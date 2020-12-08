Acemoğlu’nun salgın sonrası için önerileri

Teknoloji fetişizminin hakim olduğu dünyamızda, bunun sonuçlarını irdeleyen MIT öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, istihdam ve vergi gelirleri açısından yarattığı sonuçlara değinip pandemi sonrası “Refah Devleti 3.0”a geçilmesini öneriyor.

MIT profesörü Daron Acemoğlu salgın sonrası demokratik yaşam ve ekonominin tehditlerle karşı karşıya kalacağını belirterek, bunu önlemek için “Refah Devleti 3.0’a geçilmeli” diyor. Teknolojinin verimliliğe sanıldığı kadar katkı vermediğini belirterek, teknoloji regülasyonu konusunda devlete yeni görevler verilmesinin zamanı geldiğinin altını çiziyor. Acemoğlu, teknoloji nedeniyle iş kayıpları olduğunu, bunun da sosyal bedeli olduğunu vurguluyor. “Teknolojik değişimlerin yeni işgücü talebi doğurduğu yönündeki yaygın görüşe rağmen, son dönemde yaşanan otomasyon/robot ve akıllı yazılımların oluşturduğunun çok ötesinde kişinin iş kaybetmesine yol açtığını” kaydediyor. Acemoğlu ABD’de son 30 yılda yaptıkları analizlerde teknolojinin yarattığından fazla iş kaybına neden olduğunun gözlemlendiğini açıklıyor. Yapay zeka tasarımlarının da işgücünü azalttığını bildiriyor. İşgücünün efektif vergisinin yüzde 20’nin üzerinde neredeyse sabitken, zaman zaman dalgalanmasıyla birlikte teknoloji şirketlerinin efektif vergisinin yüzde 5’lerin altında kaldığı da Acemoğlu tarafından belirtiliyor.

Acemoğlu yapısal çözümün teknolojinin kontrol altına alınması ve “Refah Devleti 3.0” uygulaması olduğunu belirterek, “Devlete yeni roller verilmeli, öncelikle teknolojiler yeşil teknolojilere ve yenilenebilir enerjiye yöneltilmeli” önerilerini dile getiriyor. Dünyanın yeniden şekillenmesi için çalışmak gerektiğini belirterek, “Yeni teknoloji her şeyi değiştirmeye başladı. Medya, demokrasi, üretim ve benzerleri zaten değişiyor. İşlerin doğası değişti. Bu değişim küçük bir grup teknoloji firması tarafından yapılıyor. Ben bunların organize edilmesini öneriyorum” diyor.

Acemoğlu’nun haberini okurken, hukuk ve ekonomi alanında reform hazırlıkları süren ülkemizde, onun reform konularında görüşlerinin alınmasının çok doğru ve katkısı olacağını düşündüm. Paylaşmak istedim.

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