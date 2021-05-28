AB’nin yenilenebilir enerji hedefinde sanayi ve ulaşım var

Avrupa Komisyonu, Temmuz ayında sera gazı emisyonlarını hızlı bir şekilde azaltmak için tasarlanan 12 iklim değişikliği politikasını açıklamaya hazırlanıyor.

AB üyesi ülkelerin liderlerini Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya getiren AB Liderler Zirvesi, ana gündem maddeleri COVID-19 ve iklim değişikliği oldu.

Avrupa Konseyi’nin Avrupa Komisyonu’na üye devlet düzeyinde çevresel, ekonomik ve sosyal etkinin derinlemesine incelenmesiyle birlikte yasama paketini hızlı bir şekilde sunmaya davet ettiği belirtilen toplantıda, AB’nin küresel ivmeyi yakalamaya hazır olduğunun altı çizilerek, uluslararası ortaklar, özellikle de G20 üyeleri Glasgow’daki COP26 toplantısı öncesinde hedeflerini artırmaya çağırıldı.

Avrupa Birliği’nden yapılan açıklamada, yenilenebilir enerji yönetmeliklerinde yapılacak revizyonun, temiz enerji kaynaklarının kullanımının geciktiği taşımacılık ve sanayiyi hedefl eyen tedbirleri içereceği belirtildi.

12 iklim değişikliği politikası

Avrupa Komisyonu, Temmuz ayında sera gazı emisyonlarını hızlı bir şekilde azaltmak için tasarlanan 12 iklim değişikliği politikasını açıklamaya hazırlanıyor. AB’nin yenilenebilir enerji düzenlemelerinin yenilenmesi de bunlar arasında yer alıyor.

AB Enerji Komiseri Kadri Simson, düzenlemelerin yenilenebilir enerji için satın alma anlaşmalarını teşvik edeceğini; rüzgâr, güneş ve biyoenerji gibi kaynakların bu alandaki dönüşümde yavaş kalan ulaşım ve sanayi sektörlerinde destekleneceğini ifade ediyor.

Simson, “Yenilenebilir enerji dönüşümünde yaşanan hız bu sektörlerde olması gerekenin oldukça altında. Bu nedenle bu sektördeki yenilenebilir enerji kaynakları için gösterge niteliğinde bir hedef belirlemeye çalışıyoruz” yorumunu yapıyor.

Simson, sanayi üretiminde yenilenebilir enerji kullanımını ortaya koyacak etiketlemenin de söz konusu olacağını belirtiyor ve bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrikle çalışan fırınlarda üretilen çelik örneğini veriyor.

Yenilenebilir enerjinin payı sektörlere göre farklılık gösteriyor

AB’nin hedefi 2030 yılına kadar enerjisinin yüzde 33’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamak. Bu hedefe ulaşmak için AB’nin 2030 yılına kadar sera gazi emisyonlarını 1990 seviyesinin en az yüzde 55 altına çekmesi gerekiyor.

Avrupa’da yenilenebilir enerji kullanımı sektörlere göre farklılık gösteriyor. 2019 yılında yenilenebilir enerjiler AB’nin brüt elektrik tüketiminin yüzde 34’ünü sağladı; fakat ulaşım sektörünün brüt enerji tüketiminde yenilenebilir enerjilerin payı sadece yüzde 9 oldu.

Avrupa Birliği'nin 2030 yılına kadar elektrikli araç kullanım oranını önemli ölçüde artırmayı planladığını ifade eden Simson, Avrupa Komisyonu’nun ulaşımda hidrojen kullanımı için “hedef temelli önlemler” üzerine planlama yaptığını söylüyor.