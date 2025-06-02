Afganistan’ın doğalgazını Türk şirket çıkaracak
2021 yılında başkent Kabil’in düşmesiyle birlikte Afganistan'da yönetimi Taliban Rejimi aldı. Batılı şirketlerin terk ettiği ülkede Türk şirketleri kalmaya devam etti. Ülkede faaliyet gösteren yönetim, ekonomideki gelişimi enerji üretimi ve yer altı kaynakları konusuyla çözmeye başlarken Türk firmaları da önemli projeler üstlendi. Birçok hidroelektrik santralini kurmak için çalışma başlatan Afgan Yönetimi, madenlerin işletimini de Türk firmalara verdi.
Afganistan’da, orta ölçekli Türk şirketler önemli çalışmalara imza atıyor. 77 İnşaat, Çalık Grubu gibi firmaların da yer aldığı Afganistan’da toprak altı aramada Türkiye’nin en önemli şirketlerinden biri olan Safir Sondaj, Afganistan Maden ve Petrol Bakanlığı ile anlaşma imzaladı. Ülkenin Cüzcan ilinin Yatim Tak Bölgesi’nde doğalgaz aramak için çalışma başlatan Türk şirketin yöneticileri, Afganistan Maden ve Petrol Bakanı Hedayetullah Bedri ile geçtiğimiz hafta bir anlaşma imzaladı. Türk şirket, Yatim Tak bölgesinde doğalgaz aramak için kuyu açacak. Yaklaşık 10 milyon dolarlık bu anlaşma, ilk adımda 3 kuyu açılımı üzerine yapıldı. Sondajın tamamlanmasıyla birlikte kuyularda, günlük 100 bin metreküp gaz çıkarılması hedefleniyor.
Güneş santrali kurdu
Afganistan’daki enerji ve madencilik alanındaki yatırımlara Türk firmalarının ilgisi biliniyor. Yönetimdeki değişimden önce de ülkede var olan ender uluslararası şirketlerden biri olan 77 İnşaat, Aralık 2021’de Helmand bölgesinde bulunan Kajaki barajındaki 51 megavatlık hidroelektrik santralinin yanına 100 megavatlık yeni birini daha yapmaya başladı. Geçen yıl DÜNYA Gazetesi’nin ilk kez duyurduğu bu haberin ardından 77 İnşaat’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’in Surubi ilçesine bağlı Naglu bölgesinde 300 dönüm arazi üzerine 22,75 megavat kurulu güç kapasiteli güneş enerjisi santrali kurmuştu. O santralin açılışı da hafta sonu yapıldı.
Çalık, elektrik iletim hattını yapıyor
Bu yılın şubat ayında Çalık Grubu, önemli bir görüşme yapmıştı. Çalık Grubu’nun 1.6 milyar dolarlık yatırımla kurulacak olan Türkmenistan-Afganistan-Pakistan arasında birbiriyle entegre elektrik sistemi olarak bilinen TAP-500 için yapılan bu görüşmelerin hemen ertesi haftasında ise bu kez Sivas merkezli mermer üreticisi Türk şirketi, Afganistan’da 250 milyon liralık yatırım yapacağını açıkladı.
Mermer ocağı işletecek
Enerji, akaryakıt istasyonları, inşaat, yapı malzemeleri gibi alanlarda da yatırımları bulunan Sivas merkezli Emmioğlu Grup, Afganistan’da madencilik yapmak için yerel yönetimle anlaştı. Afganistan Maden ve Petrol Bakanlığı, Kandahar’ın Şah Veli Kot ilçesindeki Dara-e-Noor madeninden mermer çıkarılması için Türk şirketi Emmioğlu ile yaklaşık 250 milyon liralık yatırım sözleşmesi imzaladı. İmza töreninde konuşan Afganistan Enerji ve Petrol Bakanı Hedayatullah Badri, sözleşmenin 100’den fazla kişiye iş imkânı yaratacağını, Türk şirketin ayrıca yerel halka sosyal hizmetler sağlama taahhüdünde bulunduğunu söylemişti.
Yapılan anlaşmaya göre Kandahar’daki mermer sahası 3 kilometrekarelik bir alana sahip olacak. Türk şirketi bu sahayı 30 yıl boyunca işletecek. Anlaşmayla ilk kez bir Türk şirketi, madencilik için Afganistan’da uzun soluklu bir anlaşmayı da devreye almış oldu.