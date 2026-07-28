Açığı kapatmak için alınan borç, açık büyütüyorsa…

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Açıklarımızı kapatmaya aracılık edecek ya­tırımları yapmak/güçlendirmek için:

Tasarruf/sermaye/verimlilik ihtiyacı duyu­yoruz…

Ve, kamudan özele, hepimizin “verimliliği­mizi sorgulamak zorunda olduğumuz” bir dö­nemden geçiyoruz…

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Üretim eksiği ve dolayısıyla ortaya çıkan “ta­sarruf eksiği” nedeniyle de, “yatırımları artır­mak/güçlendirmek için” borçlanıyoruz…

En azından, “yatırımları artırmak/güçlen­dirmek için” borçlandığımız/borçlanıldığı söy­lemleriyle umutlanıyoruz…

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Ve yıllardır…

Aldığımız borcu doğru/etkin/verimli kulla­nıp, kullanmadığımızı: Açıklarımızın kapan­masından veya daha da açılmasından (orta/ uzun vadede) anlayabiliyoruz…

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Son veri şöyle söylüyor:

“Cari açığımız 2026 yılının ilk 5 ayında 30 milyar doları aştı…”

Yani…

Cari açığın, geçen yılın aynı dönemine gö­re yüzde 30 oranında arttığını söylüyor…

Yani…

“OVP’deki, 2026 yılı yıllık hedefini, ilk 5 ayda yüzde 40 oranında aştım; yıllık hedefi tutturabilmek için, bundan sonraki ayların tümünde fazla vermemiz lazım…” diyor…

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Yani…

“Borçlandık ama yatırım yapmadık…” ve­ya “Borçlandık ama çoğunu tüketimde kul­landık…” veya “Yaptığımız yatırımlardan verim alamadık…” veya “Verimli yatırımlar yapmamız, mevcutların da verimini artır­mamız gerekiyor…” (vb) diyor…

VELHASIL

Çoğunluğumuzun verimsiz olduğunu, “olumsuz veriler” ve ekonomik güç erimesinden de anla­yabiliyoruz…

Kamudan özele, hepimizin “verimliliğimizi sorgulamak zorunda olduğumuz” bir dönem­den geçiyoruz…

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Zorunluluklarımızı dikkate almayıp, yerine getiremediğimiz durumda:

53 milyar doları aşan 6 aylık dış ticaret açığı­mızın da;

37 milyar doları aşan 12 aylık cari işlemler açığımızın da;

Net hata ve noksan kaleminde, son 1 yılda, 30 milyar dolara yaklaşan çıkışın da;

32 milyar doları aşan döviz rezervi erimesi­nin de;

Son 6 ayda 47 milyar doları aşan dış kredi kullanımının da, artacağı ortada…