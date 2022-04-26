AB’ye odaklanmanın zamanı

Gelişmelere göre zamanın ruhu, AB’ye odaklanmamızın zamanı olduğunu gösteriyor. Aramızdaki sorunları açıklıkla ele alarak, çözüme ulaştırma gayretine girmeliyiz.

Gazetemizin Ankara temsilcisi Maruf Buzcugil’in söyleşisinde, İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, hem İtalya hem de AB-Türkiye ilişkilerini ele alıp değerlendirmiş. Marropodi, “Küresel zorlukların aşılmasında Türkiye’nin AB için vazgeçilmez olduğunun altını çizmiş. Bu bana göre AB ilişkilerini geliştirme konusunda uygun zaman olduğunu gösteren bir açıklama.

Bu konuda son zamanlarda bir ilerleme olup olmadığını bir süre önce dördüncü kez İKV Başkanlığına seçilen Ayhan Zeytinoğlu’na sordum. Zeytinoğlu, yakın dönemde AB komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmemans ile konuşmasından edindiği izlenimleri aktarırken “İyi gelişmelerin eşiğindeyiz. AB’nin de, bizim de yapmamız gerekenler var” açıklamasını yaptı.

Zeytinoğlu, “Türkiye’nin Ukrayna krizine katkılarından memnun olduklarını, Rusya ile ilişkilerimizin diyalog içinde dengeli olarak sürmesinin AB’nin konuya yaklaşımıyla paralellik taşıdığını, dengeli tutumu sürdürmemizi beklediklerini belirtti” dedi.

Zeytinoğlu, AB konusunda iyi gelişmeler beklediğini söylerken, ”Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinin yakın zamanda başlaması, vize serbestisi ve yeşil mutabakat konularına iş dünyamızın verdiği desteğin” altını çizdi. İtalyan Büyükelçisi Marrapodi de, “Türkiye’nin terörle mücadele, göç olayları konusundaki tutumu, Paris İklim anlaşmasını onaylaması, 2053’te sıfır emisyonu hedefl emesi gibi küresel zorlukların aşılmasında, AB’nin vazgeçilmez muhatabı” olduğunu vurguluyor.

Bu açıklamalar ve gelişmeler, Türkiye’nin bir süredir mesafeli olduğu AB ilişkilerinin olumlu bir döneme girme ortamının geldiğini gösteriyor.

Aramızda olan sorunları açıklıkla ele alarak, çözüme ulaştırma gayretine girmeliyiz.

Türkiye’nin, İtalyan Büyükelçisi’nin söylediği gibi, “Küresel zorlukların aşılması için AB’nin vazgeçilmez muhatabı” olduğunu bilerek hareket etmeliyiz. Göç, enerji, barışın sağlanması konularındaki gücümüzü ortaya koyarak, AB’nin bir parçası olduğumuzu bu konulardaki tavrımız ve katkımızla ortaya koymalıyız.

GÜNÜN SÖZÜ:

Kavala kararı hukuksuzluğuyla yukarıda sözünü ettiğim AB'ye odaklanmamızın önüne set çekecektir.