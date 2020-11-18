ABD’ye demir-çelik ihracatı

Çelik üreticileri, ABD’ye ihracat konusundaki engellerin yeni dönemde kaldırılması konusunda umutlu... Sektörün ileri gelen isimlerinden Veysel Yayan, yeni başkan Biden’ın Türkiye’ye karşı olumsuz tutumunun değişebileceğini belirtirken “Taç giyen baş akıllanır” sözünü hatırlatıyor.

Türkiye Demir-Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan ile Amerika’ya ihracatta ilk sırada yer alan demir-çelik sektörünü konuştuk.

Başkan Trump döneminde S-400 füze alımı ve Suriye’de yaşananlar nedeniyle Türkiye’nin ABD’nin çıkarlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle yüzde 25’lik vergi yüzde 50’ye yükseltildi. Yayan, demir-çelik ihracatının 100 bin tona kadar gerilediğini belirtiyor.

Yayan, yeni başkan Biden’ın olumsuz tutumunun değişebileceğini belirtirken Türkçe’de “Taç giyen baş akıllanır” sözünü hatırlatarak, Biden’dan bundan sonrası için daha olumlu yaklaşım beklediğini açıklıyor. Uyarısı şöyle: “Türkiye ile kavga etmek yerine, anlaşarak problemleri çözmek ABD’nin çıkarına sonuç verir.”

ABD’nin Çin ticaretini azaltmayı kararlaştırmasıyla Vietnam’ın ABD’ye ihracatı 20 milyar dolara yükseldi. Vietnam’a sağlanan avantajın Türkiye’nin çelik sektörüne de uygulanmasını beklemek gerekiyor.

Yayan’ın sektörel değerlendirmesi şöyle:

“ABD demir-çelikte kendine yetmeyen ithalatçı bir ülkedir. Bize uygulanan demir çelik vergileri ABD’nin serbest ticaret istemeyen bir ülke olarak görülmesi sonucunu doğurmuştur. ABD’nin çelik ürünlerini Çin’den başka ülkelerden ithal etme kararıyla Türkiye de serbest piyasada yarış içinde yer almalı.

Bu Amerika’nın da çıkarına bir durumdur. Biden yönetiminin sorumluluk taşımadığı dönemdeki keskin ifadelerini iktidara geldiğinde gözden geçirerek daha makul düzeye oturtacağını ve iki ülke ilişkilerini tamir etmek isteyeceğini düşünüyorum.”

Zamanın Dr. Yayan’ı haklı çıkarmasını dilerim.

GÜNÜN NOTU:

Güney Asya’nın 10 ülkesi, aynı coğrafyaya yakın 5 ülke ile dünyanın en büyük bölgesel ticari paktını kurdu. Entegrasyon, 2.2 milyar insanı kapsıyor.