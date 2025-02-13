Afganistan mermerini Türk şirket çıkaracak

Geçtiğimiz hafta Çalık Grubu’nun görüşmeler yaptığı Afganistan’a bu kez Anadolu’dan bir yatırımcı gitti. Sivas merkezli mermer üreticisi Türk şirketi, Afganistan’da 250 milyon liralık yatırım yapacak. Türk şirket, Kandahar’daki mermer ocağını 30 yıl işletecek.

Dört yıl önce Taliban’ın yönetimi almasıyla birlikte Afganistan’da yeni bir dönem başladı. Yeni yönetim, özellikle yerel kay­nakların kullanılması ve eko­nomiye kazandırılması adı­na, yabancı şirketlerle iş bir­liği kararı aldı.

Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketle­rinden 77 İnşaat başta olmak üzere sayıları az da olsa Türk firmaları, bölgede altyapı ve sanayi tesisi kurmak için ça­lışma başlattı. Geçtiğimiz haf­ta Çalık Grubu’nun 1.6 milyar dolarlık yatırımla kurulacak olan Türkmenistan-Afganis­tan-Pakistan arasında birbi­riyle entegre elektrik sistemi olarak bilinen TAP-500 için görüşmeleri için başkent Ka­bil’e gitmesi ve yerel yönetimle görüşmesi son adımdı. Bu haf­ta ise Türk şirketlerinin Afga­nistan sürecine Anadolu’dan ilk kez bir yatırımcı katıldı.

Enerji, akaryakıt istasyon­ları, inşaat, yapı malzemeleri gibi alanlarda da yatırımları bulunan Sivas merkezli Em­mioğlu Grup, Afganistan’da madencilik yapmak için yerel yönetimle anlaştı. Afganis­tan Maden ve Petrol Bakanlı­ğı, Kandahar’ın Şah Veli Kot ilçesindeki Dara-e-Noor ma­deninden mermer çıkarılma­sı için Türk şirketi Emmioğlu ile yaklaşık 250 milyon lira­lık yatırım sözleşmesi imza­ladı. İmza töreninde konuşan Afganistan Enerji ve Petrol Bakanı Vekili Hedayatullah Badri, sözleşmenin 100’den fazla kişiye iş imkanı yarata­cağını, Türk şirketin ayrıca yerel halka sosyal hizmetler sağlama taahhüdünde bulun­duğunu söyledi.

Mermer sahası 3 kilometrekarelik alana sahip

Yapılan anlaşmaya göre Kandahar’daki mermer sahası 3 kilometrekarelik bir alana sa­hip olacak. Türk şirketi bu sa­hayı 30 yıl boyunca işletecek. Anlaşmayla ilk kez bir Türk şirketi, madencilik için Afga­nistan’da uzun soluklu bir an­laşmayı da devreye almış oldu. Türkmenistan şu anda Afga­nistan’ın en büyük mermer alı­cılarından biri konumunda ve Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 108 mermer işleme fabrikası faaliyet gösteriyor.

5 mermer ocağı, 2 fabrikası var

Merkezi Sivas’ta bulunan Emmioğlu Grup, madencilik alanında Türkiye ve Kosova’da üretim ve depolama tesisleri­ne sahip. Amasya’da Klasik Bej, Sahra Bej, Isparta’da Tundra Blue, Konya’da Emperador, To­kat’ta Aquamarine olmak üzere toplamda 4 şehirde 5 mermer ocağı bulunan şirketin, Amasya ve Sivas’ta iki fabrikası bulunu­yor.

Amasya’daki fabrika 1 mil­yon 250 bin metrekarelik yıl­lık üretim kapasitesine sahip. Amasya fabrikası 30 bin met­rekarelik alanında üretim yapı­yor. Sivas’taki fabrika ise yılda 350 bin metrekarelik kapasite­de üretim gerçekleştiriyor. Bu tesis 26 bin metrekarelik ala­na kurulu. Şirketin ayrıca Ko­sova’daki depo ve dağıtım mer­kezi, Balkanlar’daki en büyük mermer depolarından biri.