Adana’dan kitap fuarlarına merhaba

Adana’ya henüz bahar gelmedi; sokaklar bugünlerde mis gibi narenciye çiçekleri kokmuyor, ama Mart-Nisan aylarında bembeyaz olan ve şehre harika kokular salan ağaçlar, yine turuncu meyveleriyle yüklü… Harika bir haber nedeniyle bir kez daha Adana’dayım: TÜYAP Adana Fuarcılık tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen Çukurova 14. Kitap Fuarı, 19 Şubat Cumartesi günü (yarın) TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor.

TÜYAP Fuarcılık Grubu, katılımcı ve ziyaretçilerden gelen yoğun talep üzerine kitap fuarlarını yeniden düzenlemek için hazırlıklara başlamıştı. Pandemi koşulları nedeniyle yaşanan iki yıllık aradan sonraki ilk kitap fuarını Adana’da gerçekleştirme kararı almışlardı. Yarın sabah özlem bitecek…

Fuara bu sene de yalnızca Adana ve ilçelerinden değil, önceki yıllarda olduğu gibi çevre illerden de çok sayıda okur geleceğini düşünüyorum. Çünkü, kitapseverler yazarlar ve yayınevleriyle buluşmayı, kültürel etkinliklere katılmayı özledi. Eminim ki Adana’ya yakın şehirler Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep’teki okurlar da kitap fuarı için gün sayıyorlar.

İlkinden bu yana aralıksız gittim Çukurova Kitap Fuarları’na. Adana’nın kamu kurumlarıyla, yerel yöneticileriyle, yazarlarıyla, kitap meraklılarıyla, öğrencileriyle geride kalan 13 yılda kitap fuarına sahip çıktığına bizzat tanık oldum. İstanbul'dan gelen yazarlar, saatlerce yaptıkları imzalar sonunda kollarında, ellerinde tatlı bir uyuşuklukla otellerine döndüler… Yerel basın gazete, televizyon ve radyolarda kitap fuarını manşetlere, primetime'a taşıdı, konuklarla söyleşiler birbirini izledi…

Çukurova Kitap Fuarı ile ilgili açıklama, TÜYAP Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop’tan geldi. Öztop, şunları söyledi:

“İki yıllık bir aradan sonra kitapseverlerin beklediği müjdeyi vermek istiyoruz. TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak kitap fuarlarımızı yeniden düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yılki ilk kitap fuarımız Adana’da, ardından bir sonraki ay Bursa’da katılımcılarımızı okurlarla buluşturacağız. TÜYAP olarak kitap fuarlarının yeri bizde çok ayrı. Ülkemizin kültürel gelişimine yatırım yaptığımız önemli bir platform olarak görüyoruz kitap fuarlarını, en az fuarlarımızı takip eden okurlar kadar bizim de duygusal bir bağımız var. Çukurova Kitap Fuarı’na bölgedeki tüm ziyaretçilerimizi bekliyor, fuara gelecek önemli yazarlarımızla onları buluşturmak için gün sayıyoruz.”

Adana’da bir önceki kitap fuarı 2020 yılında düzenlenmiş ve 300 katılımcı firma ürünlerini sergilemişti. Fuarı 59 bin 215’i öğrenci olmak üzere, 368 bin 334 kitapsever ziyaret etmişti. Fuar süresince 70 kültür etkinliği ve çok sayıda imza günü yapılmıştı.

COVID-19 tedbirleri tabii ki Çukurova Kitap Fuarı’nda da titizlikle uygulanacak. Sağlık Bakanlığı ve TOBB’un hijyen yönergelerini gözeterek aldığı tedbirlerle katılımcı ve ziyaretçilerine temassız ve sağlıklı fuar ortamı yaratılacak. Fuar, 19-26 Şubat tarihlerinde 10.00 – 20.00 saatlerinde, son gün olan 27 Şubat 2022 tarihinde ise 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarla ilgili etkinlik programı ve ayrıntılı bilgiye Çukurova 14. Kitap Fuarı’nın web sitesinden erişebilecek.

Kitaba olan ilginin olumsuz koşullar da olsa azalmayacağına inancım tam. Yeni bir kitap fuarının heyecanıyla büyük bir istek ve keyifle Adana’dayım, aynı duygularla döneceğimi biliyorum. Eminim Adana beni yine yanıltmayacak…

Kitap tutkunlarının seveceği bir başka fuar da İstanbul’da açıldı. Kitapseverlerin kırtasiyeyle de ilgili oldukları malûm. TÜYAP Fuarcılık tarafından Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TUKİD) işbirliği ile düzenlenen İstanbul Kırtasiye ve Ofis Fuarı’nı ziyaretçiler 20 Şubat’a kadar gezebilecek. Fuara 21 ülke, 406 marka, 252 firma katılıyor…

Bol fuarlı, bol kitaplı günlerde buluşmak umuduyla önümüzdeki ay Bursa Kitap Fuarı’nda da görüşmek üzere daima kitaplı kalın…