Açlık Oyunları: Gübrenin NPK’sı

“Yanacaksak beraber yanarız.” Açlık Oyunları

2027 hasadını belirleyecek ekimler yaklaşırken sü­re daralıyor. Brezilya çift­çisi mevsimlere direnerek paha­lı gübreyi toprağa vermeyi erteli­yor. Yaklaşık 176 milyon nüfuslu Bangladeş’in 700 bin tonluk fos­forlu gübre alımında pazarlık sü­rüyor; ekim takvimi beklemiyor. Ürün var; alım gücü yetişmiyor.

Atlantik’in öte yakasında ise New Orleans Limanı’na Fas’tan 54 bin ton TSP fosfat gübresi ula­şıyor. Trump yönetimi Fas fosfatı­na uygulanan telafi edici vergileri geçici askıya alarak ülkenin üreti­cisi OCP’ye Amerikan pazarının kapısını yeniden açtı. Washing­ton kendi çiftçisine yeni tedarik kanalı açarken Dakka finansman hesabıyla uğraşıyor. Hürmüz kay­naklı kükürt (sülfür) krizi, Güney Afrika’da Foskor’un fosforik asit üretimini durdurdu. Fosfat kayası üreticisi Kropz ise gerileyen satış fiyatları, artan maliyetler ve üreti­mini artırmakta yaşadığı güçlük­ler nedeniyle üretimi askıya al­dı. Avrupa’da yükselen doğal gaz maliyetleri amonyak üreticilerini negatif marja itiyor. Rusya, sülfü­rik asit ihracatını yasakladı bile. Ürede ipleri elinde tutan Çin geri dönüş peşinde. O kadar ki gübre ticaretinde devletler başrolde.

Suzanne Collins’in Açlık Oyun­ları’nda iktidar, üretimin ve gıda­nın dağılımını da yönetir. Gübre piyasasında da kaynağın varlığı, herkesin erişimini güvenceye al­mıyor. Ekim zamanı yaklaşırken başkentlerde alınan kararlar, li­manlara yönelen gemiler ve tar­lada bekleyen çiftçiler aynı hikâ­yede buluşuyor. Sofranın kaderi, tohum henüz toprağa düşmeden şekillenmeye başlıyor.

Üç kısaltma, tek sofra

Gübrenin alfabesinde N azot, P fosfor, K potasyum. Bu besinler birbirinin yerini tutmuyor. Üre­nin ucuzlaması fosfor açığını ka­patmıyor. Her harfin ayrı üretim zinciri ve maliyeti var.

Fosfor ve potasyum içerikle­ri etiketlerde PO ve KO eşdeğer­leriyle gösteriliyor. Doğal gaz­dan sağlanan hidrojen, havada­ki azotla birleşip amonyağa (NH) dönüşüyor; bu hammadde üre üretimini besliyor. Fosforik asit­le birleşen amonyaktan, azot ve fosfor taşıyan diamonyum fos­fat (DAP) ve monoamonyum fos­fat (MAP) üretiliyor. Triple süper fosfat (TSP) yoğun fosfor; tekli sü­per fosfat (SSP) daha düşük fos­forla birlikte kükürt ve kalsiyum sağlıyor.

Fosforik aside ulaşmak için fos­fat kayası, kükürtten üretilen sül­fürik asitle işleniyor. Hürmüz’deki sevkiyat aksamaları bu girdiyi pa­halılaştırıp asit ve gübre üretimi­ni sıkıştırıyor. Kükürt darlığı fos­fatlı gübre üretimini daraltırken fabrikaların fosfat kayasına tale­bini de azaltıyor. Güney Afrika’da­ki Kropz’un üretimi askıya alma­sı, sıkışıklığın madene kadar geri döndüğünü gösteriyor. Fosfat ka­yasına sahip olmak, onu kârlı bi­çimde üretmeye yetmiyor. Kayayı tarımsal güvenceye çevirmek için kükürt, enerji, kimya kapasitesi, lojistik ve finansman gerekiyor.

Kayanın fiyatı, sofranın bedeli

Namibya’nın deniz tabanında yıllık 3 milyon ton fosfat konsant­resi hedefleyen Sandpiper pro­jesine çevresel uygunluk verme­si, kaynak arayışının derinliğini gösteriyor. Diğer izinler ve çevre­sel tartışmalar sürerken fosfatın stratejik değeri ağırlık kazanıyor.

