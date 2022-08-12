Afyon, festivallerle gençleşiyor

Uzay Teknolojileri ve Havacılık Festivali (TEKNOFEST ) 2022 rüzgarı, Anadolu’nun dört bir yanında olduğu gibi Afyon ve Kütahya’da da esiyor. Her iki ilde gerçekleştirilen organizasyonların açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır tarafından il protokollerinin katılımı ile yapıldı. 9-14 Ağustos tarihindeki Kütahya Zafer Havalimanı’ndaki TEKNOFEST 2022’de, Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması yapılacak. Burada gençlerden oluşan 98 takım yarışıyor. Aynı tarihlerdeki Afyonkarahisar TEKNOFEST’te ise uluslararası ve liselerarası İHA yarışları yapılıyor. Bu organizasyona ek olarak Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Valiliği işbirliğinde, 12-14 Ağustos tarihlerinde “Gençlik Oyunları” festivalini gerçekleştirecek. Amaç, kültürel, bilimsel, sanatsal, sportif ve sosyal sorumluluk anlamında hem eğitici hem de eğlendirici birçok aktiviteden oluşacak etkinliklerde gençleri bir araya getirmek. Bu iki festival, Afyon Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleşecek. Anadolu Motor ve Doğa Spor Klubü (ANMOT) organizasyonuyla yapılacak Gençlik Oyunları festivaline katılan gençler, takım oyunlarında yarışma, kamp yapma, konserlere katılma ve İHA yarışmalarını izleme olanağı bulacak.

Bu tür etkinlikler, Anadolu şehirlerinde yaşayan gençlerin bilgi ve teknolojiye topluca ulaşımına ve bu alandaki farkındalığına katkıda bulunurken bir yandan da sosyal alanlarda kendini ifade etme pratiğine olanak sağlıyor. Anadolu şehirlerinde gençleri de içine alacak şekilde, onları dijital ve teknoloji çağının yenilikleri ile tanıştıracak, yine bilimin, teknolojinin, sporun, müziğin, sanatın farklı disiplin ve dallarına yakınlaştırıp, ufuklarını açarak bakış açılarını genişletecek organizasyonları son derece önemli buluyorum. Büyük şehirlerde gençler, bu alanlara daha kolay erişim sağlayabilirken, Anadolu’nun pek çok şehrinde gençlerin bu ihtiyaç ve beklentilerinin henüz yeterince karşılanmadığını görüyoruz. Aslında Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi gibi donanımlı iki üniversitesi ile bir öğrenci şehri. Fakülteleri ve meslek yüksekokulları ile binlerce öğrenciyi geleceğe hazırlıyor, onlara ev sahipliği yapıyor. Ancak 2020 verilerine göre, hem kendi eğitimli genç göçünü hem de eğitim için gelen binlerce gencin şehirden gidişini engelleyemiyor. MXGP Dünya Şampiyonası gibi farklı ve ses getiren organizasyonlarla “Marka Şehir” ve “Spor Kenti” olma yolunda iddiasını sürdüren Afyonkarahisar Belediyesi’nin, şehrin ekonomisine olduğu kadar sosyal ve kültürel yaşamına da katkı sağlayacak, geliştirecek, daha iyiye dönüştürecek çabaları bu açıdan gözden kaçmamalı. Sözde kalmasın diye kayda düşelim. Afyonkarahisar, tarihi, kültürü ve doğası kadar ekonomik gücüyle de son derece zengin bir şehir. Sadece bu konudaki farkındalığının oluşması biraz zaman almış. Ancak gördüğümüz kadarı ile hem kamu hem de iş ve diğer gönüllü STK’ları bu konuda bir eşiği atlamak üzere. Şehirlerin ve ülkelerin dinamiği olan gençlere yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır.