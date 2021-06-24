Abu Dabi Yönetimi biten projeyi feshetti, TAV 6 milyar liralık alacağı için tahkime gitti 

Geçen yıl ilk kez DÜNYA Gazetesi’nin gündeme getirdiği Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki siyasi sorunların ekonomiye yansımasına yönelik ilk haberleri hatırlıyorsunuzdur. Türkiye’nin yanı sıra dünya basınının da bu sayfalardan öğrendiği ve aktardığı haberlerde Riyad ve Ankara arasında yaşanan gerilimin Türk ihracatçısına büyük darbe vurduğunu ifade etmiştik. Katar sorunu ve Kaşıkçı cinayetiyle gün yüzüne çıkan bu sorun nedeniyle Türk malları Suudi gümrüklerinde bekletildi, sorunlar yaratıldı hatta açık açık Türk ürünlerinin kullanımına yönelik kampanyalar başladı. Resmi kurum temsilcilerinin de katıldığı bu ambargo nedeniyle Ankara,

Suudi Rejimi’ni Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti. Suudi Arabistan’ın ağabeylik rolüne üstlendiği Arap Dünyası’nda bu sorunun yayılıp yayılmayacağını merak ediyordum. Özellikle Riyad’ın sıkı dostu hatta fikir kaynağı Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) tavırları gözlemdeydi. Açık açık BAE Yönetimi örtülü ambargo almadı ancak öğrendiğim bazı bilgiler, BAE’nin Suudi Arabistan’dan daha önce Türk şirketlerini hedef aldığını gösteriyor.

YÜZDE 99’U TAMAMLANMIŞTI

Hatırlayacağınız üzere 8 Haziran’da sizlere “BAE, Türk şirketin kazandığı 3 milyar dolarlık projeyi feshetti” başlığıyla bir haberi duyurmuştuk. Haberimizde özetle BAE Devlet Başkanlığı ve Abu Dabi Emirliği’ni yöneten Al Nahyan ailesinin Türkiye’ye karşı sert tavır takındığı, bunun göstergesi olarak dünyanın en önemli havalimanı işletmecisi ve müteahhitlerinden olan TAV’ın üstlendiği rekor proje unvanına sahip Abu Dabi Havalimanı’nın yeni yapılacak terminal ihalesini feshetmişti. Al Nahyan ailesi tarafından yönetilen ve devlete ait ADAC (Abu Dhabi Airports Company) tarafından ihale edilen 3 milyar dolarlık projeyi bildiğiniz üzere TAV İnşaat, Yunan CCC ve yerel ortak Arabtec ile birlikte kurduğu konsorsiyumla üstlenmişti. 2012’de ihale edilen terminal binasının yüzde 99’u tamamlandı.

2019’DA ÖDEMELERİ KESTİ

Ancak ne olduysa 2019’da Abu Dabi Yönetimi, herhangi bir bahane göstermeden ödemeleri durdurdu. Abu Dabi’deki bankacı kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Abu Dabi yönetimiyle Türkiye arasındaki ilişkilerdeki olumsuz seyirle birlikte idare ve projeyi üstlenen konsorsiyum arasında sorunlar baş gösterdi. Görüşme talepleri Abu Dabi Yönetimi tarafından karşılık bulmadı. Geçen yıl kasım ayında da TAV ve konsorsiyumdaki CCC-Arabtec adlı firmalar Abu Dhabi Ticari Uzlaşma ve Tahkim Merkezi (ADCCAC) gitmeye karar verdi.

TAV’ın bulunduğu konsorsiyum havalimanının yüzde 99’unu tamamlamasına rağmen, ödenmeyen ücret neredeyse 3’te 1 oranında. Edindiğim bilgilere göre Abu Dabi Yönetimi’nin borcu 700-800 milyon dolar civarında. Yani en az 6 milyar liralık bir alacaktan bahsediyorum.

Türkiye’nin yurtdışındaki en başarılı şirketlerinden biri TAV. Dünyanın değişik bölgelerinde havalimanı inşa ediyor, yönetiyor. Aldığı işi tamamlamasına rağmen ödenmeyen ücret ve feshedilen ihale nedeniyle Abu Dabi, Türk şirketi TAV İnşaat’ı zora sokmaya çalışıyor. TAV zora girerse, taşeronlara ve çalışanlara ücret ödeyemeyecek, Türk şirketin itibarı zedelenecek. Birçok dev şirketi krize sokacak bir meblağ 700 milyon dolar…

TAV’ın başına gelenler bir örnek. Başka Türk şirketleri BAE’de ne tür itibar suikastı ile karşı karşıya kim bilir…