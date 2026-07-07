AB’nin sürdürülebilir ürünler için dijital ürün pasaportu uygulaması

28 Haziran 2024 tarihli AB Resmî Gaze­tesinde yayımlanarak yürürlüğe giren sürdürülebilir ürünler için Eko-Tasarım Tüzü­ğü (ESPR) ile AB pazarına giriş için esas teşkil edecek ürün bazlı eko-tasarım kurallarının ge­nel çerçevesi belirlenmiştir. Eko-tasarım kural­larına tabi olacak ürünlerin AB pazarına giri­şinde ise Dijital Ürün Pasaportu uygulaması zo­runlu hale getirilecektir. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından Dijital Ürün Pasaportu­na ilişkin rehber yayımlanmıştır.

Dijital Ürün Pasaportu (DPP)

Ürünlerin sürdürülebilirliğini, döngüsel­liğini ve yasal uyumunu desteklemek amacıyla; ürün, bileşen ve malzemelere ait bilgileri sak­layan dijital bir kimlik kartıdır. Ürün üzerinde­ki QR kod gibi bir veri taşıyıcı taranarak erişilir. DPP’nin amacı ise üketicilerin, üreticilerin ve geri dönüşümcülerin sürdürülebilirlik odaklı ka­rarlar almasını kolaylaştırmak; gümrük ve piya­sa gözetim yetkililerinin ürün denetimlerini oto­matik ve verimli hale getirmektir. DPP pratikte her bir paydaş için nasıl çalışacak? Ekonomik İşletmeciler (Üretici/İthalatçı): Verileri der­ler, DPP’yi AB siciline kaydeder ve ürüne fizik­sel veri taşıyıcıyı ekler. Tüketiciler: Satın alma öncesinde ve sonrasında ürün bilgilerine, kıla­vuzlara ve tamir talimatlarına kolayca ulaşır. Ka­mu Yetkilileri: Gümrüklerde otomatik tara­ma yapar ve piyasa denetimlerini kolaylaştı­rır. Tamirciler ve Geri Dönüşümcüler: Söküm talimatlarına, yedek parça listelerine ve ürü­nün malzeme kompozisyonuna erişir

DPP teknik uygulamasındaki dönüm noktaları nelerdir?

DPP Sicili 19 Temmuz 2026 itibarıyla yasal olarak faaliyete geçecektir. Temel teknik stan­dartların 2026 ortasında tamamlanması, güm­rük entegrasyonunun ise sicil açıldıktan sonra­ki 4 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Farklı ürünlerin DPP’yi uygulamaya koyma takvimi nedir? Ürünler kademeli olarak dahil edilecektir. İlk çalışma planındaki gösterge ni­teliğindeki takvim şöyledir: Demir-çelik (2026), enerji ile ilgili ürünler (2026-2029), tekstil, las­tik ve alüminyum (2027), mobilya (2028), ya­tak ve ICT (bilgi-iletişim) ürünleri (2029). DPP hangi ürünler için geçerlidir ve muafiyet­ler nelerdir? Genel bir zorunluluk yoktur, ürün bazlı kurallarla getirilir. Gıda/yem, insan/hay­van ilaçları, canlı bitki/hayvanlar ve insan kay­naklı ürünler kapsam dışıdır. Ayrıca mükerrer­liği önlemek için halihazırda benzer dijital siste­me sahip ürünlere muafiyet tanınabilir.

Dijital Ürün Pasaportu günlük ticari faaliyetleri nasıl etkileyecek?

İlk etapta KOBİ’ler için teknolojik altyapı ve eğitim ihtiyacı doğuracaktır. Ancak şeffaflık yo­luyla yeni pazar fırsatları sunar, raporlamayı standartlaştırır. Süreci kolaylaştırmak için ve­ri barındırma ve yedekleme hizmeti sunan uz­man “DPP hizmet sağlayıcıları” devreye girecek­tir. Ben bir KOBİ’yim; DPP’yi uygulamak için ne tür destekler alabilirim? Avrupa Komisyo­nu hedefli kılavuzlar ve ücretsiz dijital araçlar sağlayacaktır. Üye ülkeler ise KOBİ’ler için “tek durak noktası” mekanizmaları kuracak, finan­sal yardımlar, özel eğitimler ve teknik destekler sunabilecektir. DPP, tedarik zincirinin hangi aşamasında geçerli hale gelir? Ürün AB paza­rına ilk kez sunulduğunda (arz edildiğinde) aktif ve kayıtlı olmalıdır. AB›de üretilen ürünler satıl­madan önce, ithal ürünler ise gümrükten serbest dolaşıma çıkmadan önce bu şartı sağlamalıdır.

Tüketiciler için faydaları nelerdir?

Tüketicilere ürün içeriği, dayanıklılığı, çev­resel etkisi ve tamiri hakkında güvenilir bilgi sağlayarak sürdürülebilir seçimler yapmala­rına ve ürün ömrünü uzatmalarına yardımcı olur. Bir Tüketici olarak DPP içinde ne tür bilgiler bulabilirim? Ürün grubuna göre de­ğişmekle birlikte; dayanıklılık, tamir edilebi­lirlik, malzeme bileşimi, kullanım/bakım kıla­vuzları, yedek parça mevcudiyeti ve geri dönü­şüm/söküm talimatları yer alabilir.