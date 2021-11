Adaletsiz Toparlanma ve Çevresel Konuların Finansmanı

UNCTAD(United Nations Conference on Trade and Development)’ın 2021 yılı “Ticaret ve Gelişme” raporunda* salgın ve sonrasındaki birçok sıcak konu ele alınıyor. Bu yazıda bu konulardan ikisini sizle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi, salgının ekonomik etkilerinden kurtulmak için alınan önlemler ve bunların etkileri. Diğeriyse önemi her geçen gün artan çevre ve iklim problemleriyle başa çıkılması için gerçekleştirilecek projelerin finansmanı.

Salgının ekonomik etkilerinin hafif atlatılması için ülkeler genel olarak kamu harcamalarını artırma yoluna gittiler ve bu uygulamalar sonuç verdi. Benzer uygulamalar 2008 krizi sonrasında da gerçekleştirilmişti. Fakat o dönemde gelişmiş ülkeler aldıkları önlemleri erken bir şekilde terk ettiler. ABD ve özellikle de Avrupa’da bunun kalıcı problemlere yol açtığını hep beraber gördük. Şimdiyse tedrici bir geçiş yapmaya ve erken adım atmamaya çalışıyorlar. Gelişen ülkeler için aynı rahatlık söz konusu değil. Mali alanlarında yerlerinin yeteri kadar olmaması, borçluluğun yüksek olması, rezerv paraya sahip olunmaması, bazı ülkerlerdeyse aşılama oranlarının düşük kalması gelişen ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki farkın açılmasına neden oldu. Sadece ülkeler arasında değil ülkelerin kendi içinde de bazı kesimler arasında salgın önlemlerine bağlı olarak eşitsizlikler arttı. Bunun en temel sebeplerinden biri, finansal genişleme sonucunda varlık fiyatlarındaki artışla beraber ellerinde varlıkları bulunanlar daha da zenginleşirken, kalan kesimler göreceli olarak fakirleşti. Varlık fiyatları enflasyonu, zaman içinde çeşitli sebeplerle mal fiyatlarındaki enflasyona da dönüştü. Böylece varlık fiyat artışından faydalanamayanlar, mal fiyat artışlarının bedelini öderken oyuna dahil oldular. Yani yemeği zenginler yerken, hesabı herkes ödedi ve ödemeye devam ediyor. Bu anlattıklarım harfiyen bizim ülkemizde de gerçek oldu.

Raporda yukarıda bahsettiğim enflasyonun oluşmasında temel nedenlere de yer verilmiş. Sıcak bir konu olduğu için onlara da değinelim. Temel olarak; enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zincirindeki problemler gibi salgına bağlı nedenler sayılıyor. Küresel enflasyonun kalıcı olması için reel ücretlerde bir artış olması gerektiği, böyle bir artışın da kalıcı olarak mevcut olmadığına vurgu yapılmış. Diğer taraftan da verimlilikteki artış enflasyonun kalıcı olması önündeki bir diğer engel. Aşağıdaki tabloda 2005’ten bu yana ABD, Japonya ve Avrupa’daki biirkimli fiyat artışları yer alıyor. Bu tablo Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artıma konusunda Fed’e göre neden daha gönülsüz olduğunu da çok net gösteriyor. 2005’ten beri hedef olan %2 enflasyon sağlanmış olsaydı fiyatların geleceği noktalar siyah doğruyla gösterilmiş. Renkli eğrilerse ABD, Japonya ve Avrupa’daki kümüle fiyat değişimleri. ABD hedefi dahilinde giderken, Avrupa’nın oldukça uzak olduğunu görüyoruz. Ayrıca salgın sonrası ülkelerin büyümelerine ve toprlanma hızlarına baktığımıza Avrupa, ABD’ye göre oldukça geri kalmış durumda. Hal böyle olunca ECB’den gelecek bir sıkılaşma Avrupa için işleri daha da içinden çıkılmaz hale getireceğinden pek acele etmiyorlar.

