Açılın, kimyacılar geliyor

Farkında mısınız bilmem ama kimya sektörü her geçen gün biraz daha yükselen bir grafik ile yüzümüzü güldüren bir sektör halini alıyor. Ha diyeceksiniz ki, epeydir bu durum zaten böyle. Muhakkak öyle; ancak son zamanlarda özellikle ihracat alanında çok güzel işler çıkartan kimya sektörü iki aydan bu yana da ihracatın lideri konumuna ulaştı. Birçok konuyu eleştiriyoruz, arada iyi olanlara da değinmek lazım diyerek bu konuyu kaleme almak istedim. Kaleme alırken de, ne oldu da sektör böyle bir yükselişi başardı hususunu da ön plana çıkartarak, aynı hedefi güden sektörlere de ışık tutmaya gayret edeceğim.

Evvela biraz verilere bakalım, ardından İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) yeniden seçilen sevgili başkanı Adil Pelister ile yaptığım görüşmeden ve konuya ilişkin değerlendirmelerinden söz edeceğim. Kimya sektörümüzün Nisan ayı ihracatı 3,3 milyar dolar olarak tamamlandı. Mart ayında da lider olan sektörün, Nisan 2021’e bakıldığında elde ettiği artış yüzde 53. Ve yılbaşından bu yana artış oranı da yüzde 45’e dayanmış durumda. Toplam ihracat rakamı ise 10,8 milyar dolar. Otomotiv ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri ise kimya sektörünün hemen arkasından gelmekte. Otomotiv 2 milyar 744 milyon, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 2 milyar 41 milyon dolar ihracat geçekleştirmiş. Son bir istatistiki bilgi ise, birim ihracat değerimize ilişkin. Kilogram bazında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 20 artarak 1,44 dolara ulaşmış. İyi ve yeterli midir derseniz, elbette halen çok düşük olduğunu belirtmeden edemem.

Adil Pelister başkana özellikle ihracat potansiyeli olan diğer firmalarımıza da yol gösterici olması açısından bunu nasıl başardıklarını sordum. Başkan, özellikle yurtiçindeki fiyat ve vade sıkışıklığı ile de çok ilgisi olduğunu, firmaların dışa açılma ihtiyacını daha fazla hissettiklerini belirtti. Toplam 27 sektörü besleyen bir sektör olarak, 83 milyon nüfuslu Türkiye ile sınırlı kalmak yerine 7 milyarlık bir potansiyele satış yapabilme gerçeği, sektör tarafından son derece iyi benimsendi derken, birlik olarak da elbette ellerinden gelen desteği verdiklerini dile getirdi. Özellikle pandemi döneminde yaşanan lojistik ve tedarik sıkıntıları le Türkiye’nin birçok ülke açısından tercih edilen konuma da geldiğini belirtirken, aslında diğer sektörlere de bir mesaj yollamış oldu. Tüm birlikler ve TİM eminim bu konuda yeterince çaba harcıyor, ancak kimya sektörünün yükselen grafiğinin çok iyi analiz edilerek örnek alınması gerektiğine inanıyorum ve kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Başkan, bu işin bir bileşke olduğunu; iç piyasadaki daralma ve nakit sıkışıklığı, pandemi sonrası Batı’ya olan yakınlığımız ve üretim ile ihracat tecrübelerimiz, sektörün ihracata yatkınlığı gibi tüm faktörler bir araya geldi ve ortaya iyi sonuç çıktı özetini yaparak, çok daha iyi hedeflere ulaşılacağının da sinyalini vermiş oldu.

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar en çok yükseliş gösteren gruplar olmuş. Yine katma değeri yüksek ürün üretmek amaçlı tam da bugün devreye alınan Kimya Teknoloji Merkezi’nin de önemli bir katkı sağlayacağına başkanın inancı tam. Ben de bu görüşe katılıyor ve sonuna kadar destekliyorum.

Her zaman söylerim, parçalara bölerek ve uzmanlaşarak konuya konsantre olabilmek, başarının ana sırrıdır. Kimya sektörünün de başarı öyküsünün altında yatan bu. Darısı tüm sektörlerimizin başına.