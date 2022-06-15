“Adalet yürüyüşü bitmiş değil, adalet istiyorsanız bize katılın”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin artık adaletsizliğe tahammülü kalmadığını belirtip, Ankara’dan İstanbul’a yaptığı adalet yürüyüşünü hatırlatarak, “Adaletsizliğe artık tahammül edemiyoruz. Hiçbir suçu olmadığı halde hapishanelerde çürüyen insanların haklarını savunmamız gerekiyor. Geçinemediği için intihar eden annelerin babalarını hakkını savunmak için bir şeyler yapmak lazım” dedi.

Adalet yürüyüşünün bir başlangıç olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “O yürüyüş bir başlangıçtı. Adalet Yürüyüşü bitmiş değil, sürdürüyoruz. O yürüyüş bizi, 6 lideri bir araya getirdi. Hepimiz demokrasiyi, hukuku, adaleti, hakkı istiyoruz. En son kişi adaletsizlikten şikayet etmeyinceye kadar bu yürüyüşümüz devam edecek. Bunu yapmıyorsak siyasetin anlamı ne? Adaletsizlikler o kadar büyük sorunlara yol açtı ki, günlük sorunları göremez hale geldik. Ben size bize katılın derken, bu iki kelimenin sıradan olmadığını, bu davetin sıradan bir davet olmadığını bilmenizi isterim. Adalet istiyorsanız bize katılın. Beraber yaşayalım, huzur içinde yaşayalım diyorsanız bize katılın. Her evde tencere kaynasın, çiftçi ektiği ürünün karşılığını alsın istiyorsanız bize katılın. Biz bunu istiyoruz. Temiz siyaset istiyorsanız bize katılın” dedi.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirerek çalışan ve emeklinin hakkının yendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu haksızlık yeter artık diyorsanız bize katılın beraber olalım. Küçük dereler nehirleri oluşturur ve o nehirler okyanusa akar. Biz artık okyanusa akmak zorundayız” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’da polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının süratle kaldırılarak mahkeme önüne çıkarılmasının sağlanması gerektiğini belirterek, MHP olarak atılacak her adıma sonuna kadar destek olacaklarını söyledi. “HDP’nin kapatılması Anayasa Mahkemesi’nin adalete, tarihe, millete, şehitlere ihmali mümkün olmayan bir görevidir” diyen Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bu olay karşısında sessiz kaldığını belirterek, “Bu sessizliğini neye yoralım?“ diye sordu.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na “PKK’yı terör örgütü olarak görüyor musun? Görmüyor musun? Terörle mücadelenin safında mısın? Değil misin?” sorularını yönelttiği Meclis Grup toplantısında,”Kılıçdaroğlu’nun mezhebi, etnik kökeni, doğduğu yer bizim siyasi eleştirimizin tamamıyla dışındadır. Ve mutlaka saygı gösterilmelidir. Mezhep üzerinden fitne çıkarmaya heves ve tevessül edenler fitnenin çıbanbaşlarıdır. Bizim merakımız, Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğini kamuoyuna taşıyanların bir rol paylaşımı içinde olup olmadığı, talimatla hareket edip etmediği, bu kumpasın arka dekorunda siyasi bir hesabın bulunup bulunmadığıdır” dedi.

HDP’den cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açık müzakere çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde politikalarının açık müzakere, doğrudan diyalog ve gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakat olduğunu belirterek, bu yöntem karşılık bulmazsa kendi yollarında yürüyeceklerini söyledi.

Sancar, “Hiç başka şeyler aramasın kimse. Kulis bilgileriymiş de şuymuş buymuş... Yok öyle şey. Buradayız, herkesle konuşmaya açığız. Bizden daha dürüst, şeffaf davranan yok” diye konuştu.