurumlarının etkinliğini hızla aşındırmaktadır. Bu yönüyle, geleneksel yaklaşımın ötesinde “fiziki/hukuki varlığı olmaksızın dijital ekonomik ve ticari faaliyetlerin yapıldığı/oluştuğu yerde vergilendirmeye konu yapılabilmesine” yönelik çabalar Dijital Hizmeti Vergisi (DHV) düzenlemeleri meşru zemine oturmaktadır. Dolayısıyla hızla gelişen dijital ekonominin, ulusal ve uluslararası hukuk boyutuyla düzenlemesi gerektiği ve düzenleneceği kesindir.

Diğer taraftan, üzerinde uzlaşıya varılmış DHV tanımı bulunmamakta, verginin konusu, kapsamı ve uygulamaları bakımından ülkeler arasında farklılıklar görülebilmektedir. Hatta DHV’lerin doğrudan vergi mi dolaylı vergi mi veya her ikisi birden mi olduğu bile tartışılabilir mahiyettedir.

DHV konusuna ilişkin uluslararası düzenleme oluşturmaya yönelik çabaların, 130’dan fazla ülkenin katılımının sağlandığı ve OECD bünyesinde yürütülen çok taraflı müzakereler etrafından yoğunlaştığını görülmektedir. G20 Ülkelerinin de sürece dahil olması sonrası 2013 yılında OECD bünyesinde yayımlanan “Matrahın Aşındırılması ve Kar Kaydırma (MEKA) Eylem Planı” kapsamında “Uyum, Özün Önceliği ile Şeffaflık ve Kesinlik” olarak belirlenen MEKA ile Mücadelede Temel İlkeler ve bu İlkeler bağlamında 15 adet Eylem Planı” ortaya konulmuş olsa da gelinen aşamada uluslararası düzeyde ortak bir anlayıştan ve çözümden bahsetmek pek mümkün değildir. Diğer taraftan, hal böyle olsa dahi düzenlemeye tabi olmayan sanal paralar-ödeme araçları ve alternatif dijital finans sistemini de kapsayacak dijital ekonominin uluslararası düzeyde regüle edilmesine ilişkin çalışmalarına aktif destek verilmesi gerekmektedir. Esas itibariyle, ulusal DHV düzenlemelerinin de “geçiş düzenlemeleri” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Akabinde, uluslararası ortak anlayışı ile uyumlu ulusal düzenlemelerini oluşturması beklenmelidir. Bu çerçevede, Fransa, Avusturya, Brezilya, Çekya, AB, Hindistan, Endonezya, İtalya, İspanya, İngiltere ve Türkiye ulusal düzeyde DHV düzenleme yoluna girmişlerdir.

Diğer ülkeler düzenlemeleri, özellikle AB düzenlemesi ile önemli ölçüde benzerlik gösteren ve Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ülkemiz DHV düzelememesini ana hatları ile incelediğimizde: Vergi konusu dijital hizmet kapsamının benzerleri arasında en geniş kapsama sahip olduğu; vergi oranın dijital hizmet bedelinin-gelirin %7,5 oranında olduğu (ki benzerleri arasında en yüksek oran, diğer ülke vergi oranı ortalamaları %3 civarındadır); Cumhurbaşkanın bu oranı iki katına çıkarmaya veya %1 e kadar düşürmeye yetkili olduğu; tüm dijital hizmet sağlayıcıların, ülkemizde gelir veya kurumlar vergisi yönünden vergi mükellefi olsun veya olmasın, Türkiye'de fiziki veya hukuki varlığının bulunup bulunmasına bakılmaksızın vergi mükellefi olduğu; ayrıca vergi konusu işleme taraf olanlar, aracılık edenler ve ödemeye aracılık edenlerin de vergi sorumlusu olabileceği, diğer bir ifade ile dijital hizmetten kullanıcısı, işleme aracılık eden veya ödeme işlemine aracılık edenlerden de vergi tahsil edilebileceği görülmektedir.

Kısaca dijital hizmet konusu işlem gelirin tamamı üzerinden belirlenen vergi oranı kadar, ister Türkiye'de olsun ister olmasın, hizmet sağlayıcıdan veya bu işlemin kullanıcısından veya ödemeye aracılık edenden verginin tahsil edilmesini öngören DHV mevzuatımız benzerleri arasında en geniş kapsamlı DHV düzenlemesidir.

Hükümranlık hakları çerçevesinde ulusal bazda yayımlanan düzenlemeler sonrası uygulamalardan en çok etkilenen ülke, açık ara dijital dünyanın lideri konumundaki ABD olmuştur. Bu sebepledir ki anılan düzenlemelere tepki niteliğinde ve misilleme olarak ABD Ticaret Temsilciliği tarafından, ABD iç hukukuna dayanarak (Section 301) kendi ekonomik yapısıyla uyumlu, muhataplarının ihraç ürünlerine mali olarak eşit veya daha fazla yük getirecek ölçüde ilave gümrük vergisi koyma yönünde politika önerilerini içeren “Soruşturmalar” ışık hızıyla açılmıştır.

