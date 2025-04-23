Afrika’da limanların efendisi Albayrak oldu

2014 yılında Afrika’ya adım atan Albayrak Grubu, bölgedeki yatırım yaptığı ülke sayısını 8’e çıkardı. 4 ülkede liman işleten Türk şirketinin yöneticileri, Ekvator Ginesi’ndeki 2 proje için şirket kurdu.

Türk liman işletmecileri, küresel anlamda olduk­ça başarılı işlere imza atı­yor. Yıldırım Holding’in İskandi­navya’da, Global Port Holding’in Amerika ve Avrupa’da hızlı büyü­mesinin ardından Albayrak Gru­bu da Afrika’yı kendine üs yapmış durumda. 2014 yılından bu yana kıtanın orta kesiminde birçok li­manı işletmeye başlayan Albay­rak Grubu, geçtiğimiz günlerde önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Albayrak Grubu Yönetim Kuru­lu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Muham­met Fatih Albayrak başkanlığın­daki heyet, Ekvator Ginesi Cum­hurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue ile gö­rüştü. Ülkedeki Bata ve Malabo Limanları’nın işletilmesine iliş­kin imzalanan imtiyaz sözleşme­sinin ardından Alport Gine Ecu­atorial (Alport Ekvator Ginesi) şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlanması vesilesiyle ger­çekleştirilen törene Ekvator Gi­nesi Ulaştırma, Teknoloji, Tele­komünikasyon ve Posta Bakanı ve Maden, Sanayi ve Enerji Baka­nı’nın yanı sıra Ekonomik Kalkın­ma, Planlama ve Maliye Bakanı da katıldı. Yeni şirket Alport Gi­ne Ecuatorial’ın yüzde 51’i Albay­rak’a, yüzde 49’u da Ekvator Gi­nesi devletine ait olacak. 25 yıllık sözleşmeyle yapılacak yatırımın ardından ülkenin 4 milyar euro gelir elde etmesi ve 2 bin kişiye iş imkanı sağlaması bekleniyor. Al­bayrak Grubu, iki limanın moder­nizasyonu ve işletilmesi üstlene­cek ve bunun için ilk adımda 300 milyon dolarlık yatırım yapacak. Bu yatırımın içinde yeni bir en­düstri bölgesi de bulunuyor. Ek­vator Ginesi Limanlarının yük trafiğini ve rekabet gücünü artır­mak için liman ile entegre bölge­sel bir endüstriyel bölge kurmayı planlayan Albayrak Grubu, bu en­düstri bölgesinde petrol, balık, ke­reste gibi bölgenin kaynaklarının işleneceği fabrika yatırımları ya­pılacak ve bu tesislerde işlenecek ürünler ihraç edilmesinin önünü açacak. Albayrak bu projeyi, yerel ortaklarla yapmayı planlıyor.

11 yılda 8 ülkeye ulaştı

Orta Afrika’daki en büyük Türk yatırımcı olan Albayrak Grubu, 2014 yılında Somali Limanı’yla girmişti. Ardından Gine’deki Ko­nakri, Gambiya’daki Banjul Li­manları ve Kongo Cumhuriyeti Pointe-Noire Limanı’ndaki üst­lenen Türk şirketi, liman listesine bir ülkeyi eklemiş oldu. Liman dı­şında Albayrak ayrıca Somali’de inşaat, Kongo’da atık yönetimi, Fas’ta tekstil, Gine’de ulaşım ve temizlik hizmetleri veriyor. Türk şirket ayrıca; Libya, Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriye­ti’nde de yatırımları bulunuyor. Ekvador Ginesi ile yatırım yapı­lan ülke sayısı 8’e çıkmış oldu.

Petrolü buldu, Afrika’nın İsviçresi oldu

Afrika’nın en küçük ülkelerin­den biri olan Ekvator Ginesi’nin ekonomisi geçmiş yıllarda kakao bitkisine bağlıydı. Kıtanın batı kıyısında yer alan ülke, 1996 yı­lında petrol rezervlerin keşfedil­mesiyle büyük bir sıçrama yaptı. 1998-2002 yıllarında yıllık yüz­de 24’lük bir büyüme rakamıyla kişi başı gelirini 2007 yılında 15 bin doların üzerine çıkaran ülke bu konuda Afrika kıtasının en iyi konumda olan ülkesi konumuna yükseldi.