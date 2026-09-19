Açlık Oyunları: Gübrenin NPK’sı
“Yanacaksak beraber yanarız.” Açlık Oyunları
2027 hasadını belirleyecek ekimler yaklaşırken süre daralıyor. Brezilya çiftçisi mevsimlere direnerek pahalı gübreyi toprağa vermeyi erteliyor. Yaklaşık 176 milyon nüfuslu Bangladeş’in 700 bin tonluk fosforlu gübre alımında pazarlık sürüyor; ekim takvimi beklemiyor. Ürün var; alım gücü yetişmiyor.
Atlantik’in öte yakasında ise New Orleans Limanı’na Fas’tan 54 bin ton TSP fosfat gübresi ulaşıyor. Trump yönetimi Fas fosfatına uygulanan telafi edici vergileri geçici askıya alarak ülkenin üreticisi OCP’ye Amerikan pazarının kapısını yeniden açtı. Washington kendi çiftçisine yeni tedarik kanalı açarken Dakka finansman hesabıyla uğraşıyor. Hürmüz kaynaklı kükürt (sülfür) krizi, Güney Afrika’da Foskor’un fosforik asit üretimini durdurdu. Fosfat kayası üreticisi Kropz ise gerileyen satış fiyatları, artan maliyetler ve üretimini artırmakta yaşadığı güçlükler nedeniyle üretimi askıya aldı. Avrupa’da yükselen doğal gaz maliyetleri amonyak üreticilerini negatif marja itiyor. Rusya, sülfürik asit ihracatını yasakladı bile. Ürede ipleri elinde tutan Çin geri dönüş peşinde. O kadar ki gübre ticaretinde devletler başrolde.
Suzanne Collins’in Açlık Oyunları’nda iktidar, üretimin ve gıdanın dağılımını da yönetir. Gübre piyasasında da kaynağın varlığı, herkesin erişimini güvenceye almıyor. Ekim zamanı yaklaşırken başkentlerde alınan kararlar, limanlara yönelen gemiler ve tarlada bekleyen çiftçiler aynı hikâyede buluşuyor. Sofranın kaderi, tohum henüz toprağa düşmeden şekillenmeye başlıyor.
Üç kısaltma, tek sofra
Gübrenin alfabesinde N azot, P fosfor, K potasyum. Bu besinler birbirinin yerini tutmuyor. Ürenin ucuzlaması fosfor açığını kapatmıyor. Her harfin ayrı üretim zinciri ve maliyeti var.
Fosfor ve potasyum içerikleri etiketlerde PO ve KO eşdeğerleriyle gösteriliyor. Doğal gazdan sağlanan hidrojen, havadaki azotla birleşip amonyağa (NH) dönüşüyor; bu hammadde üre üretimini besliyor. Fosforik asitle birleşen amonyaktan, azot ve fosfor taşıyan diamonyum fosfat (DAP) ve monoamonyum fosfat (MAP) üretiliyor. Triple süper fosfat (TSP) yoğun fosfor; tekli süper fosfat (SSP) daha düşük fosforla birlikte kükürt ve kalsiyum sağlıyor.
Fosforik aside ulaşmak için fosfat kayası, kükürtten üretilen sülfürik asitle işleniyor. Hürmüz’deki sevkiyat aksamaları bu girdiyi pahalılaştırıp asit ve gübre üretimini sıkıştırıyor. Kükürt darlığı fosfatlı gübre üretimini daraltırken fabrikaların fosfat kayasına talebini de azaltıyor. Güney Afrika’daki Kropz’un üretimi askıya alması, sıkışıklığın madene kadar geri döndüğünü gösteriyor. Fosfat kayasına sahip olmak, onu kârlı biçimde üretmeye yetmiyor. Kayayı tarımsal güvenceye çevirmek için kükürt, enerji, kimya kapasitesi, lojistik ve finansman gerekiyor.
Kayanın fiyatı, sofranın bedeli
Namibya’nın deniz tabanında yıllık 3 milyon ton fosfat konsantresi hedefleyen Sandpiper projesine çevresel uygunluk vermesi, kaynak arayışının derinliğini gösteriyor. Diğer izinler ve çevresel tartışmalar sürerken fosfatın stratejik değeri ağırlık kazanıyor.
Yaklaşık 176 milyon nüfuslu Bangladeş’in 500 bin tonluk DAP ihalesinde en düşük ilk teklif ton başına 978,89 dolardı. Sonrasında 100 bin ton Rus DAP’ı 938 dolardan bağlandı. Ancak 10 Eylül itibarıyla kalan 400 bin ton DAP ve 200 bin ton TSP için alım henüz kesinleşmemişti. Pakistan’da ithalatçılar, beklenen DAP desteğinin devreye girme ihtimalini artık düşük görüyor. Kamu desteğinin buğdaya yönelmesi beklenirken ithalatçılar gübre talebi beklentilerini aşağı çekiyor. AB’nin 2026 tarımsal kriz rezervi de tükendi. Gübre fiyatıyla çiftçinin alım gücü arasındaki makası kapatmaya çalışan devletler, kendi bütçe sınırlarına dayanıyor.
Hindistan: Ucuz ürenin pahalı alışkanlığı
Hindistan, fosforlu gübre üretimini korumak için kükürt (sülfür) alım fiyatının ton başına 800 dolar eşiğini aşan bölümüne yüzde 20 destek uygulama kararı aldı. Sülfürik asitte aynı destek, 266,67 dolar eşiğinin üzerindeki tutara uygulanıyor. Aynı zamanda dünyanın en önemli gübre ithalatçısı eski tüketim alışkanlığından çıkış arıyor. Çiftçi 45 kilogramlık üre torbasına vergi hariç yaklaşık 2,5 dolar ödüyor. Ton başına 390 dolarlık ithalat fiyatıyla aynı miktarın ürün maliyeti 17,6 dolar. Aradaki fark kamu bütçesine yazılıyor. Yeşil Devrim’in verimi yükselten desteği, zamanla üreyi diğer besinlere göre aşırı ucuz tutarak dengesiz gübrelemeyi besledi. Fazladan N, eksik P’yi tamamlamıyor.
Fosfor ve potasyumda destek içerilen besin maddesine (NBS) göre hesaplanırken üre ayrı, kontrollü fiyat rejiminde kalıyor. Yeni Delhi şimdi bazı bölgelerde satış miktarını sınırlıyor; 40 bölgede arazi büyüklüğü ve ekilen ürüne göre ihtiyaç hesabıyla dağıtım deniyor. Bloomberg’ün görüştüğü Pencaplı çiftçi ise kooperatiften alamadığı üreyi özel satıcıdan tamamlamayı planlıyor. Toprak analizi, ürüne göre doz ve N-P-K arasındaki fiyat dengesi aynı reformda buluşmalı. Arz politikası “daha fazla üret”, kullanım politikası “ihtiyacın kadar uygula” diyor. Yeni fabrika, eski alışkanlığı kendiliğinden değiştirmiyor.
İthalattan imalata gübrede sanayi seferberliği
İki büyük ithalatçı, üretim kapasitesini kamu teşvikleriyle büyütüyor. Brezilya’da Profert, kamu bankası BNDES üzerinden fabrika yatırımlarına finansman öngörüyor; yerli gübrenin zorunlu kullanım payı 2027–2037 arasında yüzde2’den yüzde 10’a yükseliyor. Ürede 2029 için yıllık 1,2 milyon ton ilave kapasite planlanırken fosfatlı ürünlerde de yatırımlar hazırlanıyor.
Hindistan ise dokuz tesise kadar yatırımla yıllık 10 milyon ton ilave üre kapasitesi hedefliyor. Yeni politika yatırımcıya yüzde 12–16 özkaynak getirisi bandı sunarken kur riskini sınırlıyor. Brezilya’da sanayi örgütü Sinprifert, kükürt alımları için üç aylık yaklaşık 389 milyon dolarlık destek istiyor. Hindistan’da devreye alınan kükürt ve sülfürik asit desteği ise mevcut gübre üretimini ayakta tutmayı amaçlıyor. Böylece yeni tesisler için yatırım teşviki, çalışan tesisler için hammadde desteği birlikte ilerliyor.
Arjantin, 30 yıllık vergi ve hukuki istikrar güvencesiyle Pampa Energia’nın yerli doğal gazı yıllık 2,1 milyon ton üreye dönüştürecek 2,7 milyar dolarlık yatırımını destekliyor. Suudi Arabistan’da SABIC AN, devletin doğal gaz tahsisinin ardından yıllık 2,6 milyon tonluk yeni üre tesisi için nihai yatırım kararını aldı. Katar’ın kamu enerji şirketi QatarEnergy de 2030’a kadar yıllık üre kapasitesini iki katına, 12,4 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. Yeni tesisler yıllar sonra üretime geçecek. 2027 hasadının gübresi ise bu ekim dönemine yetişmek zorunda.
Fas’ın kaynağı, Amerika’nın fabrikası
ABD’nin çiftçi kooperatiflerinden CHS ile Faslı OCP, Louisiana’da 450 milyon dolara kadar yatırımla yılda 1 milyon tonun üzerinde fosforlu gübre kapasitesi planlıyor. Ülkenin 40 yılı aşkın sürenin ardından ilk yeni fosfatlı gübre tesisine asidi OCP sağlayacak. Fas’ın rezervleri, Amerikan fabrikası ve kooperatifin dağıtım ağıyla uzun vadeli bağ kuracak.
ABD’li gübre üreticisi Mosaic’in pazarı hem ithalata hem yeni yerli rakibe açılırken çiftçinin tedarik seçenekleri genişliyor. Trump yönetiminin bu adımında çiftçinin girdiye erişimi, yerleşik üreticiyi koruma siyasetinin önüne geçiyor. O kadar ki kükürt baskısı Amerikan üreticilerini zorladığı için Florida’dan sekiz milletvekili, fosfatlı gübre üretimindeki kesintilere dikkat çekerek Trump yönetiminden rafineriler ve kükürt tedarikçileriyle koordineli müdahale istedi.
Türkiye’nin kurulu gübre kapasitesi ithal girdilere bağımlı. İthal hammaddeye bağımlılık kapasite kullanımını sınırlıyor. Ankara şimdi fosfatın kaynağına yöneliyor. 19 Ağustos’ta imzalanan fosfat mutabakatı, önce fosfat kayası üretimini ve uzun vadeli ticareti, ardından fosforik asit ve nihai gübre için entegre tesisleri hedefliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıkladığı çerçeve, sahalarla birlikte cevheri limana taşıyacak demiryolunu kapsıyor.
8 Eylül’de Rusya ile imzalanan mutabakat, azotlu ve fosforlu gübrelerle amonyakta ihracat kısıtlamalarından muafiyet hedefliyor. Rusya hattı ekim öncesindeki tedariki, Suriye hattı uzun vadeli üretim zincirini güçlendirmeyi hedefliyor. Kükürt tedariki ve asit kapasitesiyle tamamlanacak bu yapı, mevcut fabrikaları besleyebilir. Sözleşmeler ve yatırımlar hayata geçtikçe Suriye’nin yeniden inşasıyla Türkiye’nin iaşesi aynı üretim zincirinde buluşabilir.
Sonuç: Şansa bırakılmayacak harf
Fosfatın muhasebe değeriyle stratejik değeri giderek ayrışıyor. 30 Eylül 2025 tarih ve “Jeoloji Depremden Ötesidir” başlıklı yazıda bu konuyu detaylı incelemiştik. Petrol veya bakır kadar görünür değil; “düşük değerli” bir mineral gibi algılanabiliyor. Oysa fosforun yerine başka bir element geçmiyor. Hürmüz krizi patlak verdiğinde 10 Mart günü “Bir Avuç Gübre İçin” başlığını atmıştık. Kalıcı eksiklik verimden rekolteye, gıda arzından iaşeye uzanıyor.
Açlık Oyunları’ndaki meşhur dilek: “Şans hep sizden yana olsun.” Gerçek hayatta iaşe bir oyun değil. Fosfatta yeni sınai politika aynı cümlede birleşiyor: Kaynağı güvenceye al, dönüşüm zincirini kontrol et, çiftçinin P erişimini tesadüfe bırakma.
|Borsa
|13.284,42
|-1,67 %
|Dolar
|48,7673
|0,07 %
|Euro
|56,0095
|0,16 %
|Euro/Dolar
|1,1484
|0,06 %
|Altın (GR)
|6.794,94
|-0,30 %
|Altın (ONS)
|4.378,25
|0,84 %
|Brent
|99,6910
|-0,87 %