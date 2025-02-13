Afganistan mermerini Türk şirket çıkaracak
Geçtiğimiz hafta Çalık Grubu’nun görüşmeler yaptığı Afganistan’a bu kez Anadolu’dan bir yatırımcı gitti. Sivas merkezli mermer üreticisi Türk şirketi, Afganistan’da 250 milyon liralık yatırım yapacak. Türk şirket, Kandahar’daki mermer ocağını 30 yıl işletecek.
Dört yıl önce Taliban’ın yönetimi almasıyla birlikte Afganistan’da yeni bir dönem başladı. Yeni yönetim, özellikle yerel kaynakların kullanılması ve ekonomiye kazandırılması adına, yabancı şirketlerle iş birliği kararı aldı.
Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinden 77 İnşaat başta olmak üzere sayıları az da olsa Türk firmaları, bölgede altyapı ve sanayi tesisi kurmak için çalışma başlattı. Geçtiğimiz hafta Çalık Grubu’nun 1.6 milyar dolarlık yatırımla kurulacak olan Türkmenistan-Afganistan-Pakistan arasında birbiriyle entegre elektrik sistemi olarak bilinen TAP-500 için görüşmeleri için başkent Kabil’e gitmesi ve yerel yönetimle görüşmesi son adımdı. Bu hafta ise Türk şirketlerinin Afganistan sürecine Anadolu’dan ilk kez bir yatırımcı katıldı.
Enerji, akaryakıt istasyonları, inşaat, yapı malzemeleri gibi alanlarda da yatırımları bulunan Sivas merkezli Emmioğlu Grup, Afganistan’da madencilik yapmak için yerel yönetimle anlaştı. Afganistan Maden ve Petrol Bakanlığı, Kandahar’ın Şah Veli Kot ilçesindeki Dara-e-Noor madeninden mermer çıkarılması için Türk şirketi Emmioğlu ile yaklaşık 250 milyon liralık yatırım sözleşmesi imzaladı. İmza töreninde konuşan Afganistan Enerji ve Petrol Bakanı Vekili Hedayatullah Badri, sözleşmenin 100’den fazla kişiye iş imkanı yaratacağını, Türk şirketin ayrıca yerel halka sosyal hizmetler sağlama taahhüdünde bulunduğunu söyledi.
Mermer sahası 3 kilometrekarelik alana sahip
Yapılan anlaşmaya göre Kandahar’daki mermer sahası 3 kilometrekarelik bir alana sahip olacak. Türk şirketi bu sahayı 30 yıl boyunca işletecek. Anlaşmayla ilk kez bir Türk şirketi, madencilik için Afganistan’da uzun soluklu bir anlaşmayı da devreye almış oldu. Türkmenistan şu anda Afganistan’ın en büyük mermer alıcılarından biri konumunda ve Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 108 mermer işleme fabrikası faaliyet gösteriyor.
5 mermer ocağı, 2 fabrikası var
Merkezi Sivas’ta bulunan Emmioğlu Grup, madencilik alanında Türkiye ve Kosova’da üretim ve depolama tesislerine sahip. Amasya’da Klasik Bej, Sahra Bej, Isparta’da Tundra Blue, Konya’da Emperador, Tokat’ta Aquamarine olmak üzere toplamda 4 şehirde 5 mermer ocağı bulunan şirketin, Amasya ve Sivas’ta iki fabrikası bulunuyor.
Amasya’daki fabrika 1 milyon 250 bin metrekarelik yıllık üretim kapasitesine sahip. Amasya fabrikası 30 bin metrekarelik alanında üretim yapıyor. Sivas’taki fabrika ise yılda 350 bin metrekarelik kapasitede üretim gerçekleştiriyor. Bu tesis 26 bin metrekarelik alana kurulu. Şirketin ayrıca Kosova’daki depo ve dağıtım merkezi, Balkanlar’daki en büyük mermer depolarından biri.