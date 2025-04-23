Afrika’da limanların efendisi Albayrak oldu
2014 yılında Afrika’ya adım atan Albayrak Grubu, bölgedeki yatırım yaptığı ülke sayısını 8’e çıkardı. 4 ülkede liman işleten Türk şirketinin yöneticileri, Ekvator Ginesi’ndeki 2 proje için şirket kurdu.
Türk liman işletmecileri, küresel anlamda oldukça başarılı işlere imza atıyor. Yıldırım Holding’in İskandinavya’da, Global Port Holding’in Amerika ve Avrupa’da hızlı büyümesinin ardından Albayrak Grubu da Afrika’yı kendine üs yapmış durumda. 2014 yılından bu yana kıtanın orta kesiminde birçok limanı işletmeye başlayan Albayrak Grubu, geçtiğimiz günlerde önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak başkanlığındaki heyet, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue ile görüştü. Ülkedeki Bata ve Malabo Limanları’nın işletilmesine ilişkin imzalanan imtiyaz sözleşmesinin ardından Alport Gine Ecuatorial (Alport Ekvator Ginesi) şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlanması vesilesiyle gerçekleştirilen törene Ekvator Ginesi Ulaştırma, Teknoloji, Telekomünikasyon ve Posta Bakanı ve Maden, Sanayi ve Enerji Bakanı’nın yanı sıra Ekonomik Kalkınma, Planlama ve Maliye Bakanı da katıldı. Yeni şirket Alport Gine Ecuatorial’ın yüzde 51’i Albayrak’a, yüzde 49’u da Ekvator Ginesi devletine ait olacak. 25 yıllık sözleşmeyle yapılacak yatırımın ardından ülkenin 4 milyar euro gelir elde etmesi ve 2 bin kişiye iş imkanı sağlaması bekleniyor. Albayrak Grubu, iki limanın modernizasyonu ve işletilmesi üstlenecek ve bunun için ilk adımda 300 milyon dolarlık yatırım yapacak. Bu yatırımın içinde yeni bir endüstri bölgesi de bulunuyor. Ekvator Ginesi Limanlarının yük trafiğini ve rekabet gücünü artırmak için liman ile entegre bölgesel bir endüstriyel bölge kurmayı planlayan Albayrak Grubu, bu endüstri bölgesinde petrol, balık, kereste gibi bölgenin kaynaklarının işleneceği fabrika yatırımları yapılacak ve bu tesislerde işlenecek ürünler ihraç edilmesinin önünü açacak. Albayrak bu projeyi, yerel ortaklarla yapmayı planlıyor.
11 yılda 8 ülkeye ulaştı
Orta Afrika’daki en büyük Türk yatırımcı olan Albayrak Grubu, 2014 yılında Somali Limanı’yla girmişti. Ardından Gine’deki Konakri, Gambiya’daki Banjul Limanları ve Kongo Cumhuriyeti Pointe-Noire Limanı’ndaki üstlenen Türk şirketi, liman listesine bir ülkeyi eklemiş oldu. Liman dışında Albayrak ayrıca Somali’de inşaat, Kongo’da atık yönetimi, Fas’ta tekstil, Gine’de ulaşım ve temizlik hizmetleri veriyor. Türk şirket ayrıca; Libya, Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde de yatırımları bulunuyor. Ekvador Ginesi ile yatırım yapılan ülke sayısı 8’e çıkmış oldu.
Petrolü buldu, Afrika’nın İsviçresi oldu
Afrika’nın en küçük ülkelerinden biri olan Ekvator Ginesi’nin ekonomisi geçmiş yıllarda kakao bitkisine bağlıydı. Kıtanın batı kıyısında yer alan ülke, 1996 yılında petrol rezervlerin keşfedilmesiyle büyük bir sıçrama yaptı. 1998-2002 yıllarında yıllık yüzde 24’lük bir büyüme rakamıyla kişi başı gelirini 2007 yılında 15 bin doların üzerine çıkaran ülke bu konuda Afrika kıtasının en iyi konumda olan ülkesi konumuna yükseldi.