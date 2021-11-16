Adriyatik’ten Çin Seddi’ne ‘işte birlik’ gerçek mi oluyor?

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan 1990’larda bağımsızlıklarını kazandıklarında heyecan ve umut vardı ama hepsi daha yolun başındaydı. Bu nedenle o yıllarda merhum Turgut Özal, “21’inci yüzyıl Türklerin asrı olacak” dediğinde, merhum Süleyman Demirel “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar Türkçe konuşan coğrafyanın önemli güç olduğundan” bahsettiğinde, hayal görmekle itham edilmişler, en azından hafife alınmışlardı. Aradan 30 yıl geçti ve artık Türk cumhuriyetlerinden tek tek bahsederken bile hem dünya siyasetindeki özgül ağırlıklarının arttığını hem de ekonomik açıdan Orta Asya ve Kafkasya’da güneş gibi parladıklarını görüyoruz.

Geçen hafta Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin (Türk Konseyi), Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) dönüşmesine tanık olduk ki bu, hem Özal’ı hem de Demirel’i haklı çıkaran siyasi ve ekonomi devriminin taçlanması anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Barış ve istikrara katkı yapan, küresel meselelerin çözümünde öncü rol oynayan bir Türk dünyası hedefliyoruz. Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı” diyerek açıkladığı yeni vizyon da başta Rusya ve Çin olmak üzere bu gelişmeleri yakından izleyenlere şeffaf bir mesaj olarak tarihe geçti. Büyük Türk düşünürü Gaspıralı İsmail’in 100 yıldan fazla zamandır Türk dünyasının gündeminde olan ‘dilde, fikirde, işte birlik’ söyleminin Türk iş dünyası tarafından da büyük ölçüde benimsendiğini görüyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu daözellikle ‘işte birlik’ ayağını güçlendirmek için liderlik ediyor.

Nazarbayev ilham verdi Hisarcıklıoğlu koşuyor

Türk dünyasının Aksakallısı, Kazakistan’ın kurucu başkanı, TDT’nin de ömür boyu onursal başkanı Nursultan Nazarbayev’in 2006’da, verdiği ilhamla yola çıktıklarını söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk dünyası iş insanlarını bir çatı altında toplamak için kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın da ilk başkanı unvanını taşıyor. Hisarcıklıoğlu, “Türk dünyasının iş insanlarını birleştiren Oda’mızı, 2019’da kurduk. Türk Ticaret ve Sanayi Oda’sının ilham kaynağı ise Türk dünyasının bilge kişisi, zat-ı devletleri, Nursultan Nazarbayev’dir. Kendisi, 17 Kasım 2006’daki zirvede yaptığı konuşmasında, ‘Ülkelerimizin işadamları arasında yakın işbirliğini sistemli hale getirmek görevimizdir. Bu çalışmayı, TOBB’un, Türk dili konuşan ülkelerin ticaret ve sanayi odalarıyla birlikte ele alması yararlı olacaktır’ demişti. Çok şükür biz de bu büyük projeyi gerçekleştirdik” diyor.

Satın alma paritesine göre 3,6 trilyon dolarlık ekonomi

Geçen hafta, Türk devlet başkanlarının zirvesinden önce Türk dünyasının iş insanlarını ağırlayan Başkan Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ve gözlemci devletlerin, 1,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğü (milli gelir toplamı), 560 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ve yaklaşık 160 milyon nüfusu var. Ben bir de ‘satın alma paritesine’ göre 7 ülkenin toplam milli gelirine baktım. Rakam, 3,6 trilyon doları aşmış durumda (Kaynak: CIA Factbok). Başkan Hisarcıklıoğlu’nun da söylediği gibi bu rakamlar, Türk dünyasının nasıl büyük bir küresel güce dönüşebileceğini çok iyi gösteriyor. Nüfus ve ticaret rakamlarına, ‘diğer devletler içindeki Türk nüfuslarını’ da eklersek onlar da ikiye üçe katlanıyor.

Ekonomik iş birliğinde Türkiye-Azerbaycan örneği

Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk dünyasının iş insanlarına hitap ederken Türk devletleri arasında ‘iktisadi entegrasyonun’ nasıl güçleneceğine dair görüşlerini şöyle özetledi: “Tercihli ticaret anlaşmalarıyla, aramızdaki ticareti, daha serbest hale getirelim. Türkiye ve Azerbaycan bunu yaptı ve başardı. İki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart 2021’de yürürlüğe girdi. Karşılıklı yatırımlar 30 milyar doların üzerinde. Ticaret hacmi de 15 milyar dolar hedefine doğru hızla ilerliyor. İkili ticaretimize hizmet ticaretini de eklemeliyiz. Yatırımcıları ülkelerimize çekmek için, uluslararası standartta bir ‘Tahkim’ imkânı sağlayalım. Bir diğer konu, gümrük süreçlerinin standart hale getirilmesi ve geçişlerin hızlandırılması, E-TIR sistemine birlikte geçmeliyiz. Hazar Denizi gibi, çok önemli bir geçiş noktasını daha aktif ve az maliyetli kullanmalıyız. Bunları yaparsak, Çin-Avrupa hattındaki taşımalarda orta koridorun, bizim coğrafyanın öne çıkmasını sağlarız. Birbirimize geçiş kotalarını da kaldırmalıyız.”

Girişimci sayısını artırmak için nasıl bir altyapı kurmalı?

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk dünyasının iş insanlarına girişimciliği ve özel sektörü geliştirmek için Türkiye tecrübesinin önemli olduğunu anlattı. Bütün Türk devletlerinde güçlü bir Oda sistemine ihtiyaç bulunduğunu belirterek, “Ayrıca, kadınlar ve gençler arasında girişimciliği özendirmek ve yaygınlaştırmak lazım. TOBB olarak bu alanda 2007’den bu yana çok aktif çalışıyoruz. Kadın ve genç girişimci kurullarımız, Avrupa’nın da en büyük örgütleri arasına girdi. Kadın ve genç girişimci sayımız hızla arttı. 2007’de tüm girişimcilerimizin sadece yüzde 5’i kadındı. Şimdi bu oran yüzde 10’a ulaştı” dedi. Bu konuşmalardan sonra Türk Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler kurullarının oluşturulması kararı alındı. İlk toplantıda Kadın Girişimciler Komitesi Başkanlığı’na Azerbaycan temsilcisi Sakina Babayeva seçildi. Babayeva amaçlarının kadın girişimciler arasında işbirliğini artırmak olduğunu belirterek, kadın istihdamını da hızla yükseltmek istediklerini bildirdi.

Binali Yıldırım’dan beklentiler yüksek

Mühendis siyasetçiler geleneğinin son isimlerinden Binali Yıldırım, Türk Devletler Teşkilatı’ndaki Aksakallar Konseyi’nde Türkiye’yi temsil edecek. Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı yapmış bir isim olarak öne çıksa da Ak Parti döneminin neredeyse bütün mega projelerinin icracı bakanı (Ulaştırma Bakanı) olarak ün salmıştı. Türk devletleri 2040 stratejisi için projeler geliştirmesi bekleniyor.