ABD Ticaret Kanunu’nun ilgili Bölüm 301 özetle:

1-Ticaret anlaşmaları ihlalleri;

2- ABD uluslararası yasal hakları ile uyuşmayan ve ABD ticaretine yük getiren veya kısıtlayan savunulamaz nitelikteki mevzuat, politika ve uygulamalar,

3- Haklı nedene dayanmayan veya ayrımcı mahiyetteki,

ABD ticareti üzerine yük getiren veya kısıtlayan mevzuat, uygulama ve politikalar söz konusu olduğunda ABD Hükümeti’ne tek taraflı karşı önlem alma yetkisini tanımaktadır.

ABD, bu çerçevede: Kapsamları dahilindeki hizmetlerin seçimi ve gayrisafi gelir eşiklerine ilişkin yapıları ve uygulamaları itibariyle, anılan düzenlemelerin ABD dijital şirketlerine karşı ayrımcı oldukları; ABD Ticareti üzerinde yük ve kısıtlama getirdikleri; düzenlemelerin vergilendirilebilir gelir yerine, gayrisafi hasılayı esas almaları; hükümranlık alanı dışına taşan uygulamaları ve vergide belirsizlik yaratmaları nedeniyle uluslararası vergi ilkeleri ile de uyumsuz ve mesnetsiz oldukları iddiaları ile:

İlk olarak 16 Temmuz 2019 tarihinde, DHV düzelmemesinin hemen akabinde Fransa’ya karşı Soruşturma başlatmış; 2 Aralık 2019 tarihinde Soruşturma Raporunu yayımlamış, arkasından 20 Ocak 2020 tarihinde Fransa Hükümeti DHV uygulamasını 2020 sonuna kadar askıya aldığını ilan etmiştir. Buna karşın Ticaret Temsilciliği 16 Temmuz 2020 tarihinde Fransa’ya karşı alınacak nihai önlemi açıklanmış ancak önlemin 180 gün süreyle ertelendiği belirtilmiştir. Diğer taraftan, Fransa, 6 Ocak 2021 tarihinde DHV uygulamaya başlamış olmasına karşın; Ticaret Temsilciliği 12 Ocak 2021 tarihinde; devam eden diğer 10 ülke Soruşturmalarını gerekçe göstererek (sonuçlarına göre ortak bir politika oluşturulması amacıyla), 6 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Fransa’ya alınacak önlemin belirsiz süre ile ertelendiği açıklanmıştır.

Ayrıca, ABD Ticaret Temsilciliği 2 Haziran 2020 tarihinde Türkiye dahil 10 ülkenin (AB, Avusturya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, İngiltere, İspanya, İtalya, Hindistan, Türkiye) DHV düzenlemelerine karşı soruşturma başlatmıştır.

6 Ocak 2021 tarihinde Türkiye, Hindistan, İtalya raporları yayımlanmış; 2 Ocak 2021 tarihinde anılan ülkeler için yaptırım uygulanabileceği ilan edilmiş; Avusturya, İngiltere ve İspanya raporları ise 4 Ocak 2021yayımlanmıştır. 21 Ocak 2021 tarihinde anılan ülkeler için de yaptırım uygulanabileceği ilan edilmiştir; 31 Mart 2021 tarihinde ise karşı önlem paketleri açıklanmıştır. DHV düzenlemelerini uygulamaya geçirmedikleri için AB, Brezilya, Çek Cumhuriyeti ve Endonezya’ya yönelik soruşturmalar dondurularak ilgili ülkeler izlemeye alınmıştır.

Hukuki açıdan konuyu incelediğinde: Soruşturmaların hukuki temelden yoksun olduğu; Dünya Ticaret Örgütü’nün tüm temel ilkelerine ve kurallarına aykırılık teşkil ettiği; 3. ülkelerin hükümranlık haklarına müdahale mahiyetinde olduğunu söylemek mümkündür. Diğer taraftan, yakın geçmişte de ABD’nin benzer uygulamalara başvurmuştur. Örneğin 2017 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin, ABD’li firmaların fikri mülkiyet haklarını gasp ettiği ve ABD’nin çıkarlarına zarar verildiği iddiasıyla 50 milyar doları tutarında yaptırımı gündeme getirerek ticaret savaşlarını başlattığı hafızalarımıza tazeliğini korumaktadır.

