Afganistan’ın doğalgazını Türk şirket çıkaracak

2021 yılında başkent Ka­bil’in düşmesiyle birlik­te Afganistan'da yönetimi Taliban Rejimi aldı. Batılı şirketlerin terk ettiği ülke­de Türk şirketleri kalmaya devam etti. Ülkede faaliyet gösteren yönetim, ekono­mideki gelişimi enerji üre­timi ve yer altı kaynakları konusuyla çözmeye başlar­ken Türk firmaları da önem­li projeler üstlendi. Birçok hidroelektrik santralini kur­mak için çalışma başlatan Afgan Yönetimi, madenlerin işletimini de Türk firmalara verdi.

Afganistan’da, orta öl­çekli Türk şirketler önem­li çalışmalara imza atıyor. 77 İnşaat, Çalık Grubu gibi firmaların da yer aldığı Af­ganistan’da toprak altı ara­mada Türkiye’nin en önemli şirketlerinden biri olan Sa­fir Sondaj, Afganistan Ma­den ve Petrol Bakanlığı ile anlaşma imzaladı. Ül­kenin Cüzcan ilinin Yatim Tak Bölgesi’n­de doğalgaz aramak için çalışma başlatan Türk şirketin yöneti­cileri, Afganistan Ma­den ve Petrol Baka­nı Hedayetullah Bed­ri ile geçtiğimiz hafta bir anlaşma imzala­dı. Türk şirket, Yatim Tak bölgesinde doğalgaz ara­mak için kuyu açacak. Yak­laşık 10 milyon dolarlık bu anlaşma, ilk adımda 3 kuyu açılımı üzerine yapıldı. Son­dajın tamamlanmasıyla bir­likte kuyularda, günlük 100 bin metreküp gaz çıkarılma­sı hedefleniyor.

Güneş santrali kurdu

Afganistan’daki enerji ve madencilik alanındaki yatı­rımlara Türk firmalarının il­gisi biliniyor. Yönetimdeki değişimden önce de ülkede var olan ender uluslararası şirketlerden biri olan 77 İn­şaat, Aralık 2021’de Helmand bölgesinde bulunan Kaja­ki barajındaki 51 megavat­lık hidroelektrik santralinin yanına 100 megavatlık ye­ni birini daha yapmaya baş­ladı. Geçen yıl DÜNYA Ga­zetesi’nin ilk kez duyurduğu bu haberin ardından 77 İnşa­at’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’in Surubi ilçesine bağlı Naglu bölgesinde 300 dönüm arazi üzerine 22,75 megavat kurulu güç kapasiteli güneş enerjisi santrali kurmuştu. O santralin açılışı da hafta sonu yapıldı.

Çalık, elektrik iletim hattını yapıyor

Bu yılın şubat ayında Çalık Grubu, önemli bir görüşme yapmıştı. Ça­lık Grubu’nun 1.6 milyar dolarlık yatırımla kuru­lacak olan Türkmenis­tan-Afganistan-Pakis­tan arasında birbiriyle en­tegre elektrik sistemi olarak bilinen TAP-500 için yapı­lan bu görüşmelerin hemen ertesi haftasında ise bu kez Sivas merkezli mermer üre­ticisi Türk şirketi, Afganis­tan’da 250 milyon liralık ya­tırım yapacağını açıkladı.

Mermer ocağı işletecek

Enerji, akaryakıt istasyon­ları, inşaat, yapı malzemeleri gibi alanlarda da yatırımları bulunan Sivas merkezli Em­mioğlu Grup, Afganistan’da madencilik yapmak için ye­rel yönetimle anlaştı. Afga­nistan Maden ve Petrol Ba­kanlığı, Kandahar’ın Şah Veli Kot ilçesindeki Dara-e-Noor madeninden mermer çıkarıl­ması için Türk şirketi Emmi­oğlu ile yaklaşık 250 milyon liralık yatırım sözleşmesi imzaladı. İmza töreninde ko­nuşan Afganistan Enerji ve Petrol Bakanı Hedayatullah Badri, sözleşmenin 100’den fazla kişiye iş imkânı yarata­cağını, Türk şirketin ayrıca yerel halka sosyal hizmetler sağlama taahhüdünde bulun­duğunu söylemişti.

Yapılan anlaşmaya göre Kandahar’daki mermer sa­hası 3 kilometrekarelik bir alana sahip olacak. Türk şir­keti bu sahayı 30 yıl boyunca işletecek. Anlaşmayla ilk kez bir Türk şirketi, madencilik için Afganistan’da uzun so­luklu bir anlaşmayı da dev­reye almış oldu.