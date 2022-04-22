Adnan Saygun: Müziğimizin Türk Beşleri’nden…

‘’Türk Beşleri’’ ismiyle anılan bestecilerden Ahmet Adnan Saygun, operadan türküye kadar uzanan besteleriyle, müziğimizin dünyada tanınmasına katkıda bulunmuş bir ustadır..

Adnan Saygun, 1907 yılında İzmir’de, Milli Kütüphane’nin kurucusu olup, ‘’Celâl Hoca‘’ olarak tanınan Mehmet Celalettin bey ve Zeynep Semiha hanımın oğlu olarak dünyaya geldi. İttihat Terakki Sultanisine devam etti. Bu okul sanat eğitimi ağırlıklıydı. 13 yaşında Rosatti’den piyano dersi almaya başladı, Macar Tevfik’le çalışmalarını sürdürdü. Sadettin Arel’den armoni dersi aldı.1926’da öğretmenliğe başladı. Maarif Vekaleti’nin açtığı sınavı kazanarak, burslu olarak Paris’e gitti. Müzik okulu Schola Cantarun’da önemli müzisyenlerden ders aldı. İlk eseri Divertissement’i besteledi. 1931’de yurda dönerek Musiki Muallim Mektebi’nde öğretmenliğe başladı.

1934’de Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestra’sının şefi oldu. Türkiye’yi ziyaret eden İran Şahı onuruna Atatürk’ün önerisiyle Türk -İran dostluğu adına, librettosunu Münir Hayri Egeli’nin yazdığı Özsoy operasını besteledi. Atatürk’ün talebiyle, Cumhuriyet insanının doğuşunu anlatan Taşbebek operasını besteledi. Soyadı kanununda ‘’Saygın’’ soyadını almak istedi, başkası almıştı,‘’Saygun’’ soyadını aldı. 1936’da Türkiye’ye gelen Macar besteci Bela Bartok’la birlikte Türkiye’de geziye katılıp, türküleri notaya aldı. Çalışmaları “Türk Halk Musikisi” adıyla yayınlandı. 1940’ta Ses ve Tel Derneğini kurdu, etno-müzikoloji çalışmalarını burada yayınladı. Yunus Emre Oratoryosu, 4 yıllık bir çalışmayla ilk kez 1946’da, Ankara’da seslendirildi. Eser, 1958’de BM’nin kuruluş yıldönümünde, ünlü orkestra şefi Stokowski yönetiminde icra edildi. Saygun’a İnönü Armağanı, Fransız Akademi Nişanı, İtalyan Hükümeti Sibelius Madalyası verildi. Türkiye’nin ilk Devlet Sanatçısı oldu. 1981’de Atatürk Sanat Armağanı aldı, 1982’de fahri profesör ünvanı verildi.

Vefat ettiği 1989‘a dek operalar, ağıtlar, türküler, senfoniler, konçertolar toplam 75 eser besteledi. 14 kitap kaleme aldı.

‘’Türk Beşleri ‘’arasında yer alan Saygun, Türk ezgilerinin dünyaya açılmasına öncülük eden insan oldu, bu nedenle yeri apayrıdır. Yine ‘’kültürel ulusalcılık’’ akımının öncüsüdür. Bilkent Üniversitesi, anısına Ahmet Adnan Saygun Müzik Araştırma Merkezi kurdu. İzmir Büyük Şehir Belediyesi ana sanat merkezine adını verdi.

Kendisini saygıyla anıyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:

Köy Enstitüleri‘nin 82. kuruluş yılı anısına İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin kültür yayını ‘’Köy Enstitüleri‘’ tüm İstanbul‘da yankılanıyor, ilk kez bu isme uygun bir anma oldu, kutluyorum..