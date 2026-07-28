Açığı kapatmak için alınan borç, açık büyütüyorsa…
Açıklarımızı kapatmaya aracılık edecek yatırımları yapmak/güçlendirmek için:
Tasarruf/sermaye/verimlilik ihtiyacı duyuyoruz…
Ve, kamudan özele, hepimizin “verimliliğimizi sorgulamak zorunda olduğumuz” bir dönemden geçiyoruz…
***
Üretim eksiği ve dolayısıyla ortaya çıkan “tasarruf eksiği” nedeniyle de, “yatırımları artırmak/güçlendirmek için” borçlanıyoruz…
En azından, “yatırımları artırmak/güçlendirmek için” borçlandığımız/borçlanıldığı söylemleriyle umutlanıyoruz…
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Ve yıllardır…
Aldığımız borcu doğru/etkin/verimli kullanıp, kullanmadığımızı: Açıklarımızın kapanmasından veya daha da açılmasından (orta/ uzun vadede) anlayabiliyoruz…
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Son veri şöyle söylüyor:
“Cari açığımız 2026 yılının ilk 5 ayında 30 milyar doları aştı…”
Yani…
Cari açığın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında arttığını söylüyor…
Yani…
“OVP’deki, 2026 yılı yıllık hedefini, ilk 5 ayda yüzde 40 oranında aştım; yıllık hedefi tutturabilmek için, bundan sonraki ayların tümünde fazla vermemiz lazım…” diyor…
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Yani…
“Borçlandık ama yatırım yapmadık…” veya “Borçlandık ama çoğunu tüketimde kullandık…” veya “Yaptığımız yatırımlardan verim alamadık…” veya “Verimli yatırımlar yapmamız, mevcutların da verimini artırmamız gerekiyor…” (vb) diyor…
VELHASIL
Çoğunluğumuzun verimsiz olduğunu, “olumsuz veriler” ve ekonomik güç erimesinden de anlayabiliyoruz…
Kamudan özele, hepimizin “verimliliğimizi sorgulamak zorunda olduğumuz” bir dönemden geçiyoruz…
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Zorunluluklarımızı dikkate almayıp, yerine getiremediğimiz durumda:
53 milyar doları aşan 6 aylık dış ticaret açığımızın da;
37 milyar doları aşan 12 aylık cari işlemler açığımızın da;
Net hata ve noksan kaleminde, son 1 yılda, 30 milyar dolara yaklaşan çıkışın da;
32 milyar doları aşan döviz rezervi erimesinin de;
Son 6 ayda 47 milyar doları aşan dış kredi kullanımının da, artacağı ortada…
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