Yaklaşık 176 milyon nüfuslu Bangladeş’in 500 bin tonluk DAP ihalesinde en düşük ilk teklif ton başına 978,89 dolardı. Sonrasında 100 bin ton Rus DAP’ı 938 dolar­dan bağlandı. Ancak 10 Eylül iti­barıyla kalan 400 bin ton DAP ve 200 bin ton TSP için alım henüz kesinleşmemişti. Pakistan’da it­halatçılar, beklenen DAP desteği­nin devreye girme ihtimalini artık düşük görüyor. Kamu desteğinin buğdaya yönelmesi beklenirken ithalatçılar gübre talebi beklenti­lerini aşağı çekiyor. AB’nin 2026 tarımsal kriz rezervi de tükendi. Gübre fiyatıyla çiftçinin alım gü­cü arasındaki makası kapatmaya çalışan devletler, kendi bütçe sı­nırlarına dayanıyor.

Hindistan: Ucuz ürenin pahalı alışkanlığı

Hindistan, fosforlu gübre üre­timini korumak için kükürt (sül­für) alım fiyatının ton başına 800 dolar eşiğini aşan bölümüne yüz­de 20 destek uygulama kararı aldı. Sülfürik asitte aynı destek, 266,67 dolar eşiğinin üzerindeki tutara uygulanıyor. Aynı zamanda dün­yanın en önemli gübre ithalatçısı eski tüketim alışkanlığından çı­kış arıyor. Çiftçi 45 kilogramlık üre torbasına vergi hariç yakla­şık 2,5 dolar ödüyor. Ton başına 390 dolarlık ithalat fiyatıyla aynı miktarın ürün maliyeti 17,6 do­lar. Aradaki fark kamu bütçesine yazılıyor. Yeşil Devrim’in verimi yükselten desteği, zamanla üreyi diğer besinlere göre aşırı ucuz tu­tarak dengesiz gübrelemeyi besle­di. Fazladan N, eksik P’yi tamam­lamıyor.

Fosfor ve potasyumda destek içerilen besin maddesine (NBS) göre hesaplanırken üre ayrı, kont­rollü fiyat rejiminde kalıyor. Yeni Delhi şimdi bazı bölgelerde satış miktarını sınırlıyor; 40 bölgede arazi büyüklüğü ve ekilen ürüne göre ihtiyaç hesabıyla dağıtım de­niyor. Bloomberg’ün görüştüğü Pencaplı çiftçi ise kooperatiften alamadığı üreyi özel satıcıdan ta­mamlamayı planlıyor. Toprak analizi, ürüne göre doz ve N-P-K arasındaki fiyat dengesi aynı re­formda buluşmalı. Arz politikası “daha fazla üret”, kullanım politi­kası “ihtiyacın kadar uygula” di­yor. Yeni fabrika, eski alışkanlığı kendiliğinden değiştirmiyor.

İthalattan imalata gübrede sanayi seferberliği

İki büyük ithalatçı, üretim ka­pasitesini kamu teşvikleriyle bü­yütüyor. Brezilya’da Profert, ka­mu bankası BNDES üzerinden fabrika yatırımlarına finansman öngörüyor; yerli gübrenin zorun­lu kullanım payı 2027–2037 ara­sında yüzde2’den yüzde 10’a yük­seliyor. Ürede 2029 için yıllık 1,2 milyon ton ilave kapasite planla­nırken fosfatlı ürünlerde de yatı­rımlar hazırlanıyor.

Hindistan ise dokuz tesise ka­dar yatırımla yıllık 10 milyon ton ilave üre kapasitesi hedefliyor. Yeni politika yatırımcıya yüzde 12–16 özkaynak getirisi bandı su­narken kur riskini sınırlıyor. Bre­zilya’da sanayi örgütü Sinprifert, kükürt alımları için üç aylık yak­laşık 389 milyon dolarlık destek istiyor. Hindistan’da devreye alı­nan kükürt ve sülfürik asit des­teği ise mevcut gübre üretimini ayakta tutmayı amaçlıyor. Böyle­ce yeni tesisler için yatırım teşvi­ki, çalışan tesisler için hammad­de desteği birlikte ilerliyor.