Dolayısıyla, ABD, sahip olduğu büyük pazar gücü ile mevcut uluslararası hukuku reel politiğin aracı olarak kullanmakta ve muhataplarını uygulamaya koydukları veya koyacakları DHV düzenlemelerini, konuya ilişkin uluslararası bir düzenleme yapılıncaya kadar, kaldırma veya askıya alma yönünde baskı altına almaya çalışmaktadır. Dolayısıyla, Soruşturmaların meşru ve haklı karşı iddialar, ABD ulusal hukuku, uluslararası hukuk vb araçlar ile nihayetlendirmek ve/veya tersine döndürmek mümkün görülmemektedir.

Ülkemiz açısından Soruşturmanın kalan sürecine baktığımızda: Türkiye karşı uygulanmaya konulması olası önlem kararına ilişkin Kamu Dinleme Toplantısı’nın 7 Mayıs 2021 tarihinde yapılması ve 14 Mayıs tarihine kadar da Kamu Dinleme Toplantısı sonrası görüşlerin bildirilmesi öngörülmektedir. Soruşturma takvimi göz önüne alındığında Haziran 2021 tarihinde soruşturmanın tamamlanması beklenebilir.

Ülkemize karşı uygulanması teklif edilen yaptırımları incelediğimizde: mücevherat, halı, yer kaplamaları, yatak çarşafları, perdeler, seramik ve mermer ihracatımıza yönelik %25’e varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanabileceği ve söz konusu önlem paketinin yıllık 160 milyon dolar mali yük oluşturabileceği öngörülmektedir. Diğer ülke önlem paketlerinde de ilgili ülkenin ABD’ye yaptığı önemli ihraç kalemleri üzerine %25 e varan oranlarda ilave gümrük vergisi koyma yönünde yaptırım teklifleri yer almaktadır.

Önlem paketinin ihracatımıza olası etkisini analiz ettiğimizde:

TUİK verilerine göre; önleme konu ürünlerde 2020 yılında ABD’ye toplam ihracatımız 10 milyar; olası önleme konu eşyada ise ABD’ye ihracatımız 1,6 milyar dolar mertebesindedir.

Gümrük Tarife Pozisyonu bazında 45 adet önleme tabi ürününün, başta halılar olmak üzere 15'inde ABD en büyük ihraç pazarımız konumundadır. Halılarda toplam ihracatımızın %40; mücevheratta ise %9 ABD pazarına yapılmaktadır. Halı, perde, yatak çarşafı, seramik ve mermer ürünlerinde ilk 5 (halılarda ilk sırada) tedarikçi arasında yer almaktadır.

Önlemler yürürlüğe girdiği takdirde; ABD pazarında rekabet gücümüzün etkileneceği, oluşacak maliyet yükünün önemli bir kısmının ihracatçılarımız üzerinde kalabileceği; Hindistan, Pakistan, Mısır, Çin, İtalya gibi rakip tedarikçilerimize karşı pazar payımızda azalma olabileceği; iki ülke arasında kalıcı ticari bir soruna dönüşebileceği ihtimal dahilinde bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Soruşturma kesin yaptırım teklifi ile sonuçlansa dahi ancak başkanın onayı sonrası yürürlüğe gireceği göz önüne alındığında: ABD’nin, Fransa örneğinde olduğu gibi, önlem paketlerini, hemen yürürlüğe sokmak yerine muhataplarına karşı hem ikili müzakerelerinde hem de OECD bünyesinde yürütülen müzakerelerde baskı aracı olarak kullanması ihtimal dahilindedir. Bu olasılık göz ardı edilmeden Soruşturmaya ve olası olumsuz sonuçlarına karşı mevcut çalışmaların arttırılarak devam ettirilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda;

-Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi sevk ve idaresinde başta ilgili ihracatçı birlikleri, ihracatçı firmalarımızın halen yürütmekte olduğu çalışmaların (İhracatçılarımızın, ilgili STK’larımızın; ABD’de yerleşik muhatap ithalatçı firmaların, tüketicilerin sürece aktif olarak katılımlarının sağlanması) kesintisiz ve ivmesinin arttırılarak devam ettirilmesi,

- Soruşturmaya konuş diğer ülke ihracatçıları başta olmak üzere ilgililer ile ortak çalışmalar yürütülmesi,

- ABD Hükümet ve Kongre üyeleri nezdinde kamu diplomasisi ve lobi faaliyetlerinin devam ettirilmesi,

- Soruşturmaya müdahillik anlamında olmasa bile ticari ilişkiler bağlamında Ticari Diplomasi faaliyetlerin yürütülmesi,

- Uluslararası çabalara aktif olarak destek verilmesi, modeller oluşturulması,

- Önlemlerin yürürlüğe konulması ihtimaline kaşın etki analizi çalışması yapılması ve uygun strateji ve politikaların belirlenmesi

- Olası olumsuz etkilerin bertarafı ve/veya ortadan kaldırılabilmesi için ulusal düzeyde hayata geçirilebilecek politika alternatiflerinin tespiti çalışmalarına başlanılması gerekmektedir.