Acun Ilıcalı 15 soruda başarının sırrını verecek!

Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) bu yıl 30’uncusunu düzenlediği Ulusal Kalite Kongresi, ilginç konu ve konuklara ev sahipliği yapacak. 16-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve sürdürülebilirliği merkezine alan kongrenin ana teması “Ortak Amacın Gücü”. Kongre, pandemi yüzünden online olarak gerçekleştirilecek ancak Mükemmellik Ödülleri ödül sevincinin paylaşılabilmesi için sınırlı katılımla düzenlenecek törende verilecek.

Kongrede bu yıl iki konuşmacının ismi öne çıkıyor. Bunlardan ilki Nobel ödüllü ABD’li ekonomist Paul Krugman olacak. Krugman, salgın sonrası dünya ve ekonomi üzerine görüşlerini katılımcılarla paylaşacak. Kongrenin bir diğer ünlü ismi ise son dönemde medya ve sporda yaptığı yatırımlarla öne çıkan Acun Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı.

Konuşmanın çerçevesn brlkte hazırladılar Ilıcalı’nın kongrede konuşması önerisi KalDer Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fatma Aydoğdu’dan geldi. Tezmaksan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Aydoğdu’nun tanıdığı Ilıcalı’ya teklif gitti ve o da katılmayı kabul etti. Ardından Kalite Kongresi’nin konsepti çerçevesinde Ilıcalı’nın nasıl bir konuşma yapacağı tartışıldı. Ilıcalı ile yapılan görüşmeler sonucunda kendisine 15 soru gönderildi. Kongrede 40 dakika süresi olan Ilıcalı’ya kongre günü bu soruları KalDer yönetiminden bir ismin iletmesi planlanıyor. Peki Acun Ilıcalı’ya hangi sorular sorulacak derseniz… İşte o sorular: Üzerinde en çok düşündüğünüz, dört elle sarıldığınız proje nedir? Farklı televizyonlarda muhabirlik yaptınız, sabit maaşı bırakıp bu işe yelken açmaya sizi ne itti? Yöneticisi olduğunuz kurumlarda veya projelerde nasıl bir çalışma kültürü hayal ediyorsunuz? Bütün hayatınızda, kariyerinizde sizi dibe düşüren neydi, nasıl kurtuldunuz? Medyadan sonra ne oldu da futbol takımı almaya karar verdiniz? Çok yoğun bir hayatınız var, kişisel hayatınızda önceliklerinizi nasıl yönetiyorsunuz? Kendinizi insan olarak nasıl betimliyorsunuz, aynada kendinizi nasıl görüyorsunuz, kendinizle barışık mısınız? Başarınızın gerçek bir dönüm noktası var mı? Siz kaliteden ne anlıyorsunuz? Bizim yönetsel kalitemize karşılık sizde ne var? Girişimcilikte neleri fırsat olarak görüyorsunuz, nelerden kaçınıyorsunuz? Genç girişimcilere önerileriniz neler? Kongrenin teması “Ortak Amacın Gücü”, sizin paydaşlarınız kimler, ortak amacınız nedir?

‘Daha geniş kesimlere ulaşmak için çağırdık’

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, kongre ile ilgili yaptığımız sohbette daha geniş kesimlere ulaşmak için Acun Ilıcalı’yı kongreye davet ettiklerini söyledi. “Ortada bir başarı hikayesi var. Buna kayıtsız kalamayız. Toplumdan da büyük ilgi var ve bu ilginin kongremize katılımı artıracağını düşündük. Çünkü biz üyemiz olmayanlara da ulaşmak istiyoruz” dedi.

Artık dünyada paydaş kapitalizminin konuşulduğuna anlatan Bayraktar, “Sürdürülebilirliği kongrenin merkezine aldık. Paydaş kapitalizmine dönüşüm çok önemli bir başlık… Nobel ödüllü Paul Krugman, bize yeni dünyayı ve dönüşümü anlatacak. İstiyoruz ki şirketler dönüşümün yaşandığı dünyada aynaya baksın, duruşunu görsün ve kendini daha iyi değerlendirebilsin” diye konuştu.

Yönetime üniversiteli genç almak istiyoruz

Hem şirketlere hem halka kalitenin anlatılması gerektiğine de değinen Yılmaz Bayraktar, şöyle devam etti: “Biz kimseden nakit destek beklemiyoruz. Şirketler bize yeni yönetim modelleriyle tanışması gerekenleri, tedarikçilerini bize göndersinler. Bize en büyük destek bu olur. Bizim görevimiz farkındalığı yaratmak. Fırsat bulduğumuz ölçüde, yönetim bilimi açısından gelecek bizi neye kodluyorsa onu anlatmak, farkındalık yaratmak için çalışacağız. KalDer’in 2 bin üyesi ve 500 de üniversiteli genç üyesi var. O gençlerden bir kız ve 1 erkek öğrenciyi asil ve yedek olarak yönetime alma hedefimiz var.”

Wikipedia’nın kurucusu ‘interneti özgürleştir’ demek için geliyor

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinin en büyük marka ve iş dünyası festivallerinden Brand Week İstanbul, yarın başlıyor. Bu yıl 9’uncu yılına gren Brand Week İstanbul, şehre yayılma hedefinin ilk adımını da atıyor. Zorlu PSM’deki etkinlikleri yine yoğunlukta olacak ama ana açılış Kadıköy Hasanpaşa’daki Müze Gazhane’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasıyla gerçekleştirilecek. 12 Kasım’da sona erecek festivalde sanattan ekonomiye, spordan medyaya her alandan 300’den fazla konuşmacı var. P&G, Nestle, Eti, Google Türkiye, Opet, Yapı Kredi, MediaMarkt Türkiye, Vodafone Türkiye, Kalyon Holding ve Hepsiburada gibi birçok şirketin üst düzey yöneticileri konuşmacı listesinde... Festivalin en ünlü konuğu ise dünyanın en fazla ziyaret edilen 10 web sitesinden biri olan Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales olacak. Bir dönem Türkiye’den erişimin engellendiği sitenin kurucusu, İstanbul’a gelecek ve ‘İnterneti özgürleştir’ başlığı altında sitenin dijital ekonomide üstlendiği misyonu ve buradan doğabilecek dijital/kamusal potansiyelleri anlatacak. Brand Week İstanbul’u düzenleyen ekibin başkanı Pelin Özkan, “Pandemi insanları, markaları, şirketleri, dünyayı kökten değiştirdi. Biz de bu yıl ‘21. Yüzyılda İnsan Olmak’ temasıyla ekonomide, toplumda, sanatta ve teknolojide yeni çağın paradigmalarını yaratıcı isimlerle keşfe çıkıyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın yaratıcı liderlerini izleyiciyle buluşturacağız” diyor.