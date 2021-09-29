Actera, ISS Türkiye’ye ortak oldu, ISS, Rönesans İşletme’yi bünyeye kattı

DANİMARKA merkezli tesis yönetimi grubu ISS Türkiye’nin ortağı ve CEO’su Cavit Habib, Haziran 2020’deki görüşmemizde sektöre giriş öyküsünü şöyle özetledi:

- 1992’de 15 bin dolar sermaye ile Proser’i kurmuştum. 2005’te ISS, şirketimizin yüzde 70 hissesini aldığında 6 bin kişilik istihdam ve 72 milyon lira ciromuz vardı.

Sonra şu mesajı verdi:

- Zamanla ISS’nin hisse oranı yüzde 90’a çıktı. 2019’da çatımız altındaki 4 şirkette çalışan 42 bin kişiyle 3 milyar liralık ciroya ulaştık. ISS, 50 ülkede faaliyet gösteriyor. Başka ülkede Türkiye’deki gibi bir büyüme yok.

Dün ISS Türkiye ile ilgili iki önemli gelişmeyi öğrendim:

ISS, Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş.’yi satın aldı. Bu işlemle birlikte ISS, 2045 yılına kadar Adana, Elazığ, Bursa ve Yozgat şehir hastanelerinin tesis yönetimi hizmet sağlayıcısı olacak.

ISS’nin Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş.’yi alım işleminde özel sermaye şirketi Actera önemli rol oynadı. Actera, ISS Türkiye’nin yüzde 40 ortağı olacak.

Bu satın alma-hisse satma işlemlerini öğrenince Cavit Habib’le konuştum. ISS Türkiye’nin ulaştığı büyüklüğe işaret etti:

- ISS, 2005’ten beri Türkiye’de bulunuyor ve yaklaşık 1000 büyük müşteriye entegre tesis yönetimi hizmetleri sunuyor. Bu hizmetleri 45 binden fazla çalışanımızla veriyoruz.

Kamu-özel ortaklığı (PPP) modelinin Türkiye’de nispeten yeni olduğunu belirtti:

- ISS, 120 yıllık bilgi birikimine ve dünyanın çeşitli noktalarındaki PPP’ler ile ilgili kapsamlı küresel deneyime sahip. 4 şehir hastanesine yüksek standartlarda hizmet sunmayı dört gözle bekliyoruz.

Söz konusu hastanelerden ikisinde alt yüklenici olarak yer aldıklarını kaydetti:

- Yani, zaten Rönesans İşletme ile başarılı yürüyen bir işbirliğimiz vardı. Hastanelerdeki tesis yönetimi işimiz temizlik, güvenlik, yemek, bahçe bakım ve ilaçlama, hasta taşıma ve yönlendirme, çamaşırhane gibi hizmetleri kapsıyor.

Habab’a ISS Türkiye’deki yüzde 10’luk hissesini sordum, yanıtladı:

- Benim yüzde 10’luk hissem aynen duruyor. Actera, ISS globalden yüzde 40 hisseyi devralıyor.

3.3 milyar dolarlık fonlara danışmanlık yapan Actera yönetimi, ISS Türkiye ortaklığı ile ilgili şu mesajı verdi:

- Bu işlemle ISS Türkiye, pazardaki varlığını daha da artıracak. Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunacak. Bu yolculuğun bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz.

Cavit Habib, ISS Türkiye’nin ulaştığı büyüklükle ilgili şu verileri de paylaştı:

Günlük hayatımızda her 7 kişiden 1’ine hizmetlerimizle dokunuyoruz.

Bankadan AVM’lere, okullardan hastanelere, bahçe bakımına kadar her yerde hayatınıza dokunmuş oluyoruz.

Kadın çalışan sayısı bakımından Türkiye’nin 3’üncü büyük işvereniyiz.

Cavit Habib’in “Dünyada böyle büyüme başka yerde yok” yaklaşımı, ISS Türkiye’nin büyüme çıtasını Rönesans İşletme’nin alımıyla daha yukarı taşıyor.

Buna rağmen Danimarka merkezli ISS, yüzde 40 hissesini Actera’ya satarak Türkiye’deki varlığını yüzde 50’ye indirme yolunu seçiyor.

Türkiye pazarında daha fazla büyürüz

DANİMARKA merkezli ISS’nin Avrupa CEO’su Pierre-Francois Riolacci, Rönesans İşletme Hizmetleri’nin ISS Türkiye bünyesine katılmasını şöyle değerlendirdi:

- Bu yeni ortaklık ve Türk sağlık hizmetleri sektöründeki belirgin genişlememiz, bu kilit segmentte liderlik konumumuzu pekiştirme çabalarımızı ilerletecek.

Ardından ekledi:

- Yeni ortaklık “OneISS” stratejimiz ile tam olarak örtüşüyor. ISS, sermaye yapısıyla Türkiye pazarında daha fazla büyüyecek.

Bankalardan TL kredi alındı, Actera’dan gelen kaynak eklendi

ISS Türkiye CEO’su Cavit Habab, Rönesans Grubu’nun işletme şirketini “bizim asıl işimiz bu değil” düşüncesiyle satmayı gündemine aldığını belirtti:

- ISS Türkiye olarak zaten Rönesans İşletme Hizmetleri ile 2 hastanede alt yüklenici olarak çalışıyorduk. Dolayısıyla bu işten çıkmaları gündeme gelince masaya oturduk.

Alıma kaynak sağlanması amacıyla Actera formülünün devreye girdiğini bildirdi:

- ISS global için bankalardan TL kredisi sağladık. Ayrıca ISS global, şirketimizdeki hisselerinin yüzde 40’ını Actera’ya vererek oradan da kaynak elde etmiş oldu.

Rönesans İşletme Hizmetleri’nin elinde 4 hastaneyle hizmet kontratlarının bulunduğunu vurguladı:

- Aslında 25 yıllık kontrat satın almış oluyoruz.

Satın aldıkları kontratta sağlık hizmetlerinin yer almadığının altını çizdi:

- Bizim yaptığımız iş yemekten temizliğe, hasta naklinden güvenliğe kadar olan diğer hizmetleri kapsıyor. Sağlık tarafı zaten devlete ait.

Kontratlarda garanti olup olmadığını merak ettim, anlattı:

- Sayılara dayanan bazı hizmetlerde garanti var. Yemek, çamaşırhane gibi hizmetlerde bu geçerli. Oralarda da belirli bir oran yakalanınca garantinin devreye girmesine gerek kalmıyor.

Bu yıl yüzde 20 büyüme bekliyoruz

ISS Türkiye CEO’su Cavit Habib’e Haziran 2020’deki sohbetimizi anımsattım:

- 2019 yılını 3 milyar lira ciro ile kapattığınızı söylemiştiniz. 2020’yi nasıl kapattınız?

Şöyle yanıtladı:

- 2020 için 3.3 milyar liralık ciro hedefi koymuştuk. İlk 2 ay hedefler doğrultusunda gerçekleşti. Ancak, 2020’yi 2 milyar 855 milyon liralık ciroyla geride bırakmış olduk.

2021 sonu beklentilerini sordum, yanıtladı:

- Bu yıl yüzde 20’lik bir büyüme hedefledik. Şu ana kadar hedeflerimiz doğrultusunda yol aldık. Yılı yüzde 20 büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz.