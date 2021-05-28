“Açıklanan tahıl ve çay fiyatlarında hatalı karar alındı”

Geçen hafta Tarım Bakanlığı’nın buğday, arpa, mercimek, nohut çay için açıkladığı alım fiyatlarını değerlendiren İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı, “Bakanlık her ne kadar yüzde 30’un üzerinde zam yaptığını söylese de regülasyon, piyasa dengesi, çiftçi koruması gibi alanlarda yaptıkları uygulamalar yetersiz kalmaktadır. Açıklanan fiyatlar hem iç piyasada hem dış piyasada güncel fiyatların oldukça altında kalmaktadır” değerlendirmesi yaptı. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihtiyaç olunan 7.5-8.5 milyon ton buğdayın, iç piyasada ihtiyaç olan 23-24 milyon ton buğdayın, 7.5 milyon ton arpanın ve geçen yıl ithal edilen 500 bin ton kırmızı mercimeğin nasıl ve nereden bulanacağının belirsiz olduğuna dikkat çekildi.

“Adaleti engelleyenlerle mücadele edeceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “27 Mayıs olmasaydı diğer darbe ve muhtıralar olmazdı. Hepsini lanetliyoruz, birbiriyle aynı görüyoruz, Türk demokrasisine tecavüz olduğunu düşünüyoruz. Hepsinin hedefi demokrasiydi. Türkiye’de artık darbe olmayacak, olamayacak. Kimse aklından darbeyi geçirmeyecek, geçiremeyecek” dedi. Cumhurbaşkanının Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda yaptığı konuşmayı demokrasi hamaseti olarak değerlendiren Altay, “27 Mayıs üzerinden Türkiye’yi kamplaştırma, kutuplaştırmaya devam etti. Menderes’in ideallerinin, ilkelerinin, anlayışlarının günümüzde takipçileri var. O, Tayyip Erdoğan değil. CHP’yi çağırmıyorsun, çağırma. Yahu bari Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal’ı çağırın, bir davet edin. Darbe mağdurluğuna yatıyorsun. Korkma, kimse sana darbe yapamayacak. Millet sana sandıkta darbe yapacak. Bir Cindoruk var, bari onu çağır” diye konuştu.

Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, ‘mafyanın ayda 10 bin dolar verdiği siyasetçiyi’ açıklamasını istedi. Altay, "Kimin kimin yanında olduğunu, olacağını bilmem. Kimin kimin emrinde olduğunu, olacağını bilmem. Biz adalet aradık, adalet arıyoruz, adalet aramaya da devam edeceğiz. Bulana kadar arayacağız. Adaletin tecellisini engelleyen herkesle de çatır çatır mücadele edeceğiz" dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan, Soylu'ya yazı yazarak, 10 bin dolar alan siyasetçinin isminin açıklamasını isteyeceklerini belirten Altay, "Bu isim İçişleri Bakanı'nda var. İçişleri Bakanı suçu ve suçluyu saklamış, gizlemiş. Bunun adı yardım ve yataklıktır. Mafya, bu kişiye parayı yeni vermeye başlamışsa onu da açıklasın" dedi.

Akşener: Siyaset tehditle değil hizmetle yapılır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini hedef almasının ardından siyasilerden gelen destek mesajları için teşekkür etti. Akşener, "O sandık gelir, milletimiz dersi kime veriyor, herkes görür" dedi.

Akşener, sosyal medya paylaşımında; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Rize ziyareti ile ilgili "Yine dua et ki, gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu daha bir. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler" sözleri karşısında kendisine destek veren siyasilere teşekkür etti.

Akşener'in paylaşımı şöyle:

"Sayın Erdoğan'ın dünkü hezeyanları karşısında dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyorum. Siyaset tehditle değil, hizmetle yapılır. Merkezine koltuğu değil, milleti koyarak yapılır. O sandık gelir, milletimiz dersi kime veriyor, herkes görür."