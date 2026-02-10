AB’nin Mercosur, Hindistan ve “Made in Europe” açılımları

2026 yılı küresel çalkantılarla başladı. Küresel sistem arayışlarının hızlandığı, finans piyasalarının sürekli dalgalandığı ve gıda güvencesizliğinin tüm dünyayı sarstığı bir dönemde, ülkemizi uluslararası tarım ti­careti açısından tehdit eden bazı gelişmele­re bu yazımızda yer vereceğiz.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan, pan­demi ile devam eden ve nihayet Trump’ın ikinci döneminde, Ticaret Savaşları, Grön­land ve NATO bağlamında iyice su yüzüne çıkan savunma, iklim değişimi ve gıda gü­vencesi endişeleri, AB’yi yeni stratejik or­taklıklara zorladı. ABD ve Çin’e olan bağım­lılığını sonlandırmak isteyen AB, uluslara­rası arenada alternatif arayışlarına girdi.

AB-Mercosur ortaklık anlaşması, AB-Hindistan stratejik ortaklığı ve “Made in Europe” adımı, başta ülkemiz olmak üze­re küresel dengeleri sarsacak üç önemli ge­lişme.

AB ile Mercosur ortaklık anlaşması

Avrupa Birliği ve Mercosur üyesi ülke­ler (Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Urugu­ay) arasında ilk ortaklık anlaşması 6 Aralık 2024 tarihinde imzalandı. Fransa, Polonya, İrlanda, Macaristan ve Avusturya anlaşma­ya karşı oy kullandı, ancak AB’nin çoğun­luğu anlaşmayı onayladı. Anlaşmaya tarım ürünlerinin büyük çapta dahil edilmesi üze­rine birçok AB ülkesinde çiftçiler karşı gös­teriler yaptılar. Özellikle Fransa’nın baş­kenti Paris’te çiftçilerin traktörlerle yaptık­ları protestolar ses getirdi.

AB-Hindistan stratejik ortaklığı

Dünyanın en fazla nüfusuna sahip ülke­si Hindistan ile AB’nin ortaklığı, iki milyar nüfus ve küresel GSYİH’nın dörtte biri an­lamına geliyor. Bu yılın sonunda yürürlüğe girmesi hedeflenen anlaşmada, görüşme­lerin uzun yıllar tıkanmasına neden olan tarım ürünleri kapsam dışında bırakıldı. Ürünlerin yüzde 97’sinde vergi indirimi beklenirken, otomobil vergilerinin yüzde 110’dan yüzde 10’a düşmesi ve on yıl içinde sıfırlanması hedefleniyor.

“Made in Europe” tehdidi

AB, vatandaşlarının marketten aldığı gı­danın nerede, nasıl, hangi gübre ve pesti­sitle üretildiğini, su ve karbon ayak izleri­ni dijital olarak takip edebilmesini istiyor. Bunda tedarik güvenliği ve iklim krizi en­dişeleri öne çıkarken aslında AB, stratejik gördüğü sektörleri korumak adına yeni bir duvar örüyor.

Türkiye’yi bekleyen tehditler ve fırsatlar

Türkiye’nin masada yer almadığı bu an­laşmalar, bizim için birçok tehdidi berabe­rinde getiriyor. Örneğin, Hindistan, Türki­ye’ye yüksek gümrük vergileri uygulama­ya devam ederken Hindistan mallarının AB üzerinden Türkiye’ye sıfır gümrükle girme­si tehlikesi söz konusu. Ancak bu durum Ti­caret Bakanımız Ömer Bolat’a göre uygula­mada pek de öyle olmayacak. Türkiye, tarife dışı engellerle kendini korumaya alabile­cek. Geçen hafta düzenlenen DÜNYA Gaze­tesi’nin İhracat Zirvesi’nde Bakan Bolat ra­hat görünüyordu ancak TİM başkanlarımız oldukça tedirgindi.

Bununla birlikte, AB sınırları içinde, ma­kine, tekstil ve hazır giyim gibi sektörlerde, işçilik maliyetleri bize göre çok düşük olan Hindistan karşısında ciddi bir fiyat rekabeti yaşanabilecek. Diğer yandan Mercosur’un ucuz tarım ürünleri Türkiye için önemli bir tehdit olabilir.

“Made in Europe” konusuna dahil edil­mememiz durumunda, Gümrük Birliği üye­si olmamıza rağmen ciddi dışlanmışlıklara maruz kalabileceğiz. O nedenle Türkiye, bu etiketin şemsiyesi altına girmek için ticari diplomasisini yoğunlaştırmalı.

Hindistan’la yapılan anlaşmanın tarım ürünlerini kapsamaması, hazırlık yapabil­memiz için bize nefes aldıracak.

30 yıldır güncellenmeyen Gümrük Birliği anlaşması aleyhimize işliyor. Özellikle jeo­politik açıdan önemi artan Türkiye’nin pa­zarlık gücü iyi değerlendirilmeli. Lojistik yakınlığımız, Gümrük Birliği tecrübemiz ve Yeşil Mutabakat’a uyum çalışmalarımız önemli artılarımız.

Unutmayalım ki bizim AB’ye ihtiyacımız olduğu kadar AB de bize muhtaç. AB’nin başta Afrika olmak üzere bölgemizde yumu­şak gücümüze ihtiyacı var.