AB’nin sürdürülebilir ürünler için dijital ürün pasaportu uygulaması
28 Haziran 2024 tarihli AB Resmî Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren sürdürülebilir ürünler için Eko-Tasarım Tüzüğü (ESPR) ile AB pazarına giriş için esas teşkil edecek ürün bazlı eko-tasarım kurallarının genel çerçevesi belirlenmiştir. Eko-tasarım kurallarına tabi olacak ürünlerin AB pazarına girişinde ise Dijital Ürün Pasaportu uygulaması zorunlu hale getirilecektir. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından Dijital Ürün Pasaportuna ilişkin rehber yayımlanmıştır.
Dijital Ürün Pasaportu (DPP)
Ürünlerin sürdürülebilirliğini, döngüselliğini ve yasal uyumunu desteklemek amacıyla; ürün, bileşen ve malzemelere ait bilgileri saklayan dijital bir kimlik kartıdır. Ürün üzerindeki QR kod gibi bir veri taşıyıcı taranarak erişilir. DPP’nin amacı ise üketicilerin, üreticilerin ve geri dönüşümcülerin sürdürülebilirlik odaklı kararlar almasını kolaylaştırmak; gümrük ve piyasa gözetim yetkililerinin ürün denetimlerini otomatik ve verimli hale getirmektir. DPP pratikte her bir paydaş için nasıl çalışacak? Ekonomik İşletmeciler (Üretici/İthalatçı): Verileri derler, DPP’yi AB siciline kaydeder ve ürüne fiziksel veri taşıyıcıyı ekler. Tüketiciler: Satın alma öncesinde ve sonrasında ürün bilgilerine, kılavuzlara ve tamir talimatlarına kolayca ulaşır. Kamu Yetkilileri: Gümrüklerde otomatik tarama yapar ve piyasa denetimlerini kolaylaştırır. Tamirciler ve Geri Dönüşümcüler: Söküm talimatlarına, yedek parça listelerine ve ürünün malzeme kompozisyonuna erişir
DPP teknik uygulamasındaki dönüm noktaları nelerdir?
DPP Sicili 19 Temmuz 2026 itibarıyla yasal olarak faaliyete geçecektir. Temel teknik standartların 2026 ortasında tamamlanması, gümrük entegrasyonunun ise sicil açıldıktan sonraki 4 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Farklı ürünlerin DPP’yi uygulamaya koyma takvimi nedir? Ürünler kademeli olarak dahil edilecektir. İlk çalışma planındaki gösterge niteliğindeki takvim şöyledir: Demir-çelik (2026), enerji ile ilgili ürünler (2026-2029), tekstil, lastik ve alüminyum (2027), mobilya (2028), yatak ve ICT (bilgi-iletişim) ürünleri (2029). DPP hangi ürünler için geçerlidir ve muafiyetler nelerdir? Genel bir zorunluluk yoktur, ürün bazlı kurallarla getirilir. Gıda/yem, insan/hayvan ilaçları, canlı bitki/hayvanlar ve insan kaynaklı ürünler kapsam dışıdır. Ayrıca mükerrerliği önlemek için halihazırda benzer dijital sisteme sahip ürünlere muafiyet tanınabilir.
Dijital Ürün Pasaportu günlük ticari faaliyetleri nasıl etkileyecek?
İlk etapta KOBİ’ler için teknolojik altyapı ve eğitim ihtiyacı doğuracaktır. Ancak şeffaflık yoluyla yeni pazar fırsatları sunar, raporlamayı standartlaştırır. Süreci kolaylaştırmak için veri barındırma ve yedekleme hizmeti sunan uzman “DPP hizmet sağlayıcıları” devreye girecektir. Ben bir KOBİ’yim; DPP’yi uygulamak için ne tür destekler alabilirim? Avrupa Komisyonu hedefli kılavuzlar ve ücretsiz dijital araçlar sağlayacaktır. Üye ülkeler ise KOBİ’ler için “tek durak noktası” mekanizmaları kuracak, finansal yardımlar, özel eğitimler ve teknik destekler sunabilecektir. DPP, tedarik zincirinin hangi aşamasında geçerli hale gelir? Ürün AB pazarına ilk kez sunulduğunda (arz edildiğinde) aktif ve kayıtlı olmalıdır. AB›de üretilen ürünler satılmadan önce, ithal ürünler ise gümrükten serbest dolaşıma çıkmadan önce bu şartı sağlamalıdır.
Tüketiciler için faydaları nelerdir?
Tüketicilere ürün içeriği, dayanıklılığı, çevresel etkisi ve tamiri hakkında güvenilir bilgi sağlayarak sürdürülebilir seçimler yapmalarına ve ürün ömrünü uzatmalarına yardımcı olur. Bir Tüketici olarak DPP içinde ne tür bilgiler bulabilirim? Ürün grubuna göre değişmekle birlikte; dayanıklılık, tamir edilebilirlik, malzeme bileşimi, kullanım/bakım kılavuzları, yedek parça mevcudiyeti ve geri dönüşüm/söküm talimatları yer alabilir.
|Borsa
|14.424,54
|0,05 %
|Dolar
|46,8229
|0,00 %
|Euro
|53,6177
|0,08 %
|Euro/Dolar
|1,1444
|0,02 %
|Altın (GR)
|6.231,25
|-1,08 %
|Altın (ONS)
|4.167,03
|0,05 %
|Brent
|72,0900
|0,12 %