Arjantin, 30 yıllık vergi ve hu­kuki istikrar güvencesiyle Pampa Energia’nın yerli doğal gazı yıllık 2,1 milyon ton üreye dönüştüre­cek 2,7 milyar dolarlık yatırımını destekliyor. Suudi Arabistan’da SABIC AN, devletin doğal gaz tah­sisinin ardından yıllık 2,6 milyon tonluk yeni üre tesisi için nihai yatırım kararını aldı. Katar’ın ka­mu enerji şirketi QatarEnergy de 2030’a kadar yıllık üre kapasite­sini iki katına, 12,4 milyon tona çı­karmayı hedefliyor. Yeni tesisler yıllar sonra üretime geçecek. 2027 hasadının gübresi ise bu ekim dö­nemine yetişmek zorunda.

Fas’ın kaynağı, Amerika’nın fabrikası

ABD’nin çiftçi kooperatiflerin­den CHS ile Faslı OCP, Louisia­na’da 450 milyon dolara kadar ya­tırımla yılda 1 milyon tonun üze­rinde fosforlu gübre kapasitesi planlıyor. Ülkenin 40 yılı aşkın sürenin ardından ilk yeni fosfatlı gübre tesisine asidi OCP sağlaya­cak. Fas’ın rezervleri, Amerikan fabrikası ve kooperatifin dağıtım ağıyla uzun vadeli bağ kuracak.

ABD’li gübre üreticisi Mosai­c’in pazarı hem ithalata hem ye­ni yerli rakibe açılırken çiftçinin tedarik seçenekleri genişliyor. Trump yönetiminin bu adımın­da çiftçinin girdiye erişimi, yerle­şik üreticiyi koruma siyasetinin önüne geçiyor. O kadar ki kükürt baskısı Amerikan üreticilerini zorladığı için Florida’dan sekiz milletvekili, fosfatlı gübre üre­timindeki kesintilere dikkat çe­kerek Trump yönetiminden rafi­neriler ve kükürt tedarikçileriyle koordineli müdahale istedi.

Türkiye’nin kurulu gübre kapa­sitesi ithal girdilere bağımlı. İthal hammaddeye bağımlılık kapasi­te kullanımını sınırlıyor. Anka­ra şimdi fosfatın kaynağına yö­neliyor. 19 Ağustos’ta imzalanan fosfat mutabakatı, önce fosfat ka­yası üretimini ve uzun vadeli ti­careti, ardından fosforik asit ve nihai gübre için entegre tesisleri hedefliyor. Enerji ve Tabii Kay­naklar Bakanı Alparslan Bayrak­tar’ın açıkladığı çerçeve, sahalar­la birlikte cevheri limana taşıya­cak demiryolunu kapsıyor.

8 Eylül’de Rusya ile imzalanan mutabakat, azotlu ve fosforlu gübrelerle amonyakta ihracat kı­sıtlamalarından muafiyet hedef­liyor. Rusya hattı ekim öncesin­deki tedariki, Suriye hattı uzun vadeli üretim zincirini güçlen­dirmeyi hedefliyor. Kükürt teda­riki ve asit kapasitesiyle tamam­lanacak bu yapı, mevcut fabrika­ları besleyebilir. Sözleşmeler ve yatırımlar hayata geçtikçe Suri­ye’nin yeniden inşasıyla Türki­ye’nin iaşesi aynı üretim zinci­rinde buluşabilir.

Sonuç: Şansa bırakılmayacak harf

Fosfatın muhasebe değeriy­le stratejik değeri giderek ayrışı­yor. 30 Eylül 2025 tarih ve “Jeo­loji Depremden Ötesidir” başlıklı yazıda bu konuyu detaylı incele­miştik. Petrol veya bakır kadar gö­rünür değil; “düşük değerli” bir mineral gibi algılanabiliyor. Oysa fosforun yerine başka bir element geçmiyor. Hürmüz krizi patlak verdiğinde 10 Mart günü “Bir Avuç Gübre İçin” başlığını atmıştık. Ka­lıcı eksiklik verimden rekolteye, gıda arzından iaşeye uzanıyor.

Açlık Oyunları’ndaki meşhur dilek: “Şans hep sizden yana ol­sun.” Gerçek hayatta iaşe bir oyun değil. Fosfatta yeni sınai politika aynı cümlede birleşiyor: Kaynağı güvenceye al, dönüşüm zincirini kontrol et, çiftçinin P erişimini tesadüfe bırakma.