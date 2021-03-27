Afrodisias’ın ‘Yıldız’ını Ülker parlatacak

Mermerin doğduğu topraklar olarak anılan Anadolu, ilklerin de üssü aslında. Dünyanın ilk mermer kentinden tutun, dünyanın en önemli mermer heykellerine kadar tarihi bir öneme sahip. Hatırlarsınız; 29 Ocak’ta sizlerle yine bu sayfada bir bilgi paylaşmıştım. Dünyanın ilk mermercilik okulu olan Afrodisias’tan bahsetmiştim. Sosyal medyada madencilik alanında yaptığı bilimsel ve tarihsel yazılara sahip TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve TEMMER Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya’nın bir paylaşımını sizlere aktarmıştım. M.Ö. 80’li yıllarda bugünün Aydın ilinde kurulan, adını mitolojide güzellik ve estetik tanrıçası Afrodit’ten alan Afrodisias Antik Kenti, mimari eserlerin yanı sıra dünyanın ilk mermercilik okuluna da sahip.

Antik dönemin usta isimleri güzelliği taşla birleştirme kararı alarak Afrodisias’ta heykeltıraşlık okulunu kurdu, 2 bin 100 yıl önce. Burada binlerce öğrenci yetişti; Atina’ya, Roma’ya yol aldı… Dünyanın değişik ülkelerinde yer alan müzelerdeki o şaheserlerin öğretmenleri Afrodisias’ta eğitim gördü. Çetinkaya’nın verdiği bu bilgileri yazdıktan sonra Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’den bir telefon aldım. Afrodisias’ı dünyaya kazandıran Ara Güler’in emaneti olan Aydın’daki Afrodisias için Pladis’in büyük bir emek verdiğini öğrendim. Yıldız Holding’e ait Pladis, birkaç yıldır Afrodisias’ın görünümünü tümden değiştirecek bir çalışmaya sponsor olmuş

“Dünyada, sınıfındaki ilk eser olacak”

Afrodisias’taki en önemli çalışma olan bu projede Bazilika, Fiyat Fermanı ve Yazıtlı Cephe, turizme kazandırılacak ve orijinal haliyle gün yüzüne çıkarılacak. Yapılan restorasyon projesini finanse eden gruba dahil olan Pladis’in patronu Murat Ülker, “Afrodisias’ı seçme nedenimiz Arkeolog Prof. Dr. Roland R.R. Smith’in sunumuna hayran kalmam oldu. Çünkü buluntulara parça parça değil, bir şehir bütünü içinde sunuluyor. Çalışmada yer aldığımız Bazilika yapısının ön yüzü ilginç bir öneme sahip. Üzerinde ürün ve narh listesi, hem ekonomik hem de politik yaşama dair bilgilerle dolu. Bu eser, dünyada sınıfındaki ilk eser olacak” dedi.

Ömrünün yarısını Afrodisias’ta geçirdi

67 yaşındaki Oxford Üniversitesi’ nden Prof. Dr. Roland R.R. Smith, Afrodisias Antik Kenti’nde yürütülen arkeolojik kazılara, 1985 yılında Prof. Dr. Kenan Erim’in yanında asistan arkeolog olarak başladı. Erim’in 1990 yılında vefat etmesinin ardından işin başına geçen Smith, hayatının yarısını Afrodisias Antik Kenti kazılarında geçirdi.