Ademovski, Anadolu’daki üreticiye göz kırptı

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 2005’ten bu yana Ramstore çatısı altında faaliyet gösteren Migros, bölgeden çekiliyor. Geçtiğimiz hafta KAP’a yaptığı açıklama ile Kuzey Makedonya’da faaliyet gösteren Ramstore Makedonya’nın yüzde 99 hissesine sahip olan bağlı ortaklık Ramstore Bulgaria EAD’nin yüzde 100 hissesinin satışı için ön sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Bu satışla Migros markası Koç Holding çatısı altındayken yerleştiği Vardar Ovası’ndan çıkmış olacak.

Görüşmelerde Anadolu Holdingde alıcı taraf olarak masaya oturan City Plaza Skopje DOO’nun Yönetim Kurulu Başkanı’nın planlarında ise Migros markasını bu topraklardan çıkarmak değil tam tersine artırmak var. Eğitim, inşaat, turizm gibi sektörlerde faaliyetleri olan şirketin patronu Aydoğan Ademovski, yaptığı hayır işleriyle de Kuzey Makedonya’nın önde gelen iş insanlarından biri olarak tanınıyor. DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Ademovski, aslen Türk olduğunu ve atalarının Karaman’dan Balkanlar’a gelerek Pirlepe kentini kurduklarını belirtti. Ramstore’un Kuzey Makedonya’ya ilk geldiği günden bu yana ortağı olduğunun altını çizen Ademovski, “Ön anlaşmayı imzaladık. Satın alma gerçekleştikten sonra da Migros ile ipleri koparmayacağız. Tam tersine ülke genelinde Migros markalı ürünleri Ramstore marketlerinde artıracağız. Yıllık 4 milyon euroya yakın ithalat yapıyoruz, bu daha da yükselecek” dedi.

Gözünü Yunan rakibin yerine dikti

Bir iş insanı olarak bölgede birçok yatırımı aynı anda yürüttüklerini belirten Ademovski, pandeminin olumsuz etkileri nedeniyle bazı planların ertelendiğine dikkat çekti. Ramstore’un şu anda Kuzey Makedonya’da 28 marketle faaliyet gösterdiğini anlatan iş insanı, hedeflerinin 2025’e kadar bu sayıyı 50’ye çıkarmak olduğunu vurguladı. Ademovski, planlarını şöyle anlattı: “Hayalim Ramstore’un Kuzey Makedonya’da perakende sektöründe ilk 3’e girmesi. Şu anda Yunanistan menşeli Veropoulos ikinci sırada. Birincilikte bir yerli grup var. Benim hedefim kısa sürede Veropoulos’un yerine oturmak, ardından da zirveye çıkmak. Bunun için mevcuttaki 25 bin metrekarelik toplam satış alanını 55 bine çıkarmak istiyoruz. Bu da en az 20 milyon euroluk ek yatırım anlamına geliyor.”

Anadolu'daki üreticilerle işbirlikleri yapacağız

Ademovski, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında halen devam etmekte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın birçok alanda avantajlar yarattığına vurgu yaparak, bunun yeni yatırımları da gündeme getireceğine dikkat çekti. “Türkiye ile gıda ve tarıma yönelik ciddi yatırım planlarımız var. Türkiye’den yarı mamul getirip burada paketleme yapacağız” diyen Ademovski, geleceğin sektörleri olan tarım ve gıdada birçok ortak projeye ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Kuzey Makedonyalı iş insanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Anadolu bizim için çok önemli. Sadece büyük şirketler değil, Anadolu’daki küçük üreticilerle de görüşmelerimiz var. Örneğin atalarımın geldiği Konya’dan birçok şirketle temas halindeyiz. Pandemi planları erteletti.”

Türk çarşısında saraçlık yapmış, hukuk mezunu

Üsküp’te 30 yıldır ticaretle uğraştığını belirten Aydoğan Ademovski, çocukluğunun babasının saraç atölyesinde geçtiğini söyledi. "10 yaşından bu yana ticaret hayatındayım” diyen iş insanı, üniversitede hukuk eğitimi almış. Türkiye’de Manastır Fahri Konsolosu olan Ademovski, birçok iş örgütünde de aktif görevler üstlenen bir isim. Makedonya Türkiye Ticaret Odası Başkanlığı’nın yanı sıra ülkede eğitim alanında da öne çıkan isimlerden. Balkan Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanlıklarını yürüten Ademovski, burada 1000’e yakın gence burs sağladıklarının altını çiziyor. City Plaza doo Skopje çatısı altında Ramstore dışında Üsküp Hilton, Stone Bridge Hotel, Pera İnşaat gibi şirketler bulunuyor. Ademovski, şu anda şirketlerde toplam 360 kişinin istihdam edildiğini belirtirken, Ramstore satın alması tamamlandıktan sonra bu sayıya 1000 kişinin daha ekleneceğini ifade etti.