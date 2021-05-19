Aç karnımızı doyurmak için lojistiği sıkı tutacağız

Prof. Dr. Feride Bahar Işın

Salgın, gıda tedarik sürecini, hem arz hem talep yönlü olarak etkilemektedir. Gıda güvenliği de aynı şekilde tehlikededir. Lojistik tutarlılığı, küresel salgın döneminde gıda endüstrisi için temel gerekliliği oluşturmaktadır. Tedarik arzı zincirinde en önemli hususlar, tedarikçilerden kaynakları alıp üreticiden alıcıya gıda hareketinin garanti altına alınmasıdır. Gıda depolarının kapatılması, gıda tedarik zincirindeki kırılmayı daha da derinleştirmiştir.

Gıda sektöründeki işçilerin çoğunluğunun, ücretli sağlık izni, yüksek maaşları ve iş güvenceleri yoktur. Ağırlıklı olarak mevsimlik iş gücü de, hasatların düzenlenmesi, ekilmesi, hasat edilmesi, hazırlanması veya iş sektörlerine nakledilmesi için dönemsel olarak tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Mevsime ve iklime bağlı olan tarım sektörü, bir zaman çizelgesine uyulmasını ve gerektiğinde hızlanılmasını gerektirir. Nakliye gecikmesi de, gıda tedarik zincirinin salgın sebebiyle yaşadığı bir diğer sıkıntıyı oluşturmaktadır. Kamyon sürücülerinin hastalanması, temaslı duruma düşmesi ve var olan endişeler yüzünden mesleklerini bırakmaları gıda tedariki için önemli bir sınırlayıcıyı yaratmaktadır.

Kısıtlamalar sırasında tüketiciler, evde yemek hazırlamaya mecbur kalmış ya da tercih etmişlerdir. Tam sonuçlar yüklenemiyor

Tekrar dene

Tekrar deneniyor...

Tekrar deneniyor...

Salgına ilişkin endişeler, hem mali hem de sağlık sorunlarını kapsamaktadır. Müşteriler bir yandan tasarruf ederek geleceğe dönük kaygılarını hafifletmiş, diğer yandan da panik satın alma eğilimi yüzünden istiflemeyi tercih etmişlerdir. Bu durum ise gıda talebini patlatmış ve dalgalanmalara sebep olmuştur.

Özellikle, ithalat yoluyla gıda tedariki yapan ülkeler için durum içinden çıkılmaz bir hale dönüşmüştür.

Gıda güvenliği; tarımsal üretim, hasat sonrası işleme, dağıtım, perakende ve tüketim aşamalarının tamamı için çok kritiktir. Çatışmalar, doğal afetler, iklim değişikliği, böcek özellikle çekirge saldırıları; gıda güvenliğine salgından önce de yeterince zarar veriyordu. Özellikle, bu döngüde, virüsün gıda sektöründeki çalışanlara ve tüketicilere bulaşma olasılığı ciddi endişeleri de yaratmaktadır. Arz ve talep arasındaki dengesizlikler yüzünden artan fiyatlar ile bazı gıda ürünleri için fiyatların düşmesi, özellikle çabuk bozulan gıdalar için ciddi bir kar kaybı yaratmakta ve israfı artırmaktadır. Gıda güvenliğinin sürdürülmesinde gıda akışının devamlılığı çok önemlidir. Şu anda ekilemeyen tarlalar ve tarım sektörlerinin dönemselliği, gelecekte gıda kıtlığına da sebep olacaktır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki gıda tedarik zincirlerinin uzun olduğu durumlar, çok kırılgan bir tedarik zinciri yaratmaktadır. Gıda tedarik zincirlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için kısaltılması, gıda direncini arttırabilmek için de önemlidir. Bu noktada, kamu otoritelerinin de sürece müdahale etmesi ve politika yapıcıların da dikkatlice düşünmesi gerekir. Bugün toplumun tüm paydaşları için en büyük endişe kaynağı, yeterli gıdayı, ihtiyacı olanlara sürekli, düzenli ve tutarlı biçimde sunmaya devam edememe ihtimalidir. Bu yüzden de küresel anlamda herkesin gıdaya ulaşmasını sağlamak için küresel gıda zincirinin sürdürülebilirliği kritiktir.