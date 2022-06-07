Afyon, Kütahya ve Bilecik, “Sanayinin Liderleri” yarışmasına aday

Geçtiğimiz hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB verileri baz alınarak hazırlanan Sanayinin Liderleri Programı’nın sonuçlarını açıklandı. Yaklaşık 4 binden fazla ürün için üretim kapasitesine göre yapılan değerlendirmede, Türkiye’nin lider illeri ve sektörleri belirlendi. Türkiye’nin ‘as’ları malumumuz.

Afyon, Kütahya ve Bilecik ise Türkiye sıralamasının ilk 25’i içinde yer alıyor. Her 3 ilimiz adına son derece sevindirici bir gelişme. Toplam 93 ürünle sıralamaya giren Afyon, bunların 30’unda birinci olurken, 34 üründe ikinci, 29 üründe üçüncü oldu ve listenin 21. sırasında yerini aldı. Kütahya toplam 88 ürünün 45’inde birinci, 25’inde ikinci, 22’sinde üçüncü olarak 22., toplam 83 ürünün 32’sinde birinci, 27’sinde ikinci, 24’ünde üçüncü olan Bilecik ise Sanayinin Liderleri sıralamasında 25. il oldu.

Kütahya’yı ise bu sıralamada ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Kütahya, sektörler bazında üretim kapasitesine göre Türkiye sıralamasında, 2 sektörde ilk 3’e en fazla giren iller arasında bulunuyor. Yani her iki sektörde Türkiye üçüncüsü. “05 Nace kodlu Kömür ve Linyit Çıkarılması” sektörü altında yer alan 12 ürün için üç birincilik, bir ikincilik ve bir üçüncülük ile Manisa ve Zonguldak’ın arkasından 3. sırada. “08 Nace kodlu Diğer Madencilik ve Taş Ocakçılığı” sektörü altında yer alan 110 ürün için ilk 3’e en fazla giren sanayinin ‘as’ları Ankara ve İzmir’in arkasından 11 birincilik, üç ikincilik ve iki üçüncülük olmak üzere toplam 16 ürünle üçüncü sırada.

TR33 Bölgesi’nde yer alan 4 ilden Manisa’yı ayrı tutarak Afyon, Kütahya ve Uşak’ın 2021 yılı ihracat rakamlarına da göz atalım. Son 5 yıllık ihracat rakamlarına göre, Kütahya ve Uşak’ın özellikle 2021 yılında ihracatta ciddi bir sıçrama yaşadığını görüyoruz. 2017-2021 yılları arasında ihracatta yükselen bir grafikleri olsa da, 2021 yılı rakamları ihracattaki hızlı artışı ortaya koyuyor. Kütahya ve Uşak, bu sıçrama ile 2021 yılı sonunda Afyonkarahisar’ı yakalıyor hatta Kütahya yüzde 37’lik artış ve 390 milyon 691 bin 950 dolarlık ihracat geliri ile Afyon’un bir miktar önüne geçiyor. Geçtiğimiz yıl Kütahya ihracatta Manisa’nın ardında 2., Afyonkarahisar 3., 2021’yılındaki yüzde 53’lik ihracat performansına rağmen Uşak 4. sıradaki yerini alıyor.

Diğer yandan 2021 yılı sonu itibariyle, Afyon, Kütahya ve Bilecik’in ihracat gelirlerinin toplamı yine de 1 milyar doları aşmıyor. 2021 yılı ihracat sıralamasında Kütahya 41., Afyon 42., Bilecik ise 57. sırada bulunuyor. Bu üç ilimizin Sanayinin Liderleri yarışında, sektör çeşitlilikleri, ürün grupları ve üretim kapasiteleri ile ilk 25 içinde yer almaları kayda değer bir performansa işaret ederken, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin ilk 20’sinde görmek sürpriz olmayacaktır. Dileğimiz, bu performansın ihracat liginde de üst sıraları zorlaması.