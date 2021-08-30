Actera, 2 ayda 4’üncü yatırımını yaptı

Türkiye’nin en önemli özel sermaye fonu Actera, son yıllarda yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. İsak Antika tarafından kurulan İstanbul merkezli fon, bugüne kadar 20’den fazla şirkete 3,5 milyar doların üzerine yatırım yaptı. Mey, Karnaval Media, Macfit, Mars Cinema Group, Çelebi, Standard Profil, Kamil Koç, Korozo üzere dev firmalara yatırım yapan Actera, son dönemde ise genelde girişim şirketleri ve unicorn adayı firmalara da odaklanmış durumda. Son 2 ayda tamamını DÜNYA Gazetesi’nin duyurduğu 3 önemli yatırıma imza atan Actera, 4’üncü girişimini de unicorn adayı bir teknoloji şirketine yaptı. Bilindiği üzere Actera, 25 Haziran’da Türkiye’nin en önemli elektrikli scooter paylaşım girişimi olan Martı’ya Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile ortak olan Actera, ardından 30 Haziran’da Türkiye’nin ilk yerli ödeme kuruluşu PayTR’nin yüzde 60’lık payını almıştı.

167 MİLYON LİRALIK FON DESTEĞİ

16 Temmuz’da da Rönesans’ın sağlık hizmetleri şirketi Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı’nı alan Danimarka merkezli ISS’nin Türkiye birimi ISS Tesis İdare Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin bir kısmını satın alan Actera, bu kez de e-ticaret ve dijital dönüşüm firmalarına çözüm üreten Akinon İnternet Yatırım ve Proje Geliştirme şirketine yatırım yaptı. Actera, Smartfin Capital ve Revo Capital ile birlikte Akinon’a 20 milyon dolar yani 167 milyon liralık fon sağladı. Rekabet Kurumu’na başvuran tarafların anlaşmasıyla, Akinon’un değerlemesi de 130 milyon doları aşmış oldu.

AKİNON’UN 400 ÇALIŞANI BULUNUYOR

Ahmet Emre Sarı, Tolga Tatari ve Çağrı Orçan tarafından 2017 yılında kurulan Akinon, perakende işletmelerine “dijital satış kanalları”, “katalog ve sipariş yönetim sistemi” ve “mağaza içi uygulama” gibi ürünleriyle omnichannel çözümler sunuyor. Geçmişte Markafoni'nin de kurucusu olan ortaklar, kazandıkları önemli deneyimi yeni bir e-ticaret paketine dönüştürerek önemli bir geri dönüşe imza attılar. Geçen yıl 4.2 milyar TL ticaret hacmi yakalayan, 2021 yılını ise 10 milyar liralık bir rakamla kapatmayı planlayan Akinon'un, 400 kişilik çalışanı bulunuyor. Akinon, çalıştığı 80 firmaya 17 ülkede destek hizmeti veriyor.