İklim ve Çevre Sorunları İçin Kaynak Problemi

Küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve çervresel problemlerin her geçen gün gündemimizde kapladığı yeri artırıyor. Bunun da en büyük sebebi bu alandaki problemlerin gözle görülür hale gelmesi ve hayatın akışına etki etmesi. Bu etkinin artarak devam edeceği de birçok çalışmayla ortaya konmuş durumda. Bu problemlerle mücadele etmek için birçok ülke çeşitli yol haritaları ve niyet beyanları ortaya koyuyorlar. Tabii ki buradaki en büyük soru işaretlerinden biri de bu konuda yapılacak yatırımların boyutu, bu yatırımlara kaynak yaratılması, yani finansmanının sağlanması. Zira çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Raporda her yıl bu alana toplam dünya GSYH’sının %2-3’ünün kaynak olarak ayrılması gerektiği belirtilmiş. Bu da yılda 2.5 trilyon dolara yakın bir para ediyor. Bu kadar büyük yatırımların da organizasyonu doğal olarak sancılı gerçekleşiyor. Yatırımlar devletler tarafından mı, özel sektör tarafından mı yapılacak? Özel sektörün böyle bir yatırımı yapması için gereken motivasyon nasıl sağlanacak? Gelişmiş ve gelişen ülkelerde kaynağa erişim konusunda bu kadar farklar varken, küresel bir problem olan iklim sorunlarıyla nasıl hep beraber başa çıkılabilecek? Ülkeler üstü kuruluşlar bu konuda hangi roller üstlenmeli? gibi birçok sorunun cevaplanması gerekiyor.

Özel sektörün çevresel konularda yatırım yapmakta gönülsüz olmasının arkasında birkaç sebep yatıyor. Bunlardan bir tanesi buradaki yatırımların riskli olması, ikincisi; yatırımların getirilerinin ancak uzun vadede gerçekleşecek olması ve üçüncüsü de bu risklere karşılık getirilerin istenen seviyede olmaması.

Finansman Modelleri

Özellikle gelişen ülkelerin kaynak yaratmaları konusunda birkaç model ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi yeşil tahviller. Bahsettiğim projelerde kullanmak üzere alınan borçlar karşısında ihrac edilen tahviller bunlar. Buradan yaratılacak kaynakla da çevresel sorunlara çözüm oluşturabilecek projeler geliştiriliyor. En fazla kaynağın yaratıldığı alanlardan birisi burası. Diğer bir model de borç-takası. Bu da kaynağa ihtiyacı olan ülkelere verilen borçların geri ödenmesi aşamasında borçların bir kısmının geri ödenmeyip çevresel projelere aktarılmasını öngören model. Uygulaması daha zor olan bu modelin yeşil tahvillere göre kullanım alanı daha kısıtlı. Diğer bir model de devletlerin ya da uluslarüstü kuruluşların desteklediği yeşil-bankalar. İhtiyaç duyulan kaynağın bu bankalar üzerinden sağlanması amaçlanıyor. Bahsettiğim finansman modelleriyle ilgili daha detaylı bilgiyi yine raporda bulabilirsiniz.

Hem ABD seçimlerinde demokratların seçim programlarında çevresel probemlere ilişkin projeler ve kaynakların bulunduğunu gördük, hem de Almanya seçimlerine sosyal demokratlar ve yeşillerin başarılarında bu konudaki hassasiyetlerinin yer aldığına şahit olduk. Dolayısıyla iklim ve çevre sorunları konusu sadece ulvi amaçlarla üzerine kafa yorulan konular olmaktan çıktı. Gerek günlük hayatı etkilemesi, gerekse de seçim sonuçlarına olan etkilerini beraber düşündüğümüzde bu konuların her geçen gündemimizdeki yerini artıracağını rahatlıkla söylebiliriz.

* UNCTAD – Trade and Development Report 2021 – From Recovery to Resilience: The Development